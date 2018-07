Es ist schon ein Kreuz mit der Einfuhr- und Vorratsstelle Fette! Als der Butterpreis nie geahnte Höhen erkletterte, verfügte sie über keine Manipulationsreserve. Dann mußte sie ihre eingelagerten Eier mit beträchtlichen Verlusten abstoßen, und jetzt sind alle Anzeichen vorhanden, daß sie auch noch auf ihrem Schmalz sitzen bleibt. Über 30 000 t umgearbeitetes und qualitativ ansprechendes Schmalz harren der Abnahme; und der Verbraucher kauft – trotz günstiger Preise – nur zögernd. Einmal mehr scheint die „Marktordnung“ nicht recht zu klappen...

Das Bundesernährungsministerium hat allerdings schnell ein Rezept zur Hand, um die Situation zu meistern: Es führt nämlich kein Schmalz mehr ein. Und für den Fall, daß Schmalz doch im Bundesanzeiger, der Handelsbeziehungen wegen, ausgeschrieben werden muß, ist die Einfuhr- und Vorratsstelle Fette angewiesen worden, die eingeführten Mengen bis zum 30. April „körperlich aufzunehmen“. Verständlicher heißt dies: bis zu diesem Termin kann nur das bei der Einfuhr- und Vorratsstelle lagernde Schmalz gekauft werden, um ihr Luft zu schaffen.

Ob allerdings bei einem solchen Rezept nicht die Rechnung ohne den Wirt gemacht wird, bleibt dahingestellt. In Handelskreisen glaubt man, daß bis Ende April bestenfalls 9000 t losgeschlagen werden können. Da in der Zwischenzeit die Einfuhr- und Vorratsstelle aber auch aufnehmen muß, wird sie zum Schluß möglicherweise noch mehr Schmalz auf Lager haben als im Augenblick. Immerhin könnte dann das Rezept ja erneut verordnet werden – gleichsam ein perpetuum mobile der Bürokratie. Wie man weiter hört, will sich der Verwaltungsrat der Einfuhr- und Vorratsstelle Fette bzw. der Schmalzausschuß Ende Februar. wieder mit den Schmalz-Abgabepreisen befassen und – welch wundersamer Born wirtschaftlicher Erkenntnisse – eine Erhöhung des Abgabepreises (gegenwärtig 1,70 bis 1,72 DM je kg) ernsthaft erörtern. Vielleicht würde eine fühlbare Preissenkung – etwa auf 1,50 DM – die Einfuhr- und Vorratsstelle und das Bundesernährungsministerium eher von einem Schmalz-Alpdruck befreien– doch unerforschlich sind ministerielle Wege... gg