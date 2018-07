Daß der Deutsche Sportbund der Fernseh Abteilung des NWDR in Fragen der Direktübertragungen aller Sportveranstaltungen zunächst einen Korb gegeben hat, kann man verstehen. Eine vorschnelle Entscheidung, negativ oder positiv, wäre leichtfertig gewesen und hätte für den Sport sehr schwerwiegende Folgen haben können. Man will zunächst die Entwicklung abwarten und auch mit befreundeten ausländischen Organisationen die Fühlung aufnehmen, um von ihnen zu hören, welche Erfahrungen sie mit dem Fernsehen bisher gemacht haben. Erst dann kann man mit ruhigem Gewissen in dieser ebenso interessanten wie schwierigen Materie eine Entscheidung treffen. Zwei Länder kommen für einen Erfahrungsaustausch wahrscheinlich in Frage: die USA und Großbritannien. Aber in beiden Staaten liegen die Verhältnisse ganz anders als bei uns. Nur eins wird gemeinsam sein: Drübe%und hier wird gerade der Sport ein wesentlicher Bestandteil des Fernsehprogramms sein. Deshalb war es auch verständlich, daß die Fernsehabteilung des NWDR sich schon gleich zu Anfang ihrer Tätigkeit an den Sport wandte; von ikm aber eine Generalvollmacht für direkte Übertragungen zu verlangen, ohne dabei von sich aus cteji Sport etwas Handfestes als Entschädigung oder Vergütung zu bie en, ging doch wohl etwas zu weit.

Der Sport bietet sich in manchea seiner Disziplinen, wie etwa Turnen, Boxerf, Ringen, Fechten, Tischtennis und gewissen leichtathletischen und schwimmerischen Übungen förmlich für Fernsehsendungen an. Sie werden auf einem verhältnismäßig eng begrenzten Raum ausgetragen ujjd können so leicht von der Kamera erfaßt werden. Doch die Fernsehübertragungen während der Londoner Olympischen Spiele 1948 zeigten, daß auch weite Kampfräume und langausgedehnte Läufe auf den Fernsehschirm zu werfen sind. Man kann sich also sehr gut denken, daß tatsächlich viele Menschen, wenn sie erst einmal ein Fernsehgerät besitzen, lieber zu Hause bleiben und sich dort viel bequemer und angenehmer die Kämpfe ansehen, die sie interessieren. Das bedeutet für den Sport natürlich einen Ausfall an Eintrittsgeldern, den es in Amerika mit seinen bereits aufgestellten 20 Millionen Fernsehapparaten auch schon gegeben hat. In den USA zahlen die Stationen, die ihre Unkosten durch die Verbindung mit Reklamesendungen decken, daher auch für alle Übertragungen erhebliche Summen, um die Veranstalter zu entschädigen. Trotzdem ist man in amerikanischen Veranstalterkreisen gar nicht zufrieden, wenn man auch zu Beginn die zusätzlichen Einnahmen sehr begrüßt hatte. Die Entwicklung scheint für sie: aber ungünstig voranzugehen, und wenn 1956 erst 40 Millionen Fernsehapparate in Gebrauch sein werden, kann Television zu einer Gefahr werden. In England kennt man die Kuppelung sportlicher Veranstaltungen mit Reklame nicht, und so kann dort der amerikanische Weg nicht beschritten werden. Man steht daher dem Fernsehen sehr skeptisch und nicht gerade freundlich gegenüber, weil man einen erheblichen Rückgang der Zuschauerzahlen und somit der Einnahmen befürchtet.

Nun ist gewiß für uns mit einer so stürmischen Entwicklung nicht zu rechnen, und die 4000 bis 5000 glücklichen Inhaber von Fernsehapparaten in der Bundesrepublik fallen noch nicht ins Gewicht. Dennoch muß der Sportbund auf der Hut sein, denn, falls großeKaffeehäuser, Restaurants, Klubhäuser Fernsehgeräte aufstellen sollten und sich womöglich auch noch Fernsehstuben aufmachen, kann sehr wohl eine Abwanderung von den Sportplätzen zu den bequemen Sesseln vor den Fernsehschirmen einsetzen und den Veranstaltern ein gewisser Schaden bereitet werden. Der Deutsche Sportband und mit ihm die einzelnen Fachverbände müssen sich also klar werden über die Situation, und der NWDR muß sich so langsam darauf vorbereiten, daß es ganz ohne Geld diesmal wohl nicht abgehen wird.

Freilich sollen die Veranstalter die Gefahr, die ihnen droht, auch nicht überschätzen. Es wird immer eine große Anzahl Menschen geben, die keinen Gefallen an den noch manchen Beschränkungen unterworfenen Fernsehreportagen finden. Sie wollen bei den Kämpfen dabei sein, sie miterleben, selbst beobachten, sie führt auch die menschliche Verbindung zu den Kämpfern auf die Sportplätze, die Anhänglichkeit an ihren Klub in die Stadien, das Bedürfnis, sich mit Gleichgesinnten zu treffen und sich mit ihnen noch während des Ereignisses auszusprechen. So wird es immer einen sicherlich nicht unbedeutenden Stamm treuer Sportplatzbesucher geben, auf die und deren Groschen "die Sportverbände werden zählen können. Vielleicht kann man einen Ausgleich auf einer ganz anderen Ebene herbeiführen, die nun auch für den Sportbund interessant sein dürfte. Wie wäre es mit der Fernsehübertragung guter Sportfilme von großen Veranstaltungen, die man so geschickt zurechtschneiden könnte, daß sie immer gezeigt werden können und zur Propaganda für den Sport dienen: Zu denken wäre auch an Filmreportägen aus unseren Hochschulen für Leibesübungen und Sportheimen, aus führenden Vereinen, an Lehrfilme vor allem, die besonders auch in den Schulen (denen man ja gewiß bald Fernsehapparate zur Verfügung stellen dürfte) gezeigt werden sollten, zumal gerade die Vormittagsstunden für einen allgemeinen Fernsehbetrieb nicht durchaus geeignet erscheinen. So könnte vielleicht der Fernsehpunkt sich dem Sport gegenüber erkenntlich zeigen und ein Äquivalent bieten für die eine oder andere Direktübertragung, die man ihm zugesteht.