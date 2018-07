Farbwerke Hoechst fest im Sattel. Die in der Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning zusammengefaßten Werke erreichten einschl. der Tochtergesellschaften, deren Gesellschaftskapital sich zu 100 v. H. in Händen des Unternehmens befindet, 1952 mit rund 641 Mill DM 96 v. H. des in 1951 erzielten Gesamtumsatzes. Wie von Seiten des Unternehmens dazu verlautet, sei dieses Ergebnis, wenn man bedenke, daß die Umsatzzahlen von 1951 in der gesamten Wirtschaft stark vom Korea-Boom beeinflußt gewesen seien, als durchaus befriedigend zu betrachten. Die im vergangenen Jahr eingetretene Absatzkrise, von der z. B. die Textilindustrie der meisten Länder betroffen war, zu deren wichtigen Zulieferern das Unternehmen gehört, hat naturgemäß die Umsätze von Farbstoffen Textilhilfsmitteln und Chemiefasern in stärkerem Maße rückläufig beeinflußt, als die aus der angegebenen Entwicklung des Gesamtumsatzes ersichtlich ist. Da sich das Produktionsprogramm des Unternehmens jedoch über große Bereiche der chemischen Industrie erstreckt, wirkt sich der Rückgang auf einem Einzelgebiet in der Gesamtentwicklung des Unternehmens weniger stark aus, was gleichzeitig positive Rückschlüsse auf die Konjunkturfestigkeit der im Dezember 1951 neu gegründeten Firma zuläßt. Die Geschäftsentwicklung für 1953 kann nach Auffassung der Gesellschaft zuversichtlich betrachtet werden, da durch die Vereinheitlichung der inländischen Verkaufsorganisation sowie durch den im letzten Jahr weitergeführten Ausbau der Auslandsorganisation eine Steigerung des Umsatzes zu erwarten sei. Sie noch intensivere Bearbeitung der ausländischen Märkte werde zu einer Ausweitung des Exportes führen.

Die Hannoversche Maschinenbau AG, Hannover, hat durch innerbetriebliche Rationalisierungen die an dem Hanomag-Diesel vorgenommenen entscheidenden Verbesserungen im Preise abgefangen und bringt trotz wesentlicher Werterhöhung diesen Fahrzeugtyp weiterhin zu den gleichen Preisen wie 1950 auf den Markt. Die Verbesserungen beziehen sich u. a. auf den Übergang zur Lenkradschaltung, Einbau eines synchronisierten Vierganggetriebes, Leistungserhöhung des 50 PS-Diesel-Motors und bessere Federung. Mit diesen Fahrzeugen des Jahrganges 1953 ist nach den Angaben des Werkes der Einbruch des Nutzfahrzeuges mit Dieselmotor in die Gruppe der Leicht-Lastwagen so überzeugend vollzogen worden, wie er bei den schweren Lastwagen bereits vor Jahren erfolgte.

Wieder 4 v. H. Dividende bei Hornschuch A.-G. Die Konrad Hornschuch A.-G., Baumwollspinnerei und -Weberei in Urbach (Württ.), mit Zweigbetrieben in Hedelfingen und Weißbach, schloß das Geschäftsjahr 1951 bei einem etwas rückläufigen Rohertrag (in Mill. DM) von 8,65 (1945: 9,43) und 1,93 (1,13) Abschreibungen mit einem Gewinn von 0,20 (0,28), der sich um den Vortrag auf 0,24 erhöht. Hieraus soll eine Dividende von wieder 4 v. H. auf das im Familienbesitz befindliche Grundkapital von 4,4 verteilt werden; die Ausschüttung wurde jedoch aus Liquiditätsgründen vorläufig zurückgestellt. Der Umsatz habe im Berichtsjahr noch erhöht werden können, jedoch sei 1952 ein Rückgang eingetreten.

Als Stahl-Handelsgesellschaft der Hahn’sche Werke AG, Duisburg-Großenbaum (früher „Stahl- und Walzwerke Großenbaum AG“) wurde die Firma „Stahlkontor Hahn Aktiengesellschaft“ in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf mit einem Grundkapital von 100 000 DM eingetragen. Vorstand der Gesellschaft ist Dr. Gerhard Maletz/Düsseldorf. Gründer der Gesellschaft sind: die Hahn’sche Handelsgesellschaft mbH“, die „Hahn’sche Werke AG“, Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Pohle (von der Mannesmann AGVDüsseldorf, Dipl.-Kfm. Peter Wassmann (Mannesmann-Gruppe)/Düsseldorf und Karl Mahla/Duisburg. Mitglieder des AR sind: Die Otto Hortscht/Duisburg: Dr. Werner von Simson/Birmingham (England) und Dr. Ing. Peter Hahn/Richmond (England)

Wechsel in der Rheinisch-Westfälische Bergwerksgesellschaft mbH. Bei der Stinnesholding. Rheinisch-Westfälische Bergwerksgesellschaft mbH Mülheim/Ruhr, hat Amtsrichter a D. Hermann Thomas. Hervesdorsten, sein Amt als Geschäftsführer niedergelegt Zu neuen Geschäftsführern wurden Bergwerksdir. Dr. Hans Broche, Von des Vorstandes der Steinkohlenbergwerke Matthias Stinnes AG und RA Di Hans Gaul, Mitglied des AR der Matthias Stinnes AG, bestellt.

Die Annweiler Email- und Metallwerke vorm. Franz Ullrich Söhne AG in Annweiler (Pfalz) schloß das Geschäftsjahr 1951/52 (30. 6.) mit einem Verlust von 0,074 Mill. DM, der sich um den Gewinnvortrag auf 0,069 Mill. DM verringert, Trotz hohen Auftragsbestandes war die Gesellschaft zu Beginn des Geschäftsjahres wegen ungenügender Blechbelieferung gezwungen, eingeschränkt zu arbeiten. Zudem hat der Einkauf von Rohstoffen zu erhöhten Preisen – in der Absicht, noch größere Betriebseinschränkungen zu vermeiden – die Rentabilität ungünstig beeinflußt. Die Ermäßigung des Rohüberschusses ist infolge Umsatzrückganges, aber auch durch Erlösschmälerung eingetreten. Im Vorjahr hatte die Gesellschaft eine Dividende von 4 v. H. verteilt.

Sauer & Sohn erhöhte Kapital. Das Grundkapital der Jagdwaffenfabrik J. P. Sauer & Sohn AG, Eckernförde, wird auf Beschluß einer ao. HV auf 2 Mill. DM verdoppelt. Der AR besteht aus: Dr. Ernst Schneider/Düsseldorf (Vors.); Alfred Graf von Waldersee/Duisburg; Dr. Heinrich Engel/Düsseldorf Heinz Ansmann/Düsseldorf; Dr. Deffner-Sauer/Würzburg und Ministerialdirektor Fritz Sureth/Kiel sowie drei Arbeitnehmervertreter. Vorsitzender des Vorstandes ist Dr. Fritz Bohnmüller/Eckernförde. Der im Mai 1951 begonnene Aufbau des Betriebes ist abgeschlossen. Das Exportgeschäft lief befriedigend an, insbesondere nach Südamerika und den skandinavischen Ländern. Im ersten Produktionsjahr hat das Unternehmen 4500 Jagdflinten erzeugt. Zur Zeit werden etwa 1250 Flinten der Kaliber 12 und 16 im Monat von 530 Beschäftigten hergestellt.