Von J. B. Modi

Indien hat viele Probleme zu bewältigen, aber das größte von allen ist die in erschreckendem Maße wachsende Bevölkerung. Gewiß, diese Tatsache ist nicht neu, aber in den früheren Zeilen gab es andere Katastrophen, beispielsweise die hohe Kindersterblichkeit, Seuchen, Hungersnöte, die jene Katastrophen gewissermaßen neutralisierten. Seit aber zunehmende Hygiene und Seuchenbekämpfung die Bevölkerungsverluste vermindern, wird die Vermehrung des Volkes zu einem immer brennenderen Problem. Die Regierung steht daher vor der Tatsache, daß Wohlstand und Fortschritt für Indien keine wirkliche Verbesserung der Lage bringt, sondern immer hinter der steigenden Bevölkerung zurückbleiben muß. Der heutige Fünfjahresplan, der auf dem Papier die Lebensbedingungen wesentlich verbessern könnte, der aber von der derzeitigen Bevölkerungszahl ausgeht und nicht in Rechnung stellt, daß es in den nächsten fünf Jahren etwa zwei Millionen Inder mehr geben wird, ist daher in seinen Auswirkungen ernsthaft bedroht.

Die einzige Möglichkeit, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, wäre eine staatliche Geburtenkontrolle. Auch die Engländer wußten dies bereits, aber sie trauten es sich nicht zu, diesen Eingriff in die innerpolitischen und religiösen Traditionen des Landes vorzunehmen. Es gibt in Indien viele Religionen: die der Hindus, der Moslems, der Sikhs, der Jain. Aber sie alle sind sich darin einig, daß eine Geburtenkontrolle mit künstlichen Mitteln unzulässig ist. Der ganze Stolz des Hindus hängt daran, eine große Familie zu haben. Er ist im übrigen überzeugt, daß wenn Gott ihm Kinder gibt, der Allmächtige auch für ihre Ernährung sorgen wird. Überdies ist es eine Frage des Glaubens für den Hindu, daß er seinen Sohn haben muß, der seinen Namen weiterträgt, und ohne den er keine Gewähr hat, nach dem Tode in den Himmel zu kommen. Mit gewissen Abwandlungen trifft dies auf alle Religionen in Indien zu. Die Tradition der Hindu-Religion teilte ursprünglich das Leben der Hindus in verschiedene Perioden ein, und zwar in der Weise, daß bis zu seiner Heirat vollkommene Keuschheit gefordert wurde und daß er ferner in verhältnismäßig frühem Alter sich aus dem Familienleben zurückzog und den Rest seines Lebens kontemplativ und in religiösen Übungen verbrachte. Auf diese Weise gelang es dem Hinduismus, die Tendenz der steigenden Bevölkerung unter gewisse Kontrolle zu bringen.

Heute werden diese verschiedenen Lebensphasen nicht mehr streng innegehalten, aber alle sozialen Reformer haben immer gefordert, daß man zu diesen alten Traditionen zurückkehren und daß man die Bevölkerungsvermehrung durch Abstinenz und nicht durch künstliche Eingriffe in Schranken halten soll. Vor allem Gandhi, der das Volk immer wieder zu den alten Traditionen zurückzuführen versuchte, hat in dieser Richtung gewirkt. Für ihn galt Geburtenkontrolle im modernen Sinne als Sünde, und er hat darum immer wieder die gleichen Forderungen erhoben: späte Heirat, Abstinenz und ein frühes Sich-aus-dem-Familienleben-Zurückziehen. Die Wirkung, die Gandhi auf diesem Gebiet erzielte, war nicht sehr groß, da die meisten seiner von westlicher Zivilisation angehauchten Schüler nicht einen so starken Glauben wie Gandhi hatten und die Massen ohnehin vorzogen, lieber ihren natürlichen Instinkten zu gehorchen als den Maximen ihres Führers.

Eine Hindu-Familie hat im Durchschnitt sechs bis zehn Kinder. Das bedeutet eine hohe Anforderung an die geringen ökonomischen Möglichkeiten einer indischen Familie, zumal in Indien das Familiensystem im allgemeinen verlangt, daß die Familien beieinander bleiben. Wenn auch bei diesem System jeder zur Erhaltung der Gemeinschaft beitragen muß, so führt dies doch, vor allem in Gegenden, die wenig Arbeitsmöglichkeiten bieten, zu einer außerordentlichen Verarmung. Diese großen Familien leben dann oft in ein oder zwei Räumen beieinander, wodurch unvermeidlicherweise nicht nur die Anzahl der Bettler und Taschendiebe, sondern auch die der Kinder wächst. Wahrscheinlich wird man sagen müssen, daß etwa 90 v. H. der gesamten Bevölkerung unter solchen Umständen leben. Ihnen das Verständnis für eine Art planmäßige Geburtenkontrolle beizubringen, ist fast hoffnungslos. Die restlichen 10 v. H., die gebildet sind und den Vorteilen einer „geplanten“ Mutterschaft durchaus zugänglich sind, praktizieren dieses System bereits oder werden dazu durch Regierungsorganisationen angehalten. Der gebildete Inder in den großen Städten heiratet ohnehin nicht früh, da sein Einkommen im allgemeinen gering ist und es ihm nicht erlaubt, eine „standesgemäße“ Ehe einzugehen, zumal das Familiensystem auch ihm ja die Unterstützung einer weit verzweigten Familie aufbürdet. Allein diese Gruppe ist auch in der Lage, die Kosten für Verhütungsmittel aufzubringen.

Für die Masse, also für die schon erwähnten 90 v. H. der Bevölkerung hat die Regierung einstweilen keinerlei festen Plan. Sachverständige aus verschiedenen Ländern haben Indien besucht und über Mittel und Wege beraten, wie die Geburtenkontrolle auf natürliche oder künstliche Weise ausgeübt werden könne. Und die Regierung ist bemüht, dem Volk zuzureden, diese Methoden anzunehmen. Mehr kann sie nicht tun. Die politischen Folgen, die eintreten würden, wenn man zu Zwangsmaßnahmen griffe, sind nur allzu offendie Hindus, und für einen Mann, wie den bisherigen Präsidenten des Kongresses, Tandon, wäre eine solche Idee unerträglich und widerwärtig. Der Kongreß ist eben noch immer beherrscht von den Vorstellungen Mahatma Gandhis. Überdies gibt es in Indien immer noch eine beträchtliche mohammedanische Minderheit. Wollte man sie zu irgendwelchen ihrer Tradition entgegenlaufenden Dingen zwingen, würde sofort eine starke Reaktion in Pakistan einsetzen. Bisher hat keine politische Partei sich getraut, Propaganda für die Geburtenkontrolle zu machen, nicht einmal der Kongreß. Irgendein Versuch einer politischen Organisation in dieser Richtung würde sie sofort bei ihren Mitgliedern diskreditieren, und die gegnerischen Parteien wären nur allzu bereit, diese Situation auszunutzen.

Die Konferenzen, die während der letzten zwei Jahre in Indien abgehalten worden sind, haben also zu keinem sichtbaren Erfolg geführt. Man hat sich darauf beschränkt, der Bevölkerung Ratschläge zu erteilen. Diese Art Ratschläge verlangen aber von der Bevölkerung eine Achtsamkeit, die kaum gewährleistet ist, vor allem darum nicht, weil der einfache Inder die Notwendigkeit der Geburtenkontrolle ja gar nicht einsieht.