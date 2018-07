Beobachter in Bankkreisen sind der Ansicht, daß die Teilzahlungsfinanzierung für den Konsumbedarf heute nach Umsatz und Organisation einen bisher in Deutschland nie erreichten Umfang hat. Es sind Bestrebungen im Gange, die modernen Formen der Teilzahlungsfinanzierung in irgendeiner Weise zu steuern und das noch immer gültige Abzahlungsgesetz von 1894 zu revidieren. Nach Angaben des Wirtschaftsverbandes Teilzahlungsbanken wurden von einem Einzelhandelsumsatz in Höhe von 38 Mrd. DM in 1951 etwa 5 Mrd. DM als Kreditkäufe abgewickelt. Verschiedene Anzeichen sprechen dafür, daß seither eine erhebliche Ausweitung des Teilzahlungskreditgeschäftes erfolgt ist. Neben den speziellen Teilzahlungskreditbanken – im Bundesgebiet und Westberlin rund 100 –, sind auch andere Kreditinstitute dazu übergegangen, insbesondere die Sparkassen, Teilzahlungsgeschäfte zu finanzieren.

In unserm relativ jungen Teilzahlungskreditgeschäft lassen sich zwei Hauptformen erkennen, die des durch Industrie und Handel selbstfinanzierten und die des bankmäßig organisierten Teilzahlungskredits. Obwohl die erste Form bis vor einiger Zeit das Schwergewicht bildete, soll sich seither das Verhältnis mehr zugunsten der bankmäßig organisierten Kredite verschoben haben, so daß sich vermutlich zur Zeit beide Formen das Teilzahlungskreditgeschäft teilen.

Unter den drei Systemen des bankmäßig organisierten Teilzahlungskredits, die von den einzelnen Instituten teils ausschließlich, teils nebeneinander betrieben werden, wäre zuerst die sogenannte Konsumfinanzierung zu erwähnen. Hier wird der Kredit unmittelbar dem Käufer, ohne Einschaltung des Verkäufers gegeben. Mit den vom Kreditinstitut gegen Schuldurkunde und Sicherheiten erworbenen Schecks kauft der Verbraucher in bestimmten, der Teilzahlungsbank angeschlossenen Handelsgeschäften. Diese Vertragsfirmen fassen entgegengenommene Schecks in Listen zusammen und reichen sie der Teilzahlungsbank ein. Diese vergütet den Gegenwert unter Abzug eines vereinbarten Skontos (etwa 3 bis 4 v. H.) meistens zweimal im Monat in bar.

Bei der Absatzfinanzierung wird der Kredit ebenfalls dem Letztverbraucher gewährt, jedoch wird hier die Vertragsfirma eingeschaltet. Die Kreditgewährung vollzieht sich einmal auf der Grundlage eines Kontokorrentkredits, dann auf der von Käuferakzepten. Beim Kontokorrentkredit verpflichtet sich die Teilzahlungsbank auf Grund eines zwischen ihr und der Vertragsfirma abgeschlossenen Rahmenvertrages, den Kunden der Vertragsfirma Anschaffungskredite zum Warenkauf einzuräumen. Der Kredit des Käufers wird über die Vertragsfirma bei der Teilzahlungsbank beantragt. In der Regel hat die Bank den Restkaufpreis (zumeist 70 bis 80 v. H. des Gesamtkaufpreises) zu kreditieren. Dieses System wird von allem angewendet beim Kauf von Kraftfahrzeugen und größeren Maschinen. Schließlich wäre noch die Listenfinanzierung zu erwähnen, bei der es sich um die Finanzierung von Waren handelt, bei denen die Raten so gering sind, daß eine wechselmäßige Belegung unrentabel wäre.

Wenn auch mit den Teilzahlungskrediten vornehmlich die Nachfrage nach Konsumgütern gesteigert wird, ist doch die allgemeine Ansicht die, daß es sich nicht um die Finanzierung von „Luxuskonsum“ handelt. Nach einer Schätzung erstreckte sich 1951 das bankmäßig organisierte Teilzahlungskreditgeschäft etwa zu 30 v. H. auf die Finanzierung von Produktions- und Gebrauchsgütern ausschließlich für gewerbliche Zwecke (Maschinen, Lastkraftwagen, Einrichtungen für Industrie, Handwerk und Handel) und zu 70 v. H. auf sonstige Gebrauchsgüter. Eine Befragung repräsentativer Haushaltungen in Nordrhein-Westfalen ergab, daß 1952 sich die Teilzahlungskäufe zu 38,2 v. H. auf Möbel, zu 23,3 v. H. auf Bekleidung und zu 9 v. H. auf Radioapparate verteilte.

Der Sonderausschuß Bankenaufsicht spricht die Befürchtung aus, daß die Teilzahlungsfinanzierung geeignet sei, inflationistische Tendenzen zu verstärken, „da in Zeiten steigender Preiserwartungen auch die Tendenz, Absatzkredite in Anspruch zu nehmen, steigen wird, in der Hoffnung, daß die Kreditkosten durch die spätere Preissteigerung aufgewogen werden.“ Diese Wirkung werde noch gesteigert, wenn in solchen Zeiten durch verbesserte Ertragschancen ein Anreiz bestehe, auch solche Gelder in die Refinanzierung von Teilzahlungskrediten und damit in die Konsumfinanzierung zu locken, die sonst der Produktion zugeflossen wären.

Nicht zu übersehen ist die Gefährdung des Käufers beim Teilzahlungsgeschäft, auch die des barzahlenden Käufers. In manchen Geschäften lassen die Preisauszeichnungen der Waren nur noch die Ratengröße erkennen, nicht aber den Endpreis bei Barzahlung. Die zu beobachtende Gewohnheit, auf Teilzahlungspreise bei Kassakäufen einen Nachlaß von 3 v. H. zu gewähren, geht meist zu Lasten des Barkäufers, weil schätzungsweise die Kreditkosten etwa 10 v. H. des Kreditverkaufspreises betragen. Ebenso ist zu befürchten, daß auch entstandene Säumnisgebühren nicht immer in der vollen Höhe von den Verkäufern erhoben werden, aus Furcht, den Kunden zu verärgern und zu verlieren, sondern daß diese tatsächlich entstandenen Kosten als allgemeine Geschäftsunkosten verbucht werden und so auch die Barkäufer belasten.

Es wäre zu wünschen, daß die Zahlungserleichterungen nicht zu weit gehen. Das ist der Fall, wenn sich die Ratenzahlung, wie zu beobachten ist, über mehrere Jahre erstreckt. Der Warenpreis verliert so leicht seine die Käuferwünsche lenkende Funktion, so daß es zu Fehlanschaffungen für den Käufer und zu uneinbringlichen Forderungen des Verkäufers kommen kann. Angebracht erscheint, die Verkäufer darauf aufmerksam zu machen, daß sich in solchen Fällen ein Konjunkturumschwung besonders verhängnisvoll auswirken muß; denn dann wird zusätzlich noch der Teil der Einkäufe fortfallen, die durch Aufnahme eines Abzahlungskredits vorweg befriedigt wurden. Kurt Döring