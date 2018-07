Kardinal Frings hat im Auftrage der Erzbischöfe und Bischöfe der Fuldaer Bischofskonferenz in einem Schreiben an den Bundestag Bedenken gegen das Familienrechtsgesetz erhoben, durch das die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau verwirklicht werden und das nach dem Grundgesetz zum 31. März dieses Jahres in Kraft treten soll (was übrigens aus technischen Gründen kaum möglich sein wird). Es ist nicht das erstemal, daß führende Männer der katholischen Kirche zu dieser Gesetzesreform kritische Stellung nehmen. Man hört, daß die Entscheidung des Bundeskabinetts für das Entscheidungsrecht des Ehemannes (§ 1354 des BGB) und damit gegen den Vorschlag des Bundesjustizministers nicht zuletzt durch den mahnenden Rat aus sehr hohen Kirchenkreisen beeinflußt worden ist. Damit wurde eine der wichtigsten Forderungen der katholischen Kirche berücksichtigt: jene rechtliche Autorität in der Ehe und Familiengemeinschaft beizubehalten, die nach der Auffassung der Kirche dem Manne zukommt.

Doch blieb im Gesetz noch genug übrig, was mit der Lehre der Kirche von der Ehe als Sakrament und der Tradition des Kirchenrechtes nicht vereinbar ist. Auch in der neuen Fassung erscheint der Kirche der § 1354 bedenklich, weil der letzte Satz, dieses Paragraphen die Entscheidungsgewalt des Mannes nahezu wieder aufhebe. Er lautet: „eine Entscheidung, die dem wohlverstandenen Interesse der Ehegatten nicht entspricht, ist für die Frau nicht verbindlich“.

Daß die Regelung des ehelichen Güterrechtes einer Korrektur bedarf, wird auch von der Kirche anerkannt. Man kann nicht der Ehefrau zumuten, daß sie über das von ihr in die Ehe eingebrachte oder später in einem Beruf erarbeitete Gut nicht ein angemessenes Verfügungsrecht haben soll. Die Kirche hält aber den gesetzlichen Güterstand der totalen Gütertrennung für schwer vertretbar. Sie meint, der Gesetzgeber sollte alles vermeiden, was als „Individualisierung“, als „Verselbständigung“ der Gatten ohne Rücksicht auf die vorhandene Ehe und Familie angesehen werden könnte. Die Gefahr liege nahe, daß man bei der zu begrüßenden Behebung eines Mißstandes dem gefährlich um sich greifenden Zug zur Überbetonung der eigenen Interessen Vorschub leisten könnte.

Der Haupteinwand der Bischöfe richtet sich gegen das Ehescheidungsrecht. Sie verlangen die grundsätzliche Unscheidbarkeit der gültig geschlossenen Ehe und ganz besonders die Beseitigung des Zerrüttungsprinzips im Scheidungsrecht. Die Bischöfe warnen ferner davor, dem Ehebrecher die Erlaubnis zu erteilen, nach der Scheidung die Ehebrecherin zu heiraten. (Das Verbot der Ehe mit dem Partner des Ehebruchs ist im jetzt gültigen Eherecht ebenso wie im Regierungsentwurf mit der Einschränkung enthalten, daß Befreiung von diesem Verbot auf Antrag möglich ist. Diese Möglichkeit der Befreiung möchten die Bischöfe abgeschafft wissen.) Sie erblicken ferner einen Mangel des Gesetzentwurfes darin, daß er unter Abänderung des jetzt geltenden Rechtes „die grundsätzliche Beseitigung des Unterhaltsanspruchs der schuldlos geschiedenen Ehefrau“ vorschlagen. Daß dies geplant sei, schließen die Bischöfe – im Gegensatz zur Auffassung des Bundesjustizministeriums – aus der amtlichen Begründung, in der es heißt: „Auch die Frau ist verpflichtet, die Mittel zum Unterhalt sich durch Ausübung eines Berufes zu verschaffen.“

Die Bischöfe wenden sich schließlich gegen die obligatorische Zivilehe und verlangen für die Verlobten die freie Wahl der Eheschließungsform. Der Gesetzgeber sollte, wie es in manchen anderen Staaten der Fall ist, der kirchlichen Eheschließung die gleiche Rechtsverbindlichkeit zubilligen wie der zivilen. Freilich sollte man gerade diese Frage nicht überschätzen. Wer für sich die Gültigkeit seiner Ehe von der kirchlichen Trauung abhängig macht, wird die Registrierung vor dem Standesbeamten einfach als das ansehen, was sie ist: als den Vollzug eines obligatorischen Rechtsaktes.

Der Brief der Bischöfe kommt aus einer Vorstellungswelt, der die mechanisierte Verwirklichung des Satzes „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ nur fremd sein kann. Zwischen den beiden Anschauungen, um die es hier geht, gibt es wenig Möglichkeiten der Verständigung über die Grenzen der zu kodifizierenden Rechte und Pflichten in der Ehe.