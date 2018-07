Ein Würzburger Bürger hatte sich vor Gericht auf das Bundes Wohnungsbau Gesetz von 1950 berufen, um den ihm verweigerten Anspruch durchzusetzen, als Erbe die Freibau Wohnung eines Verstorbenen beziehen zu dürfen. In diesem Gesetz steht nämlich, daß alle Wohnungen von der Erfassung durch die Wohnungsbehörden frei werden, wenn dafür Neubauten ohne Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln geschaffen werden. Er nahm an, das gelte auch für die Erben. DasVerwaltungsgericht Würzburg hat entschieden: der Anspruch steht nur dem zu, der den neuen Wohnraum geschaffen hat. Das ist aber nicht der Kläger, sondern der verstorbene Rechtsvorgänger. Der Erbe hat also keinen Anspruch auf den freigewordenen Raum. Dieser Raum unterliegt der Bewirtschaftung. Am 29. 1. 1953 veröffentlichte der ostzonale Nachrichtendienst ADN folgende Meldung, um den Eindruck der sowjetischen Kampagne gegen die Juden abzuschwächen: "Entsprechend Artikel 6 der Verfassung der DDR, nach dem jeder Glaubensund Rassenhaß als Verbrechen im Sinne des Strafgesetzbuches geahndet wird, verhandelten kürzlich die Bezirksgerichte Gera, Magdeburg und Frankfurt a d. Oder gegen mehrere Bürger, die antisemitische Hetzparolen und Verleumdungen über jüdische Mitbürger verbreitet hatten In Gera standen ein 57jähriger KJ fmann und eine 34jährige Angestellte vor Gericht, die in einem belauschten Gespräch geäußert hatten: "Nun ist die Benjamin ja auch dran, von ihren eigenen Leuten geschaßt zu werden, Sie ist doch Jüdin und hatte Beziehungen nach Prag. Um die ist es nicht schade " Staatsanwalt, und Volksrichter sprachen mit keinem Wort von Antisemitismus, sondern ergingen sich nur in Ergebenheitsbeteuerungen gegenüber der "Obersten Richterin" Hilde Benjamin. Das Urteil lautete wegen Verächtlichmachung, Boykotthetze und Umsturzversuchen auf zwei Jahre Haft für jeden Angeklagten — In Magdeburg führte der SSD in nichtöffentlicher Verhandlung vier Personen vor, die sich gegen die Judenverfolgungen und für verurteilte oder angeklagte Juden ausgesprochen hatten. Einer von ihnen war Jude, ein anderer SEDMitglied. Der Volksstaatsanwalt gab ein Musterstück bolschewistischer Dialektik: "Spione und Agenten sind eine Rasse und Klasse für sich, durch ihr Verhalten gehören sie nicht mehr ihrer Rasse an. Verbrecherische Zionisten sind keine Juden. Es ist antisemitisch, für Zionisten einzutreten. Unsere jüdischen Mitbürger, die wie wir aufopferungsvoll für die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands kämpfen, verwahren sich mit Recht gegen Unterstellungen, sie unterstützten zionistische Saboteure " Der jüdische Angeklagte erhielt drei Jahre, der SED Mann zweieinhalb Jahre Haft — In Frankfurt a. O wurde ein Mitglied der Ost CDU für ein Jahr ins Zuchthaus geschickt, weil er nach der Verhaftung Dertingers gesagt hatte: "Seit wann ist denn der Jude?" Die Kinobesitzer im Lande Hessen stehen bei der amerikanischen Hohen Kommission im Verdacht, bei der Neugründung von Filmtheatern durch Boykott der Geldgeber oder Unternehmer die Kartellbestimmungen verletzt zu haben. Ursache de§ Verdachts ist ein Brief, in dem ein Kinobesitzer es als "eine Gemeinheit und Schande" bezeichnet, daß ein Ostflüchtlihg"die" Frechheit gehabthat, ein neues Filmtheater in einer Gegend zu eröffnen, in der bereits ein solches vorhanden ist". Den Flüchtlingen müsse klargemacht werden, "daß sie sich als Gäste in Hessen benehmen und nicht andere Leute aus ihrem Nest herauszuwerfen haben, sonst sind wir eines Tages die Flüchtlinge". Die amerikanische Hohe Kommission will den Fall durch eine Untersuchung klären.

Ex Präsident Truman hat in Kansas City vor der Presse erklärt: "Ich bin nicht davon überzeugt, daß Rußland die Atombombe besitzt Er setzte sich damit in Widerspruch zu den Erklärungen, die das Weiße Haus am 23. September 1949, am 3. Oktober und 22. Oktober 1951 abgab, nach denen in Rußland "Atomexplosionen" stattgefunden hätten. Der republikanische Senator Hickenlooper äußerte als ehemaliger Präsident des Vereinigten Atomausschusses des Kongresses hierzu: "Wenn Mr. Truman solche verhängnisvollen Be hauptungen im Jahre 1949 als Präsident tat, in der Absicht, das amerikanische Volk in Schrecken zu versetzen, ohne davon überzeugt zu sein, daß sk tatsächlich zutreffen, dann ist ein solches Verhalten in der Tat tadelnswert " — Mr. Hickenlooper wirr sich daran erinnert haben, daß der Kongreß im Jahre 1949 nur geringe Neigung hatte, den Nordatlantikpakt Staaten und anderen Ländern dk von der Truman Regierung geforderte Militärhilfe sowie die Marshallplan Hilfe für 1949 zu bewilligen. Monatelang dauerten damals die ergebnislosem Debatten, bis dann zwei Tage nach der am 23. September 1949 erfolgten Erklärung über die "Atomexplosion" in Rußland der Senat und das Repräsentantenhaus überraschend schnell die Militär- und Marshallplan Hilfe bewilligten.

Eine japanische Kommission unter dem Vorsitz des Präsidenten des japanischen Roten Kreuzes hat sich auf Einladung des chinesischen Roten Kreuzes nach Peking begeben, um über die Repatriierung von 30 000 japanischen Staatsangehörigen zu verhandeln, die bei Kriegsende in China "gestrandet" waren. Die Regierung in Peking erklärte hierzu, daß sie immer bereit gewesen sei, alle Japaner, die freiwillig nach Japan zurückzukehren wünschten — mit Ausnahme der "Kriegsverbrecher" — zu repatriieren. Dies sei jedoch bisher aus Mangel an Schiffsraum nicht möglich gewesen.

"Abschnittsbevollmächtigte" heißen die Inhaber einer neuen Dienststellung in der Volkspolizei. Ihnen obliegt die Aufsicht über die Einwohner und Hausobleute einer Reihe von Wohnblocks. Insbesondere sind sie dazu da, das Eigentum der nach Westen geflohenen Mitbürger zu liquidieren. Zunächst verständigen sie die zuständige Volkspolizeimeldestelle, die örtliche SED Dienststelle und die Verwaltung. Die Volkspolizei besichtigt die Wohnung des Flüchtlings und versiegelt sie nach einer Bestandsaufnahme. Inventar und Wohnung werden ausgeschrieben. Wer etwas braucht, meldetTsich bei der Volkspolizei. Eines Tages erscheint dann ein Lastwagen und transportiert alles für Dienststellen Brauchbare ab. Bibliotheken werden Parteihäusern zur Verfügung gestellt, Wäsche und Kinderspielzeug kommen in Krankenhäuser und volkseigene Kindergärten. Das Mobiliar gibt man zur Versteigerung frei. Den Erlös erhält der Staat; er ist bei 20 000 Flüchtlingen monatlich ansehnlich.