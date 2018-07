Inhalt Seite 1 — Wahre und falsche Propheten Seite 2 Auf einer Seite lesen

En Mann, der sich "Meister der Telepathen und Taschendiebe" nennt, behauptet, er habe kraft seiner Geheimgaben an dem Auffinden des englischen Königsteins und der Entlarvung des Bombenattentäters Halacz mitgewirkt. Auch habe er Knochen einer unauffindbaren Leiche zutage gefördert, die in einem Mordprozeß in Frankfurt die ausschlaggebende Rolle spielt. Bis vor der Erschließung der magischen Quelle seines Innern verdiente er sein Brot als "Todesfahrer" zwischen Steilwänden. Jetzt läßt er sich mit einem Sdmurrbärtchen abbilden, das satanisch rechteckig in zwei Winkeln unter der Nase ausrasiert ist; seine Augen drohen (auf dem Foto) zehn Kleider übereinander zu durchstechen Und diese Augen ließ er sich in Frankfurt, in einem Kabarett, mit Leukoplast zukleben, über das zudem eine schwarze Binde kam. So erriet er den Inhalt fremder Brieftaschen, die Nummer auf dem Sprungdeckel einer Golduhr und steuerte ein Auto durch das Straßengewühl zu einem von Unbekannt vorgeschriebenen Ziel. Trotz der Stückchen einer so phänomenalen Begabung hat ihn der Kabarettdirekter aber hinausgeschmissen. Die schwarze Bilde, eigentlich dazu ausersehen, die Garantie des Leukoplastes zu verdoppeln, scheint in Wirklichkeit nur verborgen zu haben, daß man trotz Leukopltst die Augen öffnen und unter dem Rand durch das sehen kann, was man zum Zaubern sehen muß. [m vorigen Sommer war in Lindau ein Gerichtsverfahren gegen einen Kollegen dieses Meisters der Tdepathen vorbereitet worden, dem folgender Inhalt zugrunde lag: In einem Kolonial Warengeschäft, mit mehreren Angestellten, wurde regelmäßig gestohlen, ohne daß es dem Inhaber gelang, den Dieb festzustellen, der nach Lage der Dinge nur unter dem Personal sein konnte. Aber seit eiriger Zeit machte in der Gegend ein Mann von seiaer Begabung mit dem doppelten Gesieht viel reden. An ihn wandte sich der Geschäftsinhaber, und vermittels seiner Geheimströme, die der Telepath emsig zwischen den Angestellten herumwandem ließ, hatte er auch bald den Dieb. Es war die Verkäuferin Fräulein X.

Die Beteuerungen ihrer Unschuld wurden als eine Selbstverständlichkeit betrachtet, aber nicht angenommen, und sie mußte die Stellung sofort aufgeben. Sie reichte gegen den Telepathen eine Kkge wegen Beleidigung, Verleumdung, Schädigung ein. Der Klage ward stattgegeben. Die ganze Gegend wartete auf die Abwicklung der interessanten Angelegenheit. Doch sie wartete vergehlidi: Telepath und Diebin einigten sich hinter dem Rücken des Gerichtes. Die Klage wurde zurückgezogen.

Nachdem nämlich der Wundermann das Mädchen als Diebin entlarvt hatte und dieser das Betre:en des Geschäftes untersagt wurde, liefen die Diebstähle ruhig weiter bis eines Tages der Inhaber, nach dem alten Gesetz von Krug und Brunnen, den wirklichen Täter auf frischer Tat ertappte. Er gestand auch die vorherigen Diebstähle. Der Telepath hielt nicht darauf, in einem Gerichtsverfahren seine Künste kompromittiert zu sehen, und einigte sich privat mit seinem Opfer.

Die Erinnerung an diesen Fall und die Aktualität in dem anderen regen mich an, nun aber von einem Mann zu erzählen, der wirklich eine ins Übersinnliche eintretende Begabung hatte, und in einem Maß, das die Grenzen des vernunftmäßig FaÜbaren überstieg, Einblick in die Zukunft und das Schicksal von Nebenmenschen hatte. Die österreichische Regierung organisierte im ersten Weltkrieg einen Propagandafeldzug nach der Schweiz. Sie schickte die Wiener Philharmoniker, Hugo von Hoffmannsthal, Peniczek und Rainers PelzmäntelMannequins, die Wiesenthals und eben jenen Mann nach dem Lande der Helveter. Sie hatten die Aufgabe, für Österreichs Kurist, Musik und österreidiisdien Geist zu werben.

Der Mann, von dem nun die Rede sein wird, war ein mittlerer Beamter in einer Wiener Versicherungsgesellschaft. Er hieß Raphael Scheermann, ein Juds. Es blieb unbekannt, wer plötzlich die Existenz des unheimlichen Wesens entdeckt hatte, das in ilim lebte. Ich traf ihn 1917, gleich bei seinem ersten Aufenthalt, in Zürich. Er sollte sich erst in einer geladenen Gesellschaft zeigen, in der man sich untereinander kannte, bevor er vor der Öffentlichkeit selber gezeigt wurde. Wir wurden von dem Beauftragten des österreichischen Dienstes kurz unterrichtet, Herr Scheermann habe unter anderem die Fähigkeit, aus der Handschrift eines Menschen dessen Schicksal zu erkennen, vergangenes wie kommendes.

Dann wurde um die Vorlage eines Briefes oder Schriftstückes gebeten, die eine öffentliche Besprechung vertragen würden. Ein Verleger meldete sich. Er habe den Faksimileabdruck des Briefes einer historischen Persönlichkeit bei sich? — Ja, das gehe! — Das Papier wurde zusammengefaltet, daß Ort und Datierung sowie Unterschrift nicht zu sehen waren. Scheermann erklärte, diese Schrift nie vor Augen gehabt zu haben. Ein Weilchen war er in das Blatt versenkt, hob dann den Kopf und, ziellos zwischen den Zuhörern durchschauend, berichtete er, der Schreiber dieses Briefes sei ein viel umhergetriebener Kriegsmann gewesen, mit wechselnden Schicksalen, er habe für sein Land Großes. geleistet und eine historische Seeschlacht gewonnen, nur ein Bein und ein Auge besessen. Es war das Faksimile eines Briefes von Nelson an die Lady Hamilton.

Darauf wurde folgendes Experiment vorgeführt: ein halbes Dutzend unter uns schrieben ihre Unterschrift auf ein Blatt Papier, das in ein Kuvert eingeschlossen wurde. Die Briefumschläge wurden im Haufen Scheermann hingelegt, und er zeichnete nacheinander auf die Kuverts jedesmal die Unterschrift des ihm völlig Unbekannten, die im Innern des Umschlags verborgen war. Nur bei einem wollte es nicht gelingen. Scheermann hielt den Umschlag unentschlossen in der Hand. Er verzog das Gesicht, machte die Augen starr, sagte abschweifend: "Ich habe zehn Prozent Versager!", zögerte noch und gestand dann: "Nein, ich sehe nkhts! — "Mit vollem Recht!" rief da einer aus dem Publikum, "denn ich habe lediglich meine Visitenkarte in den Umschlag gelegt!" Durch die öffentlichen Vorführungen, die bald , folgten, wurde Scheermann rasch ein berühmter Mann. Manche sind dann privat zu ihm gegangen und haben seine übersinnlichen Fähigkeiten beansprucht, um über Verwandte und Freunde, die in Nöten waren, oder über sich selbst, wenn sie dazu den Mut hatten, Informationen einzuholen. Schließlich kam die Geschichte mit dem Prozeß gegen die Giftmörderin aus Wädenswil, einem Ort im Kanton Zürich. In einem Verfahren gegen eine des Gattenmordes verdächtigte Frau war das Gericht in eine Sackgasse geraten. Ihr Mann war vor zwei Jahren vergiftet worden, und sosehr alles für die Täterschaft der Frau sprach, waf sie nicht zu überführen. Die Gerichtsbehörde nahm inoffiziell Fühlung mit Sdieermann und legte ihm, ohne ihn über den Prozeß zu unterrichten, einen , Brief vor. Die Angeklagte hatte ihn zehn Jahre vor dem Mord geschrieben, dessentwegen sie vor Gericht stand.