K W, Berlin, Anfang Februar Terence Rattigan ist, wie man weiß, mit seinen 41 Jahren einer der meistgespielten englischen Autoren. Von dem psychologischen und dramatischen Handwerk, das er beherrscht, hat sich auch das deutsche Theaterpublikum bei seinem "Fall Winslow" überzeugen können. Auch das soeben erst in London kreierte neue Stück Rattigans "The deep blue Sea", das in Berlin "Die lockende Tiefe" heißt, soll in- England volle Häuser machen. Im Berliner "Theater am Kurfürstendamm" macht es allerdings, was den sehr gedehnten Stil der Konversation angeht, einen sehr englischen Eindruck. Der ehemalige Reinhardt Regisseur Fritz Wendhousen, der ständig im BBC Regie führt, hat es auf einer seiner Pendelreisen zwischen London und Berlin ganz aus frischer britischer Autorenhand in Szene gesetzt. Das wurde freilich eine sehr sorgfältig gestufte, alle Darsteller disziplinvöll ordnende Leistung, die den vielfach trivialen Lösungen der vonStrindberg und Ibsen sehr viel präziser vorgestalteten Probleme eindrucksvolle Umrisse gab. Gisela Mattishent war die Frau, die aus dem pfleglichen Gehege eines korrekten, freilich spröden Mannes (Franz Schafheitlin) in das Abenteuer der jungen, kräftigen Liebe geflohen ist. Sie will ihr Leben enden, weil sie mit ihrer Überforderung an Liebe die eigenen Leidenschaften mordet. Was zwischen dem Morgen und dem Abend dieses einen Tages mit dem Mann, dem Liebhaber (Karl John) und der Frau geschieht, ist das eigentlich handlungsarme Innere der drei nach Lessingschen Prinzipien gebauten Akte. Wenn am Schluß die Frau den Liebhaber ziehen läßt und auch nicht zu ihrem wieder um sie werbenden Mann zurückkehrt, dann hat das ein beruflich verunglückter Arzt zuwege gebracht, der hierfür vom Autpr mit einer Reihe recht platter Moralismen ausgestattet wird. In der kleinen "Tribüne" sah man dagegen einen wirklichen Meister der psychologischen Ausdeutung. Es galt das Wagnis, Dostojewskijs "Raskolriikorf" auf die Bühne zu bringen. Vielfach ist es schon versucht worden, und immer hat sich die große epische Kraft des Russen dagegen gewehrt. Auch das Experiment von Curt Goetz Pflug hat zwar die Transposition Dostojewskijs auf die Bühne nicht gültig machen können, aber die Zuspitzung der seelischen Selbst Analyse des Mörders Raskolnikoff auf die hier gewagte zeitlos aktuelle Frage: "Kann man um einer Idee willen töten?" hat immerhin ein. Drama geschaffen, das dem Beschauef zum Teilnehmer an einer außerordentlich packenden seelischen Selbstenblößung macht. Ob dieses Verhpr Raskolnikoff s mit sich selbst noch die Weite, betulich umfassende Gültigkeit des Dostojewskijschen Werkes hat, ist natürlich eine andere, eine literarische Frage. Daß Goetz Pflug zusammen mit dem Regisseur Marc Lothar die Mittel des Films, des Rundfunks und der agierenden Musik einsetzt, bekommt dem Versuch außerordentlich. Und Edwin Roth als Raskolnikoff ist ein Sprecher, der den seelisdien Triebkräften der Dostojewskijschen Sprache ein hervorragender Vermittler wird — ebenso wie sich Hans Stiebner mit den menschlich ergreifenden Tönen des Untersuchungsrichters von einer bislang unbekannten Eindruckskraft zeigte.

