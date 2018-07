TVTit 65 Jahren nach einem gesegneten Leben, das L6- ihn an die Spitze der Evangelischen Kirche Württembergs geführt hatte, hätte 1934 D. Theophil Wurm in den wohlverdienten Ruhestand gehen könften, zurnal er leidend war. In diesem Augenblick aber wurde er von dem damals ausbrechenden Kirchenkampf gepackt, Von schlichter Frömmigkeit uM lutherischem Bekenntnismut getrieben, konnte er gegenüber den Drohungen des württembergischen Gauleiters Murr nicht schweigen "Es wurmt den Murr, daß der Wurm murrt", sagte man damals in Württemberg und bewunderte den Landesbischof, der trotz Hausarrest und drohender Gefahren laut gegen die Nazipolitik protestierte. So stand Wurm in der vordersten Linie der Bekennenden Kirche.

