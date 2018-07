Die zur Zeit laufenden Besprechungen der Bank deutscher Länder mit den großen Außenhandelsbänken und den Landeszentralbanken über die Schaffung freier Devisenmärkte, vorerst für das englische Pfund, denSdiweizer, französisdien und belgischen Franken und für den niederländischen Gulden weisen darauf hin, daß man die Zeit für gekommen hält, aus dem Schematismus, des multilateralen Verrechnungsverkehrs der EZU herauszubrechen, um zu freieren Devisenmärkten zu gelangen. Der gesamte Devisenhandel, und zwar sowohl im Termin- als auch im Kassaverkehr, soll in die Hand der Außenhandelsbanken zurückgegeben werden, die ihren Ausgleich untereinander über eine Devisenbörse, wahrscheinlich in Frankfurt, suchen sollen. Hierbei werden Kurssdiwan kungen zwischen einem oberen und unteren Interventionspunkt, die je 4 % vom Parikurs entfernt liegen, zugelassen. Die Spanne ist kleiner als sie die Bestimmungen des Internationalen Währungsfonds, nach denen Abweidiungen bis 2 v. H nach oben- und unten zugelassen sind, erlauben. Die Bank deutsdier Lander steht weiterhin in Reserve. In der Regel wird sie nur dann eingreifen, wenn mit der Möglichkeit, daß der Interventionspunkt überschritten wird, gerechnet werden muß. Voraussetzung für die Schaffung freier Devisenkurse ist, daß vorher die Goldparität der DMark vom Internationalen Währungsfonds festgesetzt wird. Hiermit dürfte in Kürze zu redinen sein. Zur Auswirkung wird die vorgesehene Regelung in dem Augenblick kommen, in dem die deutschen Außenhandelsbanken auch zu den Devisenmärkten der fünf Länder, deren Währungen in die Regelung einbezogen sind, über ihre Korrespondenzbanken Zutritt erhalten. Beim Termingesdiäft werden sidi geeignete Partner vielfadi nur an den ganz großen Bankplätzen, vor altern in London, finden lassen. Durdi den Anschluß an die Devisenbörse in London wird sich die Mark etwas aus ihrer all zu starken Bindung an den Dollar lösen und mehr an das Pfund, orientieren. Der eigentliche Sinn freierer Devisenmärkte ist handelspolitischer Natur. Die Annäherung des Kurses einer fremden Wahrung an den unteren Interventionspunkt wir den Import anreizen, genau so wie bei der Erreichung des oberen Interventionspunktes die Exportchancen steigen. Auf diese Weise wird sich der Zahlungsbilanzausgleich elastischer gestalten. Insbesondere aber werden die Devisenkurse eine sehr viel bessere Beurteilung des Transferrisikos gestatten, als dies administrative Maßnahmen vermögen. Das wird insbesondere dann von Bedeutung sein, wenn später audi die Währungen der Länder, mit denen bilaterale Verrechnungsabkommen bestehen, in die vorgesehene Regelung einbezogen werden. Man wird die Freigabe der Devisenkurse als den ersten entscheidenden Schritt in der Richtung auf eine Konvertibilität der Währungen zu werten haben, dem weitere Schritte folgen müssen, mit dem Ziele, etappenweise den gesamten OEEC Bereidi einsdilieSlidi der überseeisdien Währungsgebiete einzubeziehen. DRlb.

