Die entseelte Arbeit

Nicht lange ist es her, daß Sprichworte wie „Arbeit adelt“, „labour omnia vincit“ (Arbeit besiegt alles) oder „Segen ist der Mühe Preis“ und dergleichen Sinnähnliches den Wert barer Münzen besaßen. Sie waren aus dem Schatz der Weisheit und der Erfahrung geprägt. Leben ohne Arbeit hat es auf dieser Welt nie gegeben, die beiden Begriffe sind aufs innigste verbunden. Die Mehrzahl der Menschen verbringt den größten Teil ihrer Tage bei der Arbeit. Das war zu allen Zeiten, so. Es müßte daher jedem, der seines Lebens froh sein will, daran liegen, in der Arbeit, also in der Verrichtung der Arbeit, mehr als nur einen sauren Broterwerb erblicken zu können.

Noch im XIX. Jahrhundert verkörperten die Handwerker eine stabile gesunde Grundfeste der Staatsordnung. Abgesehen von bestimmten Machtbefugnissen, mit denen sie ihre Zünfte und Innungen ausstatteten und denen sie sich zwanglos fügten, war jeder frei und unbehindert in der Ausübung seines Gewerbes. Maßgebend waren handwerkliche Tüchtigkeit und Sauberkeit der Geschäftsgebarung. Nicht auf die Zahl der Arbeitsstunden und auf den Lohn kam es so sehr an, als vielmehr auf die Leistung und die Qualität der Arbeit. Fleiß und Können bürgten fürs tägliche Brot und ein geordnetes Leben. Sie sicherten tragbare Arbeitsverhältnisse und waren die Grundlage, auf der Beruf, Familie und Zukunft aufgebaut wurden. Geldverdienen war nicht der alleinseligmachende Zweck, sondern eine selbstverständliche Voraussetzung der Arbeit.

Ob ein Handwerker Gießkannen herstellte, ein Künstler wertvolle Pokale schmiedete, ob dieser Hanfseile drehte, ein anderer das feinste Tuch webte, ob der Vater Holz schnitzte, der Sohn Brücken, Kirchen und Paläste baute – jeder warf Ehre und Ehrgeiz, Herz und Liebe zur Sache in sein Werk. Die Arbeit war ihnen allen Lebensinhalt und Daseinszweck; die gelungene Tat war ihnen Quelle frischer Kraft. Da geriet weder Mann noch Frau in unbezwingbare Ruhelosigkeit, da bemächtigte sich der Menge nicht ein wildes Bedürfnis, sich alle naselang von der Arbeit zu erholen. Ein paar Feste im Jahr, wenn es hoch kam, dienten im allgemeinen zur Entspannung nach monatelanger Arbeitszeit. Das Leben und die Arbeit waren zwar auch damals kein Honigschlecken, aber die Zahl derer, die unfroh und unzufrieden in ihrem Wirken lebten, war gering.

Damals! Heute ist das allegorische Bildnis der Arbeit, ein Artikel, mit dem Handel auf dem Weltmarkt getrieben wird, mit dem Regierungen und Industrien Politik machen, einerlei wieviel oder wiewenig die Einzelleistung taugt. Ein Ding, dessen Wert willkürlich bestimmt, das als Druckmittel im Leben der Völker abgesetzt, als Trumpfkarte in der Wirtschaft ausgespielt wird. Organisiert, monopolisiert, in harte Verfügungen und Gesetze eingezwängt, geht dieser allegorischen Figur der Atem aus. Ihre Beschwingtheit ist beschnitten, ihre Hauptader gedrosselt.

Es ist Mode geworden, die Arbeit für ein notwendiges Übel zu halten, ja sogar die Ansicht zu vertreten, das Leben sei dem Menschen a priori ein ansehnliches Maß an guten Dingen schuldig. Vielen der Heutigen bedeutet ihre Beschäftigung nichts als ein unliebsames Mittel, wodurch sie hohe Ansprüche auf Wohlleben und karussellartige Unterhaltung zu verwirklichen hoffen – Radio, Auto, modische Kleider, Kino, Theater, Ausflüge, Feste, Sommerreisen, „Ausgehen“ und selbstverständlich auch die hierzu entsprechende Garderobe.

So sehen Traum und Ziel von Millionen Desorientierten und Schiefgewickelten aus. Sie merken nicht, daß sie das Pferd verkehrt anschirren, wundern sich jedoch, daß die Karre nicht flott und schnurgerade in ein Blaudunstparadies hineinrollt. Diese Menschen, die in keiner Arbeit ihr Heil finden wollen und können, die auf dem Holzweg den blauen Vogel des Glücks suchen, erkennen nicht, daß jene Dinge, die sie heute berauschen, morgen unstillbare Rastlosigkeit und Leere hinterlassen. Je weniger sie arbeiten, um so gieriger sind sie nach Amüsement, um so größer ist ihr Heißhunger nach etwas, daß die Qual des ausgebrannten Inneren betäubt...

Scharenweise flüchten sich Frauen ins Berufsleben, um der Hausarbeit zu entgehen und bei geringerer Anstrengung Geld zu verdienen, das sie dann vielleicht nur in Firlefanz, billiger Kleidung, in Schönheitsmitteln und beim Friseur anlegen. Sie erlahmen seelisch, weil der Traum, der ihnen im Film vorgeflimmert wird, unerfüllbar ist.