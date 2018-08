Die Verhandlungen über das deutsche Eigentum in Schweden, die kürzlich von einer deutschen Delegation in Stockholm aufgenommen wurden, sind leider bisher sehr enttäuschend verlaufen, Die schwedische Regierung hatte nach dem Kriege das deutsche Vermögen beschlagnahmt und zum größten Teil; liquidiert, um dann in einem Zwangsclearing oft nicht sonderlich eingehend geprüfte schwedische Forderungen an deutsche Schuldner zu befriedigen. Über die Völkerrechtswidrigkeit dieser Maßnahmen besteht kein Zweifel. Man hatte daher deutscherseits erwartet, daß wenigstens in bezug auf die noch nicht liquidierten Werte und auf gewisse, bei der Auszahlung an die schwedischen Gläubiger ersparte Beträge, eine einigermaßen vertretbare Regelung gefunden werde.

Von der deutschen Delegation wurde daher gefordert, daß die Überschußbeträge den deutschen Eigentümern zurückgegeben werden sollten, wobei die Bundesregierung bereit war, der schwedischen Reichsbank 60 Millionen Kronen zur Verfügung zu stellen, um das sogenannte „Raubgold“ aus Belgien und Holland zu ersetzen, das Schweden nach dem Kriege hatte zurückgeben müssen. Die schwedischen Unterhändler waren jedoch nicht bereit, ernsthafte Konzessionen zu machen. Ihr einziges Angebot bestand darin, einen Block im Werte von etwa 25 Millionen Kronen (nicht weniger als 380 Millionen sind bereits liquidiert) zur Verfügung zu stellen, der noch nicht liquidiert ist. Bei genauer Prüfung stellte sich jedoch heraus, daß es sich hierbei ausschließlich um Werte handelt, über die Schweden gar nicht verfügen kann, weil entweder die Eigentümer keine Deutschen sind oder alliierte Treuhänder Ansprüche erhoben haben. Auffallend war überdies, daß diese Summe sich „zufällig“ genau deckt mit der Belastung, die dem schwedischen Vermögen in Deutschland aus dem Lastenausgleich erwächst. Die Verhandlungen sind nicht abgebrochen, aber immerhin vertagt. Ihr Verlauf scheint zu beweisen, daß man sich in Schweden bisher noch nicht damit abzufinden vermag, daß Deutschland wieder Verhandlungspartner ist. F.