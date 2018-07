Der neue Präsident der Vereinigten Staaten hat wohl kaum seinen Außenminister auf Reisen geschickt, um "Informationen" einzuholen. Wenn Foster Dulles in jjeun Tagen sieben Länder besucht, dürfte er wenig mehr erfahren, als das, was ihm die riesigen, amerikanischen Botschaften in diesen Ländern bereits berichtet haben. Er wird gar keine Zeit haben, die ihm hinlänglich bekannten Argumente seiner Gesprächspartner lange anzuhören. Die Gespräche dürften sehr einseitig verlaufen. Ein solcher Blitzbesuch kann nur den Sinn haben, daß die höchste außenpolitische Autorität der Vereinigten Staaten mit dem Gewicht, das ihr zukommt, eine präzise Frage zu stellen wünscht, um eine nicht minder präzise Antwort zu erlangen. Zu mehr wird die Zeit nicht reichen. Das gibt dem Besuch einen ultimativen Charakter. Amerika ist im Begriff, die Geduld zu verlieren. Es möchte aus der Ausweglosigkeit, in die es sich seit Yalta hineinmanöveriert hat, herauskommen, im Fernen Osten, wo es die Sowjets in den japanischen, und in Europa, wo es sie in den deutschen Raum gelassen hat. Am stärksten leidet es unter der Bewegungslosigkeit, zu der es im Fernen Osten verurteilt ist. Der Stellungskrieg in Korea ist nur das anschaulichste und schmerzlichste Beispiel dieser kostspieligen Passivität die es überwinden möchte. Formosa, Indochina und Malaya sind die anderen Fronten, für die es mehr und mehr die Verantwortung — und die Kosten — übernehmen muß, wenn es seine heutige Stellung im Femen Osten nicht etwa ausbauen, sondern nur halten will. In Asien sind daher die ersten Initiativen der neuen amerikanischen Regierung zu erwarten. Insofern hat die Parole der Republikaner Asia first noch eine Realität. Nicht zufällig ist Eisenhower erst nach Korea geflogen, bevor er seinen Außenminister nach Europa schickte. Das heißt nicht, daß das Interesse der Regierung Eisenhower—Dulles an Europa geringer sein wird, als das der Regierung Truman— Acheson. Im Gegenteil, es ist dringender geworden.

Sonst befände sich der neue amerikanische Außenminister nicht zehn Tage nach seinem Amtsantritt in Europa. In diesem Zusammenhang enthüllt sich der eigentliche Zweck der Europa Tournee von Foster Dulles. Eisenhower möchte die Verteidigungslinien in Europa festigen, bevor er zu gewagten Aktionen in Asien übergeht. Er möchte sich im Rücken decken, bevor er sich dem Fernen Osten zuwendet. Die erste Initiative dieser Art hat er bereits angekündigt, die Entneutralisierung Formosas.

Die Überstürzung, die sich darin ausdrückt, prägt auch die Operation Dulles in Europa. Je ungeduldiger die neue amerikanische Regierung ist, in Asien aktiv zu werden, 1um so eiliger muß sie;es in Europa, haben, ihr Verteidigungssystem zu konsolidieren? Dieses, Verteidigungssystfim i die Einheit Europas unter Beteiligung Englands. So wenigstens hat es Foster Dulles selbst vor seiner Reise in einer Rundfunkrede definiert: "Wenn es keine Aussicht gäbe, daß eine wirkliche Einheit zustandekommt, und wenn insbesondere Frankreich, Deutschland und England getrennte Wege gehen sollten, dann wäre es sicher nötig, Amerikas eigene Außenpolitik gegenüber Westeuropa ein wenig zu überprüfen Zum erstenmal ist damit amtlich auf die Möglichkeit einer anderen Politik Amerikas in Europa hingewiesen worden. Zum erstenmal ist auch England in die Einheit Europas auf der gleichen Stufe mit Frankreich und Deutschland einbezogen worden. Der Gedankengang der Rede des amerikanischen Außenministers hat den Vorzug letzter Vereinfachung. Die Verteidigung Europas ist nicht ohne Deutschland möglich. Frankreich willigt in eine Aufrüstung Deutschlands nur im Rahmen einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft; ein und auch nur dann, wein es gegen das Übergewicht Deutschlands in dieser Gemeinschaft durch die Beteiligung Englands geschützt ist. Also muß England so weitgehende militärische und politische Bindungen an "die europäische Verteidigungsgemeinschaft eingehen, daß Frankreich mitmacht, und Frankreich muß auf seine Vorbedingungen so weitgehend verzichten, daß Deutschland mitmacht. Wie weit bei einer selchen Vereinfachung der amerikanischen Vorstellung von Europa noch auf Sonderinteressen Rücksicht genommen witd, ist nicht vorauszusehen. Jedenfalls dürfte es für England schwer sein, Rücksicht auf das Commonwealth geltend zu machen, seitdem Kanada, Australien upd Neuseeland für ihre Verteidigung weniger auf England als auf Amerika rechnen 7 und Indien die Hilfe von beiden ablehnt. Ebensowenig kann man sich vorstellen, daß Frankreich Abänderungswünsche durchsetzt, die den übernationalen Charakter der Verteidigungsgemeinschaft bedrohen und die Gleichberechtigung Deutschlands in ihr einschränken. Ganz zu schweigen von einer Regelung der Saarfrage im französischen Sinne, die den Geist der europäischen Zusammenarbeit im Kern verletzen würde. Man kann aber auch nicht von Amerika erwarten, daß es Verständnis für verfassungsrechtliche Schwierigkeiten hat, die außer in Deutschland nirgends, am wenigsten in Amerika bestehen.

Foster Dulles hat überdeutlich klargemacht, was Amerika von Europa erwartet und was Europa erwartet, wenn es diese Erwartung enttäuscht "Die Vereinigten Staaten", so sagte er, "haben eine große Investierung in West Europa gemacht in der Annahme, daß seine Einigung zustandekommt Daß er dies in einer Rundfunkrede gesagt hat, war gewiß überflüssig. Der Umstand, daß er Stassen, den Verwalter, der Hilfe für Europa, auf seine Reise mitgenommen hat, spricht eine hinreichend deutliche Sprache. Er sowohl wie der deutsche Bundeskanzler hätten gut daran getan, die Opposition gegen die europäische Verteidigungsgemeinschaft nicht unter öffentlichen Druck zu setzen, statt ihr eine goldene Brücke zu bauen. Gerade die engere Bindung Englands an die europäische Verteidigungsgemeinschaft, die Dulles anstrebt, könnte eine solche Brücke für die Sozialisten in allen europäischen Ländern schlagen. Aber abgesehen von solchen diplomatischen Ungeschicklichkeiten, bleibt es Tatsache, daß der neue amerikanische Kongreß nicht bereit ist, weitere Investierungen in Europa vorzunehmen, wenn sie nicht zur Einigung Europas beitragen. Vor allem aber sollten alle europäischen Staaten bei dem Besuch des amerikanischen Außenministers bedenken, daß sie in einem Boot sitzen. Nicht nur gegenüber der Sowjetunion, sondern zunächst einmal gegenüber Amerika. In dem Augenblick, in dem die neue amerikanische Regierung Front gegen Asien macht, sollten England, Frankreich und Deutschland nicht nur darauf bedacht sein, den Rücken Amerikas in Europa und damit sich selbst zu sichern, wie Eisenhower dies wünscht. Sie sollten auch wissen, daß die "Politik der Kühnheit", die Foster Dulles predigt, nur von einem geeinten Europa und nicht von einzelnen Staaten zu kontrollieren ist. Es geht nicht um Sonderwünsche innerhalb Europas, sondern um die Erhaltung des Friedens in der Welt, so kalt er auch sein möge.