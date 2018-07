Aus der verwirrten Welt der Nachkriegszeit und ihren durch Ressentiment oder Schwung unselig übersteigerten Argumentationen scheint in der bildenden Kunst nun langsam ein übersehbares Gefüge heraufzuwachsen. Namen treten deutscher hervor, gemeinsame Sehnsüchte werden erkennbar. Es scheint, als ließe sich jetzt in ersten Umrissen das geistige Grundmuster erkennen —: ein Stil, der unsere Epoche der technischen Doppeldeutigkeit, aber auch einer tiefer erkannten und durchdachten Natürlichkeit ausdrückt — und dazu das Zuständiche des Menschen in dieser Epoche.

In der von der Kestner Gesellschaft in Hannover eingerichteten Ausstellung dreier für Deutschland ehr wichtiger Kün$tler — des Malers Theodpt ferner, des Bildhauers Hans Uhlmann, der Weberin Woty Werner — ist diese Erfahrung zu gewinnen. [R Haltung und Herkunft gänzlich verschieden! Individualitäten, die aber ein gleichgerichteter Äußerungswille aus einer gemeinsamen Erfahrung ;int — Ihre Ausdrucksmittel sind "abstrakt". Aber was ist das für eine rohe, so recht zum Unfugcreiben geeignete Bezeichnung! Denn hier handelt es sich gar nicht darum, sich in Abstraktes hineinirubegeben, sondern — im Gegenteil — ein abstrakt Erfahrenes, Durchdachtes, Begründetes formal konkret zu machen. Dieses Erfahrene und Durchdachte ist aber nichts anderes als das alte Thema des bildenden Menschen: die Welt, der Mensdi und dann der Bezug, der sich zwischen Welt und Mensch herstellt. Diese biologische Aufgabe der Malerei wird nirgends aufgegeben. Indessen wird keiner leugnen, daß Erfahrung und "Wissen von Welt und Mensch sich radikal gewandelt haben und daß unsere begrifflichen Festlegungen der optischen Erscheinungsbilder sehr vertieft wurden. Jener Tiefenerfahrung zu einer formalen Sprache zu verhelfen, lockt es die bildend schöpferischen Geister, seitdem die Verwandlung vom Statischen ins Dynamische, vom Stofflichen ins Energische sich allenthalben vollzog. Daß Theodor Werner mit so großer Aufmerksamkeit den heuen Denkformen in Mathematik, Physik und Philosophie folgt, ist da wichtig. Von hier aus entstand seine Kunst zwar nicht, begründete und bereicherte sich aber. Entstanden ist sie aus der Erfahrung, daß eine abbildliche Wiedergabe der Dinge nicht ausreichend ist, den Erlebnisreichtum, den die moderne Sensibilität erheischt, einzufangen.

Die künstlerische Herkunft Theodor Werners (geboren 1886) ist durchaus deutsch. Sie liegt in dem romantisch pantheistischen Gedankengut, das zuerst in der Ästhetik des "Blauen Reiters" zur Form kam. Dazu aber trat die formale Disziplin der Schule Frankreich (Cezanne, Braque), du ihn schließlich bis in dif Nähe der Künstlergruppc der Abstraction Creatior führte. Als Werner 1935 sich endgültig wieder ii Deutschland ansiedelt und in der völligen Isolie rung, in der ihn de; Kunstbetrieb der Hitler zeit hielt, arbeiten mußte gewannen die — in der hohen Sinne der deutsche Romantik — auf das Uni verseile gerichteten Idee neue Kraft. Damit beganr die Bilderreihe, die nun in die exakt beherrschte Konstruktion des Gemäl% des gerade die neuen Inhalte — das Dynamische, das Energetische, das A Perspektivische — einfließen ließ. Eine sehr erlesene peinture nimmt früheren Werken einiges von ihrer Härte und Schärfe. Irden letzten Bildern aber leuchtet die Farbe oft artifiziell auf wie die künstlichen Lichter der Metro polen, als suche die Farbphantasie dieses Maler; cji gaqz neueiiAitSjdjpÄsrdteeln.

, " "Und dazudie Ärjjeitfiö tjmrnanns! Es sind au< lidstahl, DVä&4nd stäben iMjf te Fi u rataoneri, die den technischen, de Trigemeuf gehirnen entsprungenen Konstruktionen ästhetisch, Gebilde gleicher Gattung entgegenstellen. Die Aus drucksform ergibt sich dabei aus denselben Kräften die der technischen Welt zu ihrer Form verhalfen— aus Massigem wird Durchsichtiges, aus Körper lichem wird Räumliches, aus Gereihtem das Verspannte.

Die Webarbeiten Woty Werners, aus dem verliebten, wägenden und ordnenden Umgang mit dem seidigen und wolligen Material gewonnene Webbilder, stellen dazu einen intimen, sehr poetischen Klang. Assoziationen an Dinge und Landschaften wachsen leise herauf —: im Umgang mit dem Material gefundene Traumwelt. Es ist die Welt Klees, der selbst am Bauhaus als Leiter einer Webklasse begann. Diese Welt wird weiter "gesponnen", denn es ist das Gespinst der Fäden, ihr lang, imes Zusammenwachsen, in dem sich schließlich in "Bild" verfängt.

Um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen! ;> ist über die Freunde am einzelnen Werk hinaus Jas Gefühl einer immer deutlicher werdenden. [Cameradscnaft unter den schöpferischen Geistern heute, das diese Ausstellung so schön macht. Da ;rüßteslierüberzuFVitzWinter, zu Hans Härtung, ?u Manessier, zu Calder viele Namen ließen sich nennen. Und da eben fühlt man dieses besondere Glück, daß nun auch unsere Zeit daran ist, sich selber Stil zu geben — und die Zeit der Einsamkeit zu Ende geht.