Als nach der Währungsumstellung die Bank deutscher Länder ihre neuen Bücher eröffnete, war ihr einziges Aktivum der Wille, die Deutsche Mark zu einer festen Währung zu gestalten. Hinzu kam eine gute Portion Sachverständnis. Diese immateriellen Güter haben in wenigen Jahren reale Früchte in der Gestalt einer wieder recht stattlichen Währungsreserve getragen. Insgesamt betrugen Ende des vergangenen Jahres die Gold- und Devisenreserven der Deutschen Bundesrepublik mehr als 4 Mrd. DM. Es sind dies nicht alles schöne Dollar oder gar reines Gold, sondern dieser Fonds setzt sich aus einer Reihe unterschiedlich zu bewertender Posten zusammen. An Gold waren vorhanden 616,9 Mill. das EZU-Guthaben betrug 252,6 Mill. $ und die Verrechnungsguthaben 196 Mill. $ (jeweils am 30. 11.), denen 19 Mill. $ gegenüberstanden, die zu Lasten Westdeutschlands auf den Verrechnungskonten bei drei Handelspartnern standen. 90 Mill. $ fielen von den Verrechnungsguthaben allein auf Brasilien.

Die beste Währungsreserve stellen die Gold- und Dollarbeträge dar. Zu ihnen gehören Goldzahlungen der EZU in Höhe von 152,6 Mill. $ (30. 11.). Dieser Posten ist anders zu werten als die übrigen harten Währungsreserven, die als eine jederzeit und an einem jeden Ort einsetzbares Zahlungsmittel betrachtet werden können. Sie entsprechen in etwa dem Bedarf einer Zweimonatseinfuhr. In der Vorkriegszeit hielt man eine harte Währungsreserve dann für ausreichend, wenn sie dem Einfuhrwert von sechs Monaten gleichkam. Die Deutsche Mark hat zwar wieder einen goldnen Rand, sie ist aber noch nicht wieder so gefestigt, daß wir ohne Bangen und Sorgen allen Stürmen der internationalen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen entgegensehen könnten ...

Als eine nicht sehr viel weniger gute Währungsreserve wie Gold und Dollar ist das EZU-Guthaben zu werten. Solange die EZU besteht, können damit Zahlungen in dem wichtigsten Außenhandelsbereich Westdeutschlands erfolgen. Die Zahlungen, die innerhalb der Montan-Union, also auf dem Gemeinsamen Markt für Kohle und Stahl, hin und her getätigt werden, die Zahlungen innerhalb der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft und ein sehr großer Teil der Verpflichtungen aus dem Abkommen über die Regelung der Auslandsschulden finden in diesem EZU-Guthaben, dem man in Gedanken auch den EZU-Kredit im Rahmen der Swinggrenze hinzuzählen muß, eine breite Basis. Hierbei ist zu beachten, daß zwischen dem EZU-Guthaben und den durch Zahlungen der EZU gewonnenen Gold- und Dollarreserven ein innerer, nicht auflösbarer Zusammenhang besteht, da jede Zahlung mit Verrechnungseinheiten der EZU stets mit entsprechenden Goldzahlungen gekoppelt ist.

Den dritten Posten stellen die nach dem Brasilien-Fall etwas in Mißkredit geratenen Guthaben auf den Verrechnungskonten dar. Es wäre falsch, sie von den Währungsreserven gänzlich abzusetzen. Diese Guthaben sind nur beschränkt, d. h. nur im Zahlungsverkehr mit dem Land, in dem sie entstanden sind, einsetzbar. Ihr innerer Wert ist deshalb unterschiedlich, wie Brasilien gezeigt hat. Grundsätzlich aber soll man bedenken, daß der Swing auch nach der anderen Seite in Anspruch genommen werden kann, ja, daß dies sein eigentlicher Sinn ist. Man darf es nicht immer als ein Übel ansehen, wenn einmal die Swinggrenze erreicht oder gar leicht überschritten wird. Bei an sich normalen Handelsbeziehungen ist dies als ein Zeichen dafür zu werten, daß sich die Handelsbeziehungen verstärkt haben, ohne daß es möglich war, in den Zahlungsabkommen entsprechend ausgeweitete Kredite zu vereinbaren.

Vor kurzem hat der Bundeswirtschaftsminister darauf hingewiesen, daß sich die Bundesrepublik auch wieder mit dem Gedanken vertraut machen muß, Kapital zu exportieren, um so unsere Außenhandelsposition, vor allem in den industriell noch nicht voll erschlossenen Ländern zu stärken. Das setzt eine entsprechende deutsche innere Kapitalaufbringung voraus. Ist dies erst einmal der Fell, dann kann man durchaus darüber sprechen, ob hier nicht ein Weg ist, um zu große Verrechnungsguthaben auszubauen. Rlb.