Von Vilma Sturm

Ein Mann, sagen wir: ein Regierungsrat, der hingeht und sich einen Farbkasten kauft, um in seiner Freizeit, rein zum Spaß, Blumen und Landschaftsaquarelle zu verfertigen, muß es sich gefallen lassen, daß wir ihn belächeln. Eine Hausfrau, die Schubertlieder singt, schlecht und recht, eine Sekretärin, die Chopin spielt, schlecht und recht, sind fast Witzblattfiguren; bestimmt sind es alle Leute, die Frühlingsgedichte machen, ohne gelernte Dichter zu sein.

Freilich, Dilettantismus ist eine Sache, die manchmal auf die Nerven fällt, zumal den Menschen mit ausgebildetem kritischem Bewußtsein. Wer jeden Tag Gelegenheit hat, Jehudi Menuhin oder Vasa Prihoda oder Wolfgang Schneiderhan im Radio Violine spielen zu hören, der ist natürlich wenig erbaut von den Geigenkünsten des alten Vaters; wem in raffinierten Photos die Meisterwerke der Plastik jederzeit zum Anschauen gegenwärtig sind, den reizt es zum Spott, wenn einer sich mit eignem Stückchen Ton am Porträt seiner Liebsten versucht; wem in den Tages-, Wochen-, Halbmonats- und Monatsjournalen die Neuerscheinungen auf dem Weltmarkt kritisch dargelegt, ja, auch probeweise vorgezeigt werden, der hat für die literarischen Liebhabereien seiner Umwelt nur ein Achselzucken, ob es sich nun um Gelegenheitsgedichte zu Hochzeiten und Kindtaufen, um Blumenmärchen, Heiligenlegenden oder Kurzgeschichten handelt.

Soll man sich nicht freuen, daß es so gekommen ist? Was haben die höheren Töchter aus Beethovens „Pathetique“ oder der „Apassionata“, was die rezitierenden Kränzchenschwestern aus Goethes „Iphigenie“ gemacht? Und wenn die Dilettanten malen oder dichten, kommt leicht eine Versündigung am Wesen der Kunst heraus: sie reimen und nennen’s ein pedicht, sie mischen Farben und nennen’s ein Bild, und allemal muß der gute Wille ersetzen, was an Talent und Fertigkeit fehlt. Wer sich aber den wirklich künstlerischen Werken verbunden weiß und die Not des Schaffens ahnt, die dünne Eisfläche, über die der Vollbringende wie über den Bodensee dahinreitet, der wundert sich, wenn er so mir nichts, dir nichts Liebhaber, mögen sie auch tüchtig sein, sich ohne Not mit der Kunst abgeben sieht. Trotzdem müssen wir – gerade heute – die Dilettanten verteidigen.

Wer sind die Dilettanten? Es sind Menschen einer aussterbenden Sorte, die sich tätig unterhalten, tätig sich zerstreuen, sich vergnügen, sich ergötzen wollen (Dilettant kommt von delectare = sich ergötzen!) Sie begnügen sich nicht damit, in einem dunklen Raum Platz zu nehmen und zwei Stunden lang bewegte Bilder vor ihren Augen abrollen zu lassen, sie setzen sich nicht alle Abende tatenlos vor ein Kästchen mit Drehknöpfen und lassen ihre Ohren zwei Stunden lang mit Musik berieseln – „wie es euch gefällt!“ Sie verschmähen es, ausschließlich passive Aufnehmer von Produktion zu sein. Sie produzieren selber, und mag es tausendmal Halbware, Stümperei sein, was sie erzeugen. Es ist rar in einer Zeit, in der die Mußestunden von stumpfer Passivität gekennzeichnet sind.

Der Dilettant ist aktiv in seiner Muße, darin gleicht er den Kindern und ihren Spielen, die ebenfalls einen höchst aktiven und produktiven Zustand darstellen. Das spielende Kind – nur wenn es müde ist, verlangt es nach Wiegenliedern oder Märchen; sonst will es gestalten, eine Welt schaffen; es will, wenn es ein gesundes, unverdorbenes Kind ist, unablässig etwas wirken, ohne daß dies in Arbeit, in zweckvolles Wirken ausartet. Wir Erwachsenen aber kennen nur Arbeit und finden nur Unterhaltung, wenn wir nicht arbeiten; wir lassen uns unterhalten, ohne selbst dabei tätig zu sein. Im Lauf einer Generation hat diese Gewohnheit unseren Charakter so umgeformt, daß wir zum Spiel kein Verhältnis mehr haben. Soweit ist es gekommen, daß die meisten von uns schließlich lieber arbeiten, als sich spielend beschäftigen, daß wir das Mühevolle müheloser als das Mühelose tun.

So gewahren wir denn im Bereich kultureller Gestaltung nur mehr eine zweifache Schichtung: eine arbeitende, auf Erwerb, Nutzen und Zwecke ausgehende Masse, die sich solchen Gestaltungen gegenüber rein passiv verhält, und eine dünne Oberschicht von Hervorbringenden, die auf diesem Untergrund so schlecht gedeiht, wie nur je eine Flora auf hartem und steinigem Boden. Es fehlt der Humus der Liebhaber, der die Nährkraft abgibt für die großen Erscheinungen in der Kunst oder Wissenschaft; denn es ist ganz unwahrscheinlich, daß ein Klaviervirtuose aus einer Familie herkommt, die Musik nur aus dem Radio kennt; wahrscheinlich ist, daß er einer Umgebung entstammt, in der eigenhändig, wenn auch weniger perfekt als im Radio, musiziert wird.

Die Dilettanten sind das vermittelnde Element zwischen der Masse und der Elite der Sachverständigen. Zur Masse zählen sie, weil ihr Talent, ihre Begabung, ihre Fertigkeit nicht ausreicht, sich hoch darüber zu erheben; jedoch zählen sie ihrer Spielfreude wegen zur Elite, ganz besonders in unseren Tagen, da die Welt im ganzen „das Arbeitskleid angezogen“ und das Spielen verlernt hat. Dabei sollen wir doch nach Plato, „unser Leben leben, gewisse Spiele spielend, opfernd, singend und tanzend, um die Götter gnädig zu stimmen..“