Es ist schwer, in einer Zeit, die die Flüchtlinge nach Millionen zählt, die Vorstellung vor Augen zu haben, daß sich der Mengenbegriff Millionen aus Einzelschicksalen zusammensetzt —? aus dem Schicksal einzelner Menschen, die leiden, sich fürchten, Sehnsucht haben, verzweifelt sind und die nun auf lange Zeit in einem Lager leben müssen. Es braucht nur ein wenig Liebe und eia bißchen Phantasie, um sich darauf zu besinnen, daß ihr Schicksal jeden einzelnen von uns angeht. Niemand, der abends in ein warmes Zimmer und an einen gedeckten Tisch heimkehrt, sollte dieses Privileg als selbstverständliche Gegebenheit hinnehmen, ohne an seinen Kleiderschrank zu gehen und alles nur irgend Entbehrliche zusammenzu packen und an das Rote Kreuz, Berlin Zehlendorf, Berliner Straße 11, zu senden.

Die Menschen, die heute, von Angst getrieben, ihren heimatlichen Hof, ihre Wohnung; ihre Arbeitsstätte in der Ostzone verlassen, sind die Zeugen einer unabsehbaren, grauen Schar Geknechteter, die unsere lichtere Welt nicht erreichen. Wir hätten kein Recht, von Freiheit zu reden, wenn wir ihnen nicht helfen wollten. In dem Gefühl unmittelbarer Solidarität hat die UNO 450000 DM zur Verfügung gestellt, und das Amt für gemeinsame Sicherheit in Paris gab 250 000 DM. Die Schweiz hat Betten und Kleidungsstücke im Wert von 70000 DM gestiftet, und in Norwegen wird während einer ganzen Woche gesammelt. So half das Ausland. Es stünde schlimm um uns Deutsche, wenn wir auf die Frage: Was hast du getan? die Antwort schuldig bleiben müßten . Marion Gräfin Dönhoff