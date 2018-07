Einmal – und vielleicht nicht wieder – muß man ja wohl zu den Catchern gehen. Sie traten in Hamburg am Millerntor auf und sind Männer, die behaupten, „die edle Kunst des Ringens“ auszuüben. Selbstverständlich zum Gelderwerb, nicht etwa aus sportlicher Lust. – Die Catcher waren recht interessant, aber sehr interessant war das Publikum, das jedesmal, dann in Ekstase geriet, wenn ein ganz besonders roher Griff angewandt wurde. Ging es im Ring jedoch einigermaßen zahm und gesittet zu, langweilten sich die Zuschauer und begannen zu randalieren. So konnte die für den Veranstalter gefährliche Situation nur noch durch den „Würger“ gerettet werden, der von all den starken Männern dort der rüdeste Grobian war.

Catch-as-catch-can ist eine verwilderte Art des Ringkampfes, bei dem so gut wie alle Griffe und Schliche erlaubt sind. Da ist das „Beinchen-Stellen“, da ist der Tritt in die Kniekehle, das Gurgel-Zusammendrücken; nicht zu reden von den harmloseren Liebenswürdigkeiten, als da sind: Haarausraufen, Stoß mit dem Knie nach dem Bauch und Auskugeln der Arme. Auf diese Weise übertrifft der Catcher-Kampf an Gräulichkeiten bei weitem selbst jenen berühmten Ringkampf des listenreichen Odysseus gegen den hünenhaften Ajax, von dem Homer so anschaulich im 23. Gesänge der Ilias erzählt, und der (als ein angeblich unfairer Kampf der List und Gewandtheit gegen die Kraft) in die Geschichte eingegangen ist. Nun frage ich mich, warum man dann nicht auch auf die alte Sitte zurückgreift und die Ringer nackt, mit Öl beschmiert und feinem Sand bestreut, in die Arena treten läßt? Das würde bestimmt den Reiz derartiger Veranstaltungen erhöhen; denn wenn die Polizei schon dieses geschmacklose Treiben an sich duldet, könnte sie gegen eine alte klassische Sitte gewiß auch nichts einzuwenden haben.

Manche behaupten, der Ringkampf sei die älteste aller Kampf- und Sportarten. Das mag zutreffen. Schon über drei Jahrtausende vor Christi Geburt schrieb man in Ägypten eine bebilderte Geschichte des Ringkampfes, den die Priester als besonders wirkungsvolles Mittel zur Abhärtung empfahlen. Bei den alten Griechen gehörte er zu dem Pentathlon, der durch ihn entschieden wurde; ja, der Ringkampf war die Krone des Ganzen. Im sechzehnten Jahrhundert kam es vor, daß die Ritter zu Ringkämpfern wurden, sobald ihre Schwerter schartig waren. Daß der Ringkampf auch „hoffähig“ war, zeigt uns der Streit zwischen Heinrich VIII. von England und Franz I. von Frankreich. Der untersetzte, bärenstarke Engländer forderte den schlanken und nicht sehr robusten Franzosen zu einem Ringkampf heraus, nachdem er im Lanzenstechen unterlegen war. Er hatte aber auch damit wenig Glück und mußte sich seinem Gegner erneut beugen, der ihn durch einen Hieb in die Kniekehle zu Boden warf. So, daß auch in diesem historischen Kampfe die Gewandtheit über die Kraft gesiegt hat. Kein Geringerer übrigens als Albrecht Dürer ist als Mitschöpfer des ersten und wohl des bedeutendsten älteren Lehrbuches über den Ringkampf hervorgetreten: Aus seiner mit 119 aquarellierten Federzeichnungen ausgestatteten Fechthandschrift (1512, heute im Schloß Wallerstein bei Nördlingenn) ersehen wir, auf welch hoher Stufe damals der Ringkampf stand. Man kämpfte ritterlich, klug und fair. Davon wissen natürlich die Catcher vom Millerntor und ihr Publikum nichts.

Er ist bedauerlich, daß durch die Catcher-Schaukämpfe der Ringkampfsport allgemein in Verruf kommt. Er wurde allerdings von jeher in der modernen Sportbewegung stiefmütterlich behandelt und falsch beurteilt. Er hat das nicht verdient; denn sportliches Ringen ist tatsächlich eine Kunst, die Mut und Selbstvertrauen verlangt und den Kämpfer übt, geistesgegenwärtig zu sein und schnell zu denken. Ob der Ringkampf allerdings auch, wie ich es in einer alten Schrift nachlesen konnte, „die physische Veredelung der Rasse“ erhöht, vermag ich nicht zu beurteilen.

Wie hoch zum Beispiel der berühmte Sportlehrer Guts Muths das Ringen schätzte, zeigen seine Worte: „Die ganze Lehre von den Leibesübungen hat nicht eine einzige aufzustellen, welche die Muskeln und Glieder so allgemein in Anstrengung brachte und keine, welche zugleich unter dem schnellsten Wechsel bald diese, bald jene Muskel und Glieder in Anstrengung nehme, als das Ringen.“ Nicht ohne Grund haben also deutsche Turnlehrer schon 1919 die Einführung des Ringens in den Schulen verlangt – ohne Erfolg freilich. Nicht ohne Grund auch haben viele bildende Künstler den Ringkampf dargestellt: vom Griechen Praxiteles bis zu Rodin, Meunier und Lederer. Vom Anblick so ungeschlachteter Menschen, wie sie als Catcher und daher eigentlich als Anti-Sportler am Hamburger Millerntor auftraten, hätten sie sich wohl angewidert abgewandt. Sie hätten das Ende der rüden Vorstellung nicht abgewartet – gleich mir ... Walther F.Kleffel