Die durch den Brasilien Fall für die Besoffenen so schmerzhaft ausgeworfene Frage des Konvertierung!- und Transfer Risikos im 2ahlungsverkehr mit Verrechnungsländern ist roch keiner befrie_digenden Lösung zugeführt worden. Von der wegen ihrer starken Exportintensitäi an diesen Problemen besonders interessierten Maschinenbauindustrie wird uns der folgende Beitrag zugeleitet.

Daß der Überschuß in unserer Außenhandelsbilanz für 1952 den deutschen Exporteuren nicht in den Schoß gefallen ist, sollte eigentlich jeder wissen. Dennoch will es manchmal scheinen, als gäbe es eine ganze Menge von Leuten, die sich unter einem Exporteur so etwas wie einen Wurst budenbesitzer vorstellen, der weiter nichts zu tun hat, als in den Kessel zu greifen und die Hand aufzuhalten. Eine solche naive Meinung muß raan jedenfalls bei denen annehmen, die das Bemühen der Exportwirtschaft um stärkere Sicherung gegen das Konvertierungs- und Transferierungsrisiko immer wieder mit der Unterstellung verdächtigen, daß es sich darum handele, die kaufmännische Existenz überhaupt risikofrei zu machen. Wer die bisher entwickelten Vorschläge zur besseren Anpassung an die Folgen bilateraler Zahlüngskrisen mit derartigen Maßstäben mißt, mächt sich die Sache zvs einfach.

In seiner Rede in Bad Homburg im Dezember vergangenen Jahres hat der Präsident der BdL überzeugend von den Grenzen gesprochen, die der Notenbank bei der Abwicklung des Zahlungs- und Verrechnungsverkehrs im deutschen Außenhandel durch ihre Stellung als Hüterin der Währung gezogen sind. Aber auch wenn man den Standpunkt Vockes anerkannte, enthob man sich damit leider nicht der Notwendigkeit, über das Problem des Konvertierungs- und Transferierungsrisikos im bilateralen Handelsverkehr weiter intensiv nachzudenken, um zu einer praktischen Lösung zu kommen.

Man versetze sich in die Lage eines Exporteurs, dem es vor drei Jahren gelungen ist, mit Südamerika ins Geschäft zu kommen und sich dort unter großen Schwierigkeiten eine Absatzorganisation zu schaffen. Will man nun diesem Manne, der Jahre hindurch als Devisenbringer gut war und Anerkennung fand, im Krisenfalle bedeuten, daß er allein das für die Währung zu bringende Opfer zu tragen habe? Will man ihm klarzumachen versuchen, daß er über das Kaufkraftverhältnis zwischen Westdeutschland und dem Lande X besser hätte informiert sein müssen als die Notenbank wnd das Bundeswirtschaftsministerrom? Selbstverständlich ist die von diesem Manne mit Recht erwartete Hilfestellung und das volkswirtschaftliche Problem, das sich aus einer Krisenlage im bilateralen Zahlungsverkehr ergibt, etwas ganz Verschiedenes. Niemand wird sich einbilden, daß man mit einer Risikoversicherung ein solches zwischenstaatliches Kapitalproblem lösen könne. Es handelt sich vielmehr darum, daß der Mann, der ja dauernd und dringend zur Aufrechterhaltung und Entwicklung des Exportgeschäftes gebraucht wird, nicht durch Benutzung als "Prellblock für Krisenfälle abgeschreckt oder für dauernd gelähmt werden darf.

Die bilateralen Verrechnungsländer, bei denen die Oberschußgefahr ständig besteht, sind an unserer Gesamjtausfuhr mit ungefähr 20 v. H beteiligt. In einigen Sparten, wie z. B im Maschinenbau, geht der Anteil an der Gesamtausfuhr bis zu einem Viertel. Neben Spanien, Ägypten, Finnland und den südost europäischen Ländern gehört die Mehrzahl der wichtigsten ibero amerikanischen Länder in diese Gruppe. Dies nur zur Kennzeichnung der Tragweite des hier behandelten Problems! Nach dem Brasilien Fall ergaben sich zur Vermeidung ähnlicher Fälle zwei Notwendigkeiten: Erstens müßte ein Beobachtungssystem geschaffen werden, um nicht nur die Kontenstände, sondern auch alles das zu verfolgen, was auf weite Sicht das Zahlungsverhältnis mit den Verrechnungsländern beeinflußt. Dieses Instrument ist heute bis zu einem gewissen Grade vorhanden, wobei nur die Frage offen bleibt, wie die Wirtschaft informiert wird, um die entsprechenden Folgerungen ziehen zu können. Zweitens aber müßten Vorkehrungen getroffen werden, um beim Eintritt des Krisenfalles alle bereits abgeschlossenen Geschäfte vor den dadurch ausgelösten Wirkungen zu schützen und um für zukünftige Geschäfte eine — auch mit Rücksicht auf die notwendige Pflege des betreffenden Marktes — halbwegs erträgliche Lösung zu finden.

Von allem, was zur Lösung dieses Problems vorgeschlagen worden ist, spricht am meisten der Gesetzesentwurf an, den die Bundestagsfraktionen nahezu aller Parteien gemeinsam Anfang Dezember eingebracht haben. Der Initiativantrag sieht kurz gesagt die globale und kostenlose Übernahme des Konvertierungs- und Transferierungsrisikos durch Bundesgarantie vor. Sicher waren sich die Initiatoren dieses Entwurfs darüber klar, daß jede Inanspruchnahme des Staates für eine materielle Exportförderung zwei Seiten hat. Aber es geht hier darum, die Nachteile eines solchen Weges mit den Folgen abzuwägen, die bei einem Verzicht auf jede Hilfestellung für die von Zahlungskrisen betroffene Wirtschaft entstehen würden.

Wenn das Gesetz auch noch nicht verabschiedet ist, so hat es inzwischen zumindestens den Erfolg gehabt, daß sich die zuständigen Ressorts mit dieser Frage befaßt und eine Lösung in Richtung auf erweiterte Hermes Garantie diskutiert haben. Eine derartige Risikoübernahme erscheint freilich wegen der unvermeidlichen Zufälligkeiten sowie wegen der Selbstbeteiligung und der langen Karenzzeit unbefriedigend. Man sollte daher auch in den Ministerien die Bedenken gegen den in- dem Gesetzentwurf enthaltenen Vorschlag fallen lassen, zumal es höchste Zeit wird, die zwar verständliche aber lähmende Furcht vieler Exporteure vor neuen Nackenschlägen zu überwinden. Rolf Audouard