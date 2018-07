Die Offenbacher Messeveranstaltungen haben sich in der internationalen Fachwelt in den wenigen Jahren ihres Bestehens einen ausgezeichneten Ruf zu verschaffen gewußt. Als 1949 erstmalig in Offenbach a. M. eine sogenannte Lederwarenschau in Verbindung mit der ERP-Behörde stattfand, so geschah dies, um der deutschen Öffentlichkeit aus einer geschlossenen Wirtschaftsbranche die Wirksamkeit der ERP-Hilfe zu demonstrieren. Aus dieser erfolgreichen Veranstaltung entstand dann der Gedanke, eine ständige Messeeinrichtung in Offenbach a. M., dem Zentrum der deutschen Lederwarenwirtschaft, zu schaffen, die dem nationalen und internationalen Fachhandel die Möglichkeit zu einem bequemen Einkauf bietet.

Die ursprünglich errichteten Hallen reichen heute bei weitem nicht mehr aus, um die Zahl der Aussteller aufzunehmen. Deshalb mußte man sich zum Bau einer neuen Messehalle entschließen, mit der die Offenbacher Messe-Gesellschaft m.b.H. heute über eine Netto-Ausstellungsfläche von rund 6200 qm verfügt.

Schon längst hat die Offenbacher Lederwaren-Messe den Rahmen einer nur nationalen Fachausstellung verlassen. Es stellen heute außer den deutschen Ausstellern eine ganze Reihe von ausländischen Lederwarenproduzenten aus. Der Messetermin – in diesem Jahre vom 21.–26. Februar – ist so gewählt worden, daß er zunächst den saisonalen Bedürfnissen der Aussteller und auch der Käuferschaft entspricht. Im übrigen hat es sich als zweckmäßig erwiesen, ihn auch mit dem Frankfurter Messetermin zusammenzulegen, wodurch vor allem den ausländischen Einkäufern Gelegenheit gegeben ist, an den beiden benachbarten Messeplätzen ihre Einkäufe zu tätigen, ohne daß eine zweimalige Reise erforderlich ist. Georg Balder