Die erste Durchführungsverordnung zumLastenausgleichsgesetz ermöglicht die Ablösung der Lastenaus gleichsah gaben und bietet dem Abgabeschuldner hierzu gewisse Vorteile, um ihn zu einer möglichst schnellen Einzahlung seiner Abgaben in den Lastenausgleichsfonds zu veranlassen. Der Bundesfinanzminister hat hierüber ein besonderes Merkblatt herausgegeben und die Finanzämter angewiesen, die Ablösung bei den Steuerzahlern möglichst zu propagieren, damit die erforderlichen Mittel zur Durchführung des Lastenausgleichs baldigst beschafft werden. An Stelle des Nennbetrages der noch nicht fälligen Leistungen für den Lastenausgleich, der sich auf den Zeitraum bis 1979 erstrecken wird, braucht als Ablösungsbetrag nur ein niedrigerer Barwert entrichtet zu werden. Dieser wird errechnet, indem die abzulösenden Beträge jährlich mit 10 v. H abgezinst werden. Bei sofortiger Ablösung der Vermögensabgabe braucht Z. B für die noch ausstehenden 106 Vierteljahresbeträge nur etwa das 38fache eines Vierteljahresbetrages gezahlt zu werden.

Es mag bei oberflächlicher Betrachtung etwas Bestechendes in sich haben, wenn bei sofortiger Zählung weniger als 35 v. H der eigentlichen Abgabeschuld verlangt werden. Das darf aber nicht über die beachtlichen Nachteile hinwegtäuschen, die eine Ablösung zur Folge haben kann. Bei der Berechnung der Ablösung bleibt zum Beispiel die Familienermäßigung unberücksichtigt. Da der Ablösungsbetrag überhaupt nicht bei anderen Steuerarten abzugsfähig ist, entfallen die sonst für die Verrentung der Abgaben zulässigen Abzugsmögliehkeiten. Bei der Einkommen- und Körperschaftssteuer ist die Vermögensabgabe normalerweise in Höhe von Vs abzugsfähig. Bei Ablösung muß der Steuerzahler auf die Gelegenheit verzichten die Steuerprogression in den Einkommensspitzen wahrend der nächsten. 27 n Jahre , xdurch Ansatz zur sätzlicher Betriebsausgaben mildern zu können. Seit der Währungsreform hat die Steuergesetzgebung kaum irgendwelche Chancen zur Kapitalbildung offengelassen. Wer wird nun seinerseits die sem bisher so engherzigen "Geschäftspartner", dem Fiskus, seine geringen kreditbildenden Bestände überlassen wollen? Eine solche Vorfinanzierung gegenüber dem Staate würde nach den heutigen Bedingungen, die für die Wirtschaft maßgebend sind und von ihr getragen werden müssen, bei den bescheidenen Zugeständnissen, die der Bundesfinanzminister machen will, wohl doch für ihn zu billig erkauft sein. Mi.