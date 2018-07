In der wirtschaftspolitischen Praxis pflegen die klaren Alternativen, die die Wirtschaftswissenschaft am Modell erarbeitet, an Schärfe zu verlieren. Die Wissenschaft neigt zum „Entweder – oder“, die Praxis zum „Sowohl – als auch“. Man kann beiden oder keinem daraus einen Vorwurf machen. „Sowohl als auch“ kann oft auf ein bequemes Weiterwursteln hinauslaufen, „Entweder/oder“ die Dinge aber zu sehr vereinfachen. Die hier angedeutete Spannung zwischen Wissenschaft und Praxis, die durchaus fruchtbar sein kann, bestimmt auch die Diskussion über die wichtigste wirtschaftspolitische Entscheidung der Gegenwart: den Übergang zur Konvertibilität und das damit verbundene Vorproblem: die Herstellung der Kurswahrheit.

Anpassung über das Preisniveau oder Änderung des Wechselkurses, – das ist die „grundsätzliche“ Alternative, die sich für den Übergang zur Kurswahrheit stellt. In der Praxis ist es aber nicht nur möglich, diese beiden Wege in der Weise zu kombinieren, daß man das Preisniveau und die Wechselkurse ändert, sondern man kann auch Zwittermaßnahmen ergreifen, die man sowohl als, wechselkursändernd wie preisniveauändernd bezeichnen kann. Als Beispiel kann man die währungspolitische Exportförderung, die Gewährung eines Devisenbonus etwa anführen, wie sie in der Bundesrepublik in der Form des Einfuhranrechtsverfahrens Anwendung findet. Aber ebenfalls das Gegenstück, das Disagio-Verfahren, welches gegenüber Brasilien angewendet wird, gehört hierher, ebenso auch die steuerpolitische und endlich die kreditpolitische Exportförderung.

Dieses ganze Bündel exportfördernder Maßnahmen ist samt und sonders mehr und mehr in Mißkredit geraten. Mit Recht, – denn es wurde in der Regel nicht unter höherer Weltwirtschaft-, licher Einsicht eingesetzt, sondern aus nationalem Egoismus. Man scheute vor so unpopulären Maßnahmen zurück, wie es Abwertungen und Preissenkungsaktionen nun einmal sind, und behalf sich mit Zwitterlösungen, die die Nachteile dem Partner zuschieben und das eigene Land nur in den Genuß des Vorteils – der Möglichkeit, im Export billiger anzubieten – setzen. Daß die Systeme der nationalen Exportförderung dennoch mehr und mehr um sich greifen, hat seinen letzten Grund darin, daß es auf dem Wege internationaler Vereinbarungen noch nicht gelungen ist, dieser Entwicklung zu steuern. So ist es gekommen, daß heute an die Stelle des Wettbewerbs mit Kostenpreisen der Wettbewerb der Exportförderungsmaßnahmen getreten ist. Kein Staat, zumindest kein europäischer Staat, kann es sich leisten, sich nicht an diesem Wettbewerb zu beteiligen. Vom nationalen Standpunkt aus sind also all diese vielfältigen Maßnahmen so lange gerechtfertigt, wie es international nicht gelingt, für die Staaten verbindliche Grenzen zu setzen.

Lassen sich aber wenigstens einige dieser Exportförderungsmaßnahmen nicht doch auch vom übergeordneten weltwirtschaftlichen Standpunkt her rechtfertigen? Zumindest in der derzeitigen handelspolitischen Dynamik, die durch das Streben nach Konvertibilität und Kurswahrheit gekennzeichnet ist.

Prüft man die deutschen exportfördernden Maßnahmen auf ihre Enteignung, die Kurse wahrer (d. h. den Kaufkraftparitäten angenäherter) werden zu lassen, so fällt das Urteil über die währungspolitische Exportförderung in der Form des Einfuhranrechtsverfahrens positiv aus, und zwar aus zwei Gründen: Einmal ist die währungspolitische Exportförderung in der Form der Gewährung von Einfuhranrechten auf die Ausfuhr in den Dollarraum beschränkt. Gegenüber dem Dollar ist aber die DM überbewertet. Das Einfuhranrechtsverfahren gestattet über die Möglichkeit des freien Handels mit Anrechten eine gewisse Abwertung der DM. Zweitens wird in dem Maße, wie der Export erleichtert wird, der Import verteuert. Es wird also analog dem besonderen Exportkurs ein besonderer Importkurs geschaffen.

Anders ist es bei der steuerpolitischen Exportförderung. Hier wird einmal der Export, in welches Land auch immer, generell gefördert, gleichgültig, ob die DM wie gegenüber dem Dollarraum überbewertet oder wie etwa gegenüber Brasilien unterbewertet ist. Außerdem steht der Änderung auf der Exportseite keine entsprechende Änderung auf der Importseite gegenüber, es sei denn, das Partnerland habe zu entsprechenden steuerpolitischen Exportförderungsmaßnahmen gegriffen, was zwar gelegentlich der Fall sein wird, aber doch in der Regel Zufall ist. Eine Ausnahme macht allerdings die Exportförderung durch Rückerstattung der Umsatzsteuer, die heute ganz allgemein erfolgt. Bezeichnend ist, daß im Finanzministerium erwogen wird, die umsatzsteuerlichen Exportvergünstigungen aus dem Exportförderungsgesetz heraus- und in das Umsatzsteuergesetz hineinzunehmen; die Rückerstattung der Umsatzsteuer ist eigentlich keine Exportförderung mehr, da diese international fast zur Selbstverständlichkeit geworden ist.

Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung hat kürzlich in einem bemerkenswerten Aufsatz im Hinblick auf die Notwendigkeit, zur Kurswahrheit zu gelangen, eine unterschiedliche Gestaltung der steuerlichen Exportförderung nach Ländern befürwortet. Unseres Erachtens wird cabei übersehen, daß in jedem Falle, ob länderweise differenziert oder nicht, durch die steuerliche Exportförderung die Kurseinheit zwischen Import- und Exportkursen aufgeweicht wird. Das in aber eine schlechte Vorbereitung für den Zustand der Konvertibilität...

Das positive Urteil über das Einfuhranrechtsverfahren, das in dem gleichen Aufsatz enthalten ist, muß dagegen unterstrichen werden. Nur müßte man aber auf dem hier sehr zögernd beschritttenen Wege nun auch fortfahren, wie es im Sommer der wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsminister gefordert hat. Damals bereits wurde die Ausweitung der Positivliste, in deren Rahmen gegen Einfuhranrechte importiert werden kann, bis zu ihrer schließlichen Aufhebung sowie die Steigerung der Quote der Einfuhranrechte am Dollarexporterlös von bislang 40 v. H. auf schließlich 100 v.H. gefordert. Das wäre die Konvertierbarkeit gegenüber dem Dollarraum. M. N.