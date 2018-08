Einen neuen Weg in der Gestaltung wertvoller Kulturfilme ging die BV-Aral AG. mit ihrem Farbfilm „Die Macht des Feuers“, der kürzlich in Frankfurt, Hamburg, Köln, Stuttgart und München seine Uraufführung erlebte. Dem Bochumer Unternehmen muß für diese Leistung Anerkennung gezollt werden. Hier wurde in mustergültiger Form ein Kulturfilm geschaffen, der – obwohl von einem einzelnen Unternehmen gestaltet – nichts mehr mit einem reinen Werkfilm oder etwa einem Werbefilm zu tun hat. Er berichtet von dem Feuer, jener geheimnisvollen Urkraft allen Seins, die oft mißbraucht wird und doch stetiger Quell des technischen Fortschritts bedeutet. Mit diesem Film wurde jenen menschlichen Kräften ein wertvolles Denkmal gesetzt, die bahnbrechend den bezähmten und bewachten Gewalten, die in des Feuers Macht schlummern, immer neue Bereiche des friedlichen Lebens erschließen. Und so wurde das Feuer Hauptdarsteller eines Films. Für seine Gestaltung zeichnet Erich Menzel verantwortlich; die wissenschaftliche Mitarbeit besorgte Dr. Willy Pfaff. Wir hoffen, daß dieser Kulturfilm ein Schritt ist, der recht bald und auf breitester Basis fortgesetzt wird. -zke