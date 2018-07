Es war kein Zufall, daß die chinesische Regierung am Tage der Amtsübernahme Präsident Eisenhowers durch den Sender Peking einen Bericht über den chinesischen Verteidigungswall in Korea verbreitete, der sich in einer Länge von 250 Kilometern von der Mündung des Han Flusses an der Westküste bis nach Kosong an der Ostküste erstreckt. Nach diesem Bericht haben viele Tausende in Tag- und- Nachtarbeit ein "unbezwingbares" Netz von Gräben und Tunnels geschaffen, das viele, zum Teil in Felsen hineingesprengte Kampf , Beobachtungs- und Wohnbunker untereinander verbindet.

Von den auf eine Million geschätzten chinesischen Streitkräften in Korea steht aber nur ein kleiner Teil in dieser 35 km tiefen Verteidigungszone. Die Masse der chinesischen Armeen verteilt sich auf den gesamten nordkoreanischen Raum. Zu einer solchen Aufstellung seiner Truppen war das chinesische Oberkommando veranlaßt, weil die Luftherrschaft der Amerikaner den Nachschub für die in der Verteidigungszone stehenden Truppen besonders schwierig und zeitraubend macht. Der wichtigere Grund liegt aber darin, daß das chinesische Oberkommando infolge der amerikanischen See- und Luftherrschaft mit feindlichen Landungen an beiden Küsten im Rücken der Verteidigungszone rechnen muß. Da solche Landungen selbstverständlich mit einem amerikanischen Angriff auf die Verteidigungszone verbunden wären, müssen die chinesischen Streitkräfte im Hinterland so stark sein, daß sie ohne Rückgriff auf die Truppen in der Verteidigungszone in kürzester Zeit gegen Brückenköpfe vorgehen können.

Bei einem derart vorbereiteten und wachsamen Gegner ist" das Überraschungsmoment nahezu ausgeschaltet, wie der Fehlschlag jener amerikanischen gewaltsamen Erkundung auf dem "T KnochenHügel" am 25. Januar zeigte, die in der amerikanischen Presse fälschlicherweise als ein "Schauangriff" für Generale und Pressevertreter bezeichnet worden war. Trotz voraufgegangenen Tieffliegerangriffen, Artillerie Trommelfeuer und Panzerunterstützung hatten die chinesischen Kampfstellungen so wenig gelitten, daß der Infanterieangriff der Amerikaner mit großen Verlusten für diese abgeschlagen wurde.

Präsident Eisenhower hat bereits unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Korea in New York geäußert, daß "gewisse Probleme des Nachschubs ernste Proportionen angenommen" hätten und "baldige Verbesserungen" erforderten. Der Chef des Heeres Nachschubwesens, General Palmer, fügte hinzu: "Es gibt genug Munition, um die Linie in Korea zu halten, wie wir sie in den letzten eineinhalb Jahren gehalten haben. Aber wenn wir die Linie wieder in Bewegung bringen wollen, dann brauchen wir ganz offensichtlich sehr viel mehr Munition Für einen Übergang zum Bewegungskrieg sind aber neben "sehr viel Munition" auch sehr viele Soldaten erforderlich. Die zu hochgespannten Hoffnungen auf die Einberufung von Südkoreanern sind gedämpft, seit der südkoreanische Verteidigungsminister Schin Tae Jung erklärte, zwar könnten durch Erweiterung der Dienstpflicht l 140 000 neue Namen auf die Einberufungslisten gesetzt werden, doch seien von ihnen 40 Prozent untauglich und viele andere "unauffindbar". Andererseits hat sich gegen die Möglichkeit, Truppen Tschiang Kai Scheks in Korea einzusetzen, sowohl der südkoreanische Staatspräsident Syngman Rhee als auch der Vertreter Natidnal Chinas bei der UNO, T. F. Tsiang, ausgesprochen. Ihre Auffassung deckt sich mit der Absicht General Eisenhowers, die Siebente amerikanische Flotte aus den Gewässern um Formosa abzuziehen. Damit würde Tschiang Kai Schek freie Hand erhalten, gegen das chinesische Festland vorzugehen, was ihm bisher verwehrt war, weil Präsident Truman kurz nach Ausbruch des Korea Krieges verlangt hatte, daß alle See- und Luftunternehmen gegen das Festland eingestellt werden. Ein amtlicher Sprecher in Washington erklärte hierzu, es werde die erste Aufgabe Tschiang Kai Scheks sein, die große von der Mandschurei nach Süd China führende Eisenbahn mit Hilfe von Kommandoeinheiten zu unterbrechen. Allein die Möglichkeit einer solchen Unterbrechung werde die Rot Chinesen zwingen, große Truppenverbände an der Küste des Festlandes zu stationieren und dadurch ihren Druck auf die amerikanischen Truppen abzuschwächen Der gleiche Sprecher erklärte auch, daß die Siebente Flotte nicht zur Blockade des chinesischen Festlandes verwandt werden sollte. Damit wäre also die Siebente Flotte für die Unterstützung von Landungen in Nordkorea frei.

Genera! Bradley hat seinerzeit den Krieg in Korea als einen "falschen Krieg am falschen Platz zur falschen Zeit und gegen den falschen Feind definiert. Wird es der Regierung Eisenhower gelingen, den Krieg zu dem versprochenen "ehrenvollen Ende" bringen? £. K.