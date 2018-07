Von Johannes Gaitanides

Emsiger Konsument der Fortsetzungsromane in den „Illustrierten“, ist mir als „Betroffenem“ wiederholt aufgefallen: droht der asthmatischen Handlung der Atem auszugehen, so pflegt die Autorenweisheit zur Wiederbelebung eine neue Figur zu Hilfe zu rufen – meist eine eindeutig zweideutige Finanzexistenz, deren Name mit den griechischen Silben „–opoulos“ oder „–ides“ endet. Das bringt mir stets das Kompliment ins Gedächtnis, das mir jede zweite Bekanntschaft in der Pause nach der Vorstellung zu servieren pflegt, jener alte Spruch: ein Armenier vermöge drei Griechen, ein Grieche drei Juden übers Ohr zu hauen, und so weiter. Schmeichler machen aus der Drei eine Zehn. Was meine Person betrifft, so verweisen mich freilich die Leute in die beschämende Rolle der Ausnahme von der Regel, sobald sie erfahren, daß ich mir mein täglich Brot verdiene, ohne ein Handelsmann zu sein. Ich tu dann noch ein übriges und revanchiere mich mit der Geschichte von meinem Landsmann, der als Tabakhändler in der Levante groß geworden .war; nachdem seine Geschäfte europäische Dimensionen angenommen hatten, ging er nach Holland und bekräftigte dort seinen ersten großen Abschluß, levantinischer Sitte getreu, mit einem Händedruck, anstatt mit einem schriftlichen Vertrag. Das Ergebnis: die ob ihrer Solidität berüchtigten, mit glänzend weißen Kaufmannswesten angetanen holländischen Partner erinnerten sich später nicht mehr des Händedrucks. Ihr schlechtes Gedächtnis kostete Herrn X-opoulos einen hübschen Batzen. Doch erwies er sich dieses teuren Lehrgeldes würdig und stellte seine Ehre wieder her, indem er den erlittenen Verlust bald wieder reichlich hereinbrachte.

Diese Geschichte verfehlt meist nicht ihren Eindruck auf meine deutschen Bekannten, zumal ich ihnen verheimliche, daß die Holländer in Wahrheit – Deutsche waren. Sie läßt freilich die Frage nach der besonderen Händlergabe des Menschen der Levante offen, denn er hat ja keineswegs ein Monopol auf sie. Die würdigen Hanseaten, die biederen Holländer, die bedächtigen Schweizer, die zähen Engländer, die flinken Italiener, die upternehmungsfreudigen Amerikaner – sie machen ihm den kaufmännischen Rang streitig, ganz zu schweigen vom Inder, Chinesen und Japaner. Dennoch unterscheidet er sich von ihnen, und zwar nicht nur im händlerischen Stil. Ist der Handel in jenen Ländern ein Beruf, Sache eines bestimmten Standes, Methode des Gelderwerbes – in der Levante ist er ein natürlicher Bestandteil des Lebens.

Die Händlervölker

Zunächst fällt in die Augen, daß die drei traditionellen Händlervölker, die der zitierte Spruch aufzählt, die Armenier, Griechen und Juden so dicht beieinander wohnen und daß auch alle übrigen in diesem Erdenwinkel versammelten Völkerschaften sich einer gleichen Meisterschaft in dieser Kunst erfreuen: die Stadtaraber im allgemeinen und die Syrer, Ägypter, Perser im besonderen; selbst die Türken, ehedem allein das Soldatenhandwerk gesellschaftsfähig erachtend, haben inzwischen die kaufmännische Gesellenprüfung glanzvoll bestanden. Ihre Gesamtheit macht die Levante zur Heimat des Händlertums schlechthin. Auch historisch: die am syrischen Ufer siedelnden Phöniker waren die Begründer des Kaufmanntums und seiner Technik. Und später erlernten die Venezianer, Genuesen und Pisaner das Handels-ABC in der Levante und brachten es nach Italien, wo nun die jungen Kaufleute Westeuropas zu ihnen in die Schule gingen.

Schlüge man um einen Mittelpunkt im östlichen Mittelmeer einen Kreis, der dessen afrikanische, kleinasiatische und griechische Küsten in sich schlösse, so würde eine Peripherie einen einzigen Marktplatz abgrenzen, den Basar, auf dem Orient und Okzident die Jahrtausende hindurch einander ihre Güter verhökern.

Warum nur sind all diese Völker Handelsvölker? Die Psychologie der „Rasse“ hilft hier nicht weiter. Sie weichen in ihrem leiblichen, seelischen und geistigen Habitus, in Sitte und Tradition, Kultur und Geschichte derart weit voneinander ab, daß ihre gleichartige Ausrichtung auf die händlerische Existenz nicht aus der rassischen Bestimmung abgeleitet werden kann.