Die Menschen waren wie auf der See, und der Deich erschien ihnen wie sichere Erde. Jetzt erst – sagte Jacob – habe er mit klaren Augen gesehen, daß die hereinbrechende Flut gezielt war... Gezielt? „Ja“, sagte Jacob, „alles, was genau unterhalb des Bruchs im Deich lag, wurde getroffen und weggespült: mein Haus zuerst. Dann wurde das Loch im Deich größer, es riß auseinander, der Strom wurde breiter. Als das Loch weit genug war, zielte der Strom auf die Ecke vom Haus des Bauern –: weg... Jetzt mußte – in drei, vier Minuten – die Scheune dran kommen“; So begriff Jacob: sie mußten auf den Deich. Er fand ein Seil, ließ sich herab, kletterte – „an der Kante des Wasserfalls entlang“ – zum Deich empor, machte den Strick an einem herausragenden Pfahlende fest und hatte bei alledem das Baby auf dem Arm. Ein großes Pferd und eine Kuh lagen auf dem Deich, tot angeschwemmt, irgendwoher...

Wohlverstanden, es war keine hohe Scheune. Zuerst kletterte der „Ohm“ von der Dreschmaschine, stand brusttief im Wasser, hielt eines der Kinder im Arm und hatte doch die Kraft, das Ende des Seiles aufzufangen, das Jacob ihm zuwarf. Er machte es am Scheunentor fest. Das Loch im Deich war jetzt nicht mehr so schmal wie drei oder vier Bäche, sondern so breit wie ein Fluß. Ein reißender Fluß, der sich nicht auf der Erde, sondern in der Luft ergoß und dessen Ufer mehr und mehr auseinandertraten. Einen halben Meter war dieses „Ufer“ vom Tor der Scheune entfernt, als der Greis sich am Seil entlang vorwärts bewegte; nur zwei Handspannen breit war das „Ufer“ vom Scheuentor entfernt, als Jacobs Frau als letzte – ein Kind auf dem Arm – das Seil ergriff.

Auf dem Deich spürten sie die Kälte. Sie konnten hier nicht bleiben. In den Sekunden, in denen der Wind nachließ, um desto toller loszubrüllen, hörte Jacob die fünf Kinder schreien und jammern. Dann kam es dem Jacob vor, als würde der Sturm immer stärker. Und wirklich war es so: Das Salzwasser sprühte hin und wieder schäumend über den Deich hinweg, dann immer öfter, und jedesmal riß die Flut von dem Weg, der auf dem Deich verlief, Stein und Erde auf. Das war es: Der Deich bröckelte von oben ein, auf beiden Seiten des Deichweges und dann natürlich auch an der Kante, wo der Deichbruch vollständig war.

Jacob fand ein ziemlich breites Brett, das von draußen, von der Bucht aus, angetrieben worden war. Er trug das Brett auf seiner Schulter und hielt es fest, obwohl es wie ein Segel wirkte, in das der Sturmwind fährt. Er taumelte vorwärts, und die Seinigen strauchelten hinterher, einer an den anderen geklammert.

Was er geahnt hatte, bewahrheitete sich bald: Sie kamen auf dem Deichweg an Löcher, die tief wie kleine Schluchten waren. In eines tappte Jacob hinein, das Baby auf dem Arm; es war so tief, daß beide untertauchten. „Es kann auch sein“, sagte Jacob van Heemst, „daß ich bloß in die Knie fiel und auf den Rücken zu liegen kam: es war ein rundes Loch voll Wasser. Ich stand auf, kletterte hoch – das Kind atmete noch...“ Jacob fand auch das Brett wieder, das ihm entglitten war. An diesem Loch und an einigen späteren Brüchen legte Jacob das Brett über den Abgrund; der „Ohm“ hatte das Seil noch, so daß er und Jacob es als den Ersatz für ein Geländer spannen konnten. Sie taumelten so lange auf dem Deich dahin, bis sie den Schein einer Sturmlaterne erblickten. Dicht am Deich zu ihren Füßen stand ein Haus, eng geduckt am Boden, der noch trocken war. Drinnen, im Zimmer hinter der Flurtür, brannte der Kachelofen,, und so „spazierten“, wie Jacob mit einem Anflug von Humor sagte, sie alle dort hinein: er mit dem Baby, der „Ohm“ mit dem zweitjüngsten Kind, die Frau, zwei Kinder an der Hand, und die älteren Jacob-Kinder stützten den uralten, den achtzigjährigen Bauern...

„Und brach dies Haus nicht ein?“

„Später wohl, viel später. Aber bis dahin waren wir schon evakuiert.“