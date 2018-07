Zwei links, zwei rechts Ä Dazu — als Geräuschkulisse — klappernde Stricknadeln. Der Hörer, der an dieser Stelle sein Gerät auf die Mittelwelle des NWDR einschaltete, mußte meinen, £r wohne einer Szene in gemütlicher Häuslichkeit bei. Dann aber belehrte ihn ein Sprecher: und Thea von Harbou strickte weiter. Sie strickte Strümpfe und sie strickte Filme. Sie saß im UfaAtelier und strickte — zwei links, zwei rechts Dies also sollte dem Hörer ein Bild aus der Geschichte der Ufa geben — ein funkisches Bild, ein Hörbild "Feature" sagen die Funkleute zu einer Folge von Hörbildern, die (im Gegensatz zum Hörspiel) nicht Erdachtes, sondern Tatsächliches zu Gehör bringen sollen. Auch die einstündige Geschichte der Ufa, die der NWDR seinen Hörern bot, hieß ein Feature, Der Romancier Hans Werner Richter, bekannt als Chef der "Gruppe 47" und als Herausgeber der kurzlebigen Literaturzeitung "Die Literatur", hatte den Text geschrieben — einschließlich der klappernden Stricknadeln.

War es Tatsächliches oder Erdachtes, was die Hörer zu hören bekamen? Die Frage ist aktuell, weil die Ufa heute wieder aktuell ist. Ihr Eigentum an Theatern und Ateliers soll wieder für die FilmEroduktion nutzbar gemacht werden, und der Berner Senat verhandelte mit dem früheren Leiter der Ufa, Ludwig Klitzsch, über die Neugründung der alten Firma in Berlin — unter dem alten Namen. Denn dieser alte Name, so meint man, hat noch immer Zugkraft. Man meint es gewiß mit Recht. J?enn an den Namen Ufa knüpft sich die Erinnerung an die Jahrzehnte, in denen der deutsche Film in der Welt (und in der deutschen Zahlungsbilanz) etwas galt. Auch im Ausland war das Signet der Ufa eine Gütemarke, und es konnte 1946 in Kopenhagen folgendes geschehen; Das bis dahin keineswegs deutschfreundliche dänische Filmpublikum reagierte auf die Vorführung der ersten sowjetischen Nachkriegsfilme, die man ihm als Ersatz für die ausgefallene deutsche Produktion anbot, mit Sprechchören: "Wir wollen Ufa Filme sehen!" Darum ist es wichtig, daß ein Featu re über die Ufa Tatsachen bringt und nichts als Tatsachen. Die Stricknadeln der Frau von Harbou sind, rein äußerlich genommen, eine Tatsache. Die Verfasserin der Drehbücher zu den "Nibelungen" und zu "Metropolis" hatte die Gepflogenheit, bei der Atelierarbeit ihres Mannes, des Regisseurs Fritz Lang, dabeizusein und ihre Nerven durch Stricken zu beruhigen. Wer diese schlichte und menschlich 50 verständliche Tatsache satirisch überfordert, wie es Richters Feature tat, beweist, daß er statt Tatsachen Tendenz geben will, Tendenz statt Fakten war es auch, die Herren von der Obersten Heeresleitung, die 1917 die Ufa ins Leben riefen, in näselndem Ton militaristische Schlagworte sagen (und dazu in abgerissenen Bruchstücken den Marsch "O Deutschland, hoch in Ehren" blasen) zu lassen. Tendenz statt Fakten waren die mauschelnden Dialoge der Ufa Direktoren der ersten Periode (1917 bis 1923), Tendenz statt Fakten die erfundenen Gespräche zwischen den beiden Männern, die von 1926 bis 1937 die Ufa dirigierten: Alfred Hugenberg, den man junkerlich preußisch (statt bürgerlich geheimrätlich), und Ludwig Klitzsch, den man grob berlinerisch (statt liebenswürdig haliensisch) sprechen ließ. Tendenz statt Fakt war das dem Generaldirektor der Ufa und des Scheri Verlages in den Mund gelegte Wort: "Ick hab in meinem Leben bloß zwei Bücher jelesen. Det eene war die Jeschichte eines Berliner Frisörs, Kubinke hieß der, und det andere — det hack verjessen Tendenz statt Fakten die Auswahl der genannten Ufa Filmtitel: Nicht Murnaus "Faust" und "Der letzte Mann" wurden genannt, sondern "Fridericus Rex", nicht Charells "Der Kongreß tanzt", sondern "Drei von der Tankstelle". Von Autoren: nicht Gerhard Menzel, sondern Thea von Harbou. Was für eine Tendenz? Kurz gesagt: Verunglimpfung um jeden Preis. Die Ufa war — laut Richters Feature — zwar einerseits "verjudet", aber andererseits ultra nationalistisch. Sie war — nach Richter — ein reines Profitunternehmen und machte mit Kitsch, von Frau Harbou gestrickt, enorme Geschäfte — und sie verfolgte (immer nach Richter) keinen anderen Zweck, als den Militarismus zu fördern .

Wenn einer auf nichts als seine Tendenzbedacht ist, passieren ihm Entgleisungen meterweise: Auch die Namen berühmter Filmstars mußten nämlich für diese Tendenz herhalten. Lilian Harvey, mit neckisch überkippendem Stimmchen, wurde als "süßestes Mädel" eingeführt, nicht als die anmutige Tänzerin, die sie war. Und die Nennung des Namens Zarah Leander (im tiefsten Baß natürlich) sollte die komische Wirkung eines von der Schwedin gesungenen schwermütigen Songs vorbereiten — von derselben Schwedin, die dem Hörer kurz vor und kurz nach der Ijfa Feata re im Unterhaltungsprogramm als Meisterin des Chansons vorgestellt wurde. Man sieht; es herrseht keine Einigkeit im Funk. Aber, da die Damen vom Film nun einmal verächtlich sein mußten (wo bliebe sonst die vornehme Überlegenheit des "geistigen Menschen", der unter der Gruppen Wolke 47 lebt?), wurde die Behauptung des Sprechers, der deutsche Film habe heute iseine Schauspieler, für die sich Amerika interessiere, durch einen anderen Sprecher unterbrochen, der mit höhnischem Akzent hineinrief: "Sie vergessen Fra Knef!" Wo doch die Hörer am selben Tage in iluer Zeitung Bilder vom New Yorker Empfang Harn Söhnkers, Hardy Krügers und der FJannerl Matz hatten sehen können, die ebenso wie O. E. Hasse Verträge für Hollywood haben! Was hier gestrickt wurde, ging mch dem Schema "Zwei links, ein kraus", während das [Vor- vnd Nachprogramm "Eins schlicht, wei rechts" strickte.