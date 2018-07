1 E. M, Paris, im Februar An der Tür der Kirche Saint Roch in der Rue St. Honore in Paris leuchtet ein Plakat, in dem das Rote Kreuz zum Besuch des auf der letzten Biennale mit dem Großen Preis ausgezeichneten Films "Jeux interdits" aufruft. An der Kirchentür das Werbeplakat für einen Film, in dem sich zwei feindliche Brüder in einem offenen Grab prügeln, während die versammelte Trauergemeinde auseinanderspritzt? Nun, in einem Land, in dem Gott wohnt und wo man ihn gelegentlich am Barte zupfen darf, ist das nicht schlimm. Aber in diesem Film passieren auf dem Kirchhof schließlich noch ganz andere Sachen. Ein Bauernjunge stiehlt hier Kreuze und Grabschmuck für ein kleines Flüchtlingsmädchen, das seine Eltern in den Kriegswirren aufnähmen. Die beiden Kinder füttern fleißig Tiere, um sie zu töten und feierlich zu Begraben. Das Spiel begann mit dem Begräbnis des Hundes des kleinen Mädchens, der durch eine deutsche Fliegerbombe starb wie ihre Eltern. Auch in der Kirche versucht der Junge den Diebstahl eines Kruzifixes zur Ausschmückung ihres Tierfriedhofes. Er versucht es — um einer stärkeren Pointe willen — im Augenbliclj nach der Beichte, während er die vom Priester auferlegte Buße tun soll. Die darstellerische Wirkung der Kinder ist bezwingend, der ganze Film ist eine bedeutende Leistung, und die dem Film zugeschriebene Absicht, den Wahnsinn menschlicher Taten, die in Kriegen geschehen, in dem von den Kindern in aller Unschuld betriebenen Spiel widerzuspiegeln, ist von ausgekochter Raffinesse, doch müssen der Regisseur Rene Clement und sein Stab selbst das Gefühl gehabt haben, daß sie die Grenzen des Geschmacks überschritten "Sie pappten deshalb — sei es, um das Publikum zu beschwichtigen, sei es, um sich zu mokieren und durch die Gegensätze die schaurige v Wirkung zu steigern — vorn und hinten ein verlogenes Märchen von zwei wohlerzogenen reichen Kindern an, die sich ein häßliches Märchen verlesen .

"Ce qui distingue le peuple allemand des autres, cest quil a le gout de la mort Diese ziemlich weitgehende Verallgemeinerung schrieb Lotte H. Eisner in ihrer kürzlichen Untersuchung über den deutschen Film, und Claude Mauriac zitierte sie im Figaro litteraire mit Überzeugung in einer Kritik des jetzt in Paris angelaufenen deutschen Nachkriegsfilms von Peter Lorre "Der Verlorene" und meint in diesem Zusammenhang die faszinierende Lust an der Darstellung des Grauenhaften. Man kann beim Anblick von "Jeux interdits" den Gedanken nicht unterdrücken, daß dieser goüt de la mort heute in Europa keine nationale Eigenschaft mehr zu sein scheint. Obwohl der Lorre Film einer unserer wenigen ist, die wir überhaupt vorzeigen können, so ist an ihm vieles auszusetzen, und die f ranzösischen Kritiken haben nur zu recht, wenn sie schreiben, er schließt an die beste Tradition der deutschen Filme der Jahre 1930 bis 1932 an, aber wen interessiert das im Jahre 1953? Jedoch, was den goüt de la mort angeht, den der "Verlorene" "auf seinem Gesicht wie im Inhalt aller anderen Bilder in keinem Augenblick verliert und damit bei den Zuschauern einen fortgesetzten Ekel im Sartreschen Sinne des Wortes erzeugt", so gibt ihm der makabre Film "Jeux interdits" darin nichts nach, wenn er auch kunstvoller die Bilder durch Pointen, wie die in der Kirche, auflockert, die in ihrer Enthüllung menschlicher Unzulänglichkeiten in unerlaubten Situationen Lachsalven hervorlocken. Auf den Filmfestspielen in Venedig wurde der Film aus den Kriegstagen "Jeux interdits" mit Recht wegen seiner filmischen Leistung gepriesen, wenn er trotz seiner Perversität und trotz des Mißbrauchs unschuldiger Kinder in solchen Rollen (siehe auch "Die Zeit" vom 16. Oktober 1952) vom Roten Kreuz an Pariser Kirchentüren propagiert wird, so mag das schlechter Geschmack oder Politik — wahrscheinlich beides — sein. Denkt man an die Gläubigen, die, so angelockt, nichtsahnend ins Kino gehen, so fragt man bestürzt: Darf man so unbekümmert Gefühle verletzen?