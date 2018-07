Jetzt endlich gehören Hamburgs Ausstellungszelte, die neben der modernen Ernst-Merck-Halle zur Befriedigung der ständig steigenden Ausstellerwünsche bei den regionalen Ausstellungen notwendig waren, der Vergangenheit an. Mitten im Winter sind vier neue Hallen entstanden, die nach neuzeitlichen Richtlinien erbaut wurden und anläßlich der „49. Textil-Mustermesse“ am 14. und 15. Februar ihre Einweihung finden werden. Damit verfügt Hamburg heute über eine Ausstellungsfläche von 17 000 qm in der bezaubernden landschaftlichen Umgebung des Ausstellungsparks „Planten un Blomen“. Selbst an einen gedeckten Verbindungsgang – bei dem Hamburger Wetter nicht zu unterschätzen – ist gedacht worden, Anerkennend muß festgestellt werden, daß diese mustergültigen Hallen mit ihren ausgezeichneten technischen Anlagen das Maß des wirtschaftlich Notwendigen nicht übersteigen; sie ersetzen in der Tat nur die bisherigen Zelthallen, die für Hamburg auf die Dauer nicht mehr verantwortet werden konnten. Und darum braucht man weder in Hannover, in Frankfurt oder in Köln Bedenken zu haben. Hamburg beschränkt sich betont auf regionale Ausstellungen, für die es jetzt die erforderlichen Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen hat. Beweis: Zur Textil-Mustermesse sind alle Hallen ausverkauft. we