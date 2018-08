Der deutsche Bücherkäufer ist es von alters her gewohnt, daß er ein gewünschtes neues Buch überall in ganz Deutschland zum gleichen Preis kaufen kann. Da gibt es kein Unterbieten und kein Feilschen. Auch die große Buchhandlung, die viele „Partien“ eines Werkes vom Verlag bezieht und darum in den Genuß eines höheren Rabatts kommt als die kleine, darf doch nicht, um ihren Umsatz zu steigern, die Exemplare billiger abgeben. Der Ladenpreis, jeweils vom Verlag festgesetzt, ist für jeden Wiederverkäufer bindend.

Das ist eine alte, für das Niveau des Buchhandels ungemein nützliche Regelung, die bei uns nicht der Staat getroffen hat, sondern der Buchhandel selbst. Jedes Mitglied des „Börsenvereins“ (Verleger und Sortimenter also) ist daran gebunden, ohne daß ein Gesetz ihn dazu zwingt.

Nur ganz wenige Bücherkäufer werden gewußt haben, daß, in den letzten drei Jahren die Gefahr bestand, diese Regelung würde durch ein staatliches Gesetz nichtig werden. Durch ein Gesetz, das dem Buchhandel die Freiheit aufzwingen sollte.

In den Vereinigten Staaten setzt der letzte Wiederverkäufer den Ladenpreis eines Buches fest. Daher kauft man im Warenhaus billiger als im kleinen Spezialgeschäft. Das hilft zwar nicht zur Gesundheit des Büchermarktes, entspricht aber dem Buchstaben des Prinzips der „Gewerbefreiheit“. Preisbindung widerspricht diesem Buchstaben – auch dann, wenn sie so heilsam ist wie im Falle der deutschen Bücher.

Um in Deutschland überall die Gewerbefreiheit durchzusetzen, erließ HICOG das „Dekartellisierungsgesetz“, das jede Preisbindung verbot. Eine Ausnahme war nur für „Markenartikel“ zugelassen. Bücher aber sind keine Markenartikel, und so mußte der Börsenverband fürchten, als ein „Kartell“ abgesehen zu werden, zum mindesten in jenen Bundesländern, für die die Wirtschaftsgesetzgebung des HICOG zuständig ist. Ein Verbot der Preisbindung für Bücher in Bayern, Württemberg-Baden und Hessen hätte aber die Einheit des deutschen Buchmarktes zerstört,

Drei Jahre hing das Damoklesschwert der „Dekartellisierung“ mehr oder weniger unsichtbar über den Börsenvereinsmitgliedern und den Bücherkäufern. Nun endlich ist es entfernt: Die Vernunft hat gesiegt. Dem Paragraphen 11 des Gesetzes ist ein Absatz angefügt worden, der Bücher mit Markenartikeln gleichstellt und es verhindert, daß unter dem Namen Freiheit die merkantile Anarchie in die Literatur einbrechen kann. C. E. L.