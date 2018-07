Von Giovan Battista Angioletti

Sobald der Abend sachte auf die Stadt heruntersinkt, beginnt sich das Gespenst auf seinen Auftritt vorzubereiten. Langsam hüllt es sich in die Schatten seines Zimmers ein, die die Konturen verwischen und alles Körperhafte auflösen. Wenn es sich ein Laken um die Schultern legt und vor den Spiegel tritt, mit grauen Händen und dunklen Augenhöhlen im weißgepuderten Gesicht, dann hat es vor sich selber Angst.

In Wahrheit ist er nur ein armer Teufel, in einem Vorstadtviertel wohnhaft, ein langer, dürrer Mensch mit einer großen, groben Nase und gelben Katzenaugen. Aus Hunger hat er sich bereitgefunden, als Gespenst zu gehen und jetzt den Auftrag übernommen, ein junges Mädchen in Angst und Schrecken zu versetzen, das die Werbung eines jungen Mannes aus der Nachbarschaft abgewiesen hat. Heute noch wird er die Arme an den Haaren reißen müssen, irgendeinen Gegenstand zerschlagen, ihr als der Geist irgendeines Verstorbenen erscheinen, um plötzlich wieder im Dunklen zu verschwinden. Vom tieferen Sinn des Planes hat er nicht viel verstanden; aber er hat es schon seit Jahren aufgegeben, etwas verstehen zu wollen.

Er hat als Gangster und als Gaukler, als Seiltänzer und Scharlatan gearbeitet, in hundert Berufen und immer im Dienst eines anderen, der ihn bezahlte. Es ist ihm nie gelungen, sich unabhängig zu machen. Und wenn er zunächst den Umständen die Schuld daran gab und später seiner eigenen Widerhaarigkeit, so klagt er jetzt mit vierzig Jahren niemanden und nichts mehr an. Er läßt sich bezahlen und geht als Gespenst.

Kaum hat er das Zimmer des Mädchens betreten, macht er sich schon an die Arbeit. Er bringt einen schwarzen Bindfaden, an dessen einem Ende ein Haken befestigt ist, senkrecht über dem Kopfkissen an. Einen zweiten Faden knüpft er um eine Stuhllehne, einen dritten um den Henkel eines Kruges. Der Mond steht ihm mit seinem breiten Lächeln bei der Arbeit bei. Dann versteckt sich das Gespenst hinter einem Vorhang und wartet ab. Es ist plötzlich müde und würde sich so gerne schlafen legen auf dem niedrigen Bett mit der weißgeblümten rosa Decke. Sicher ist es weich und duftet nach Jasmin. Es stellt sich vor, wie glücklich dieses Mädchen sein muß, jeden Morgen darin aufzuwachen, sich das Frühstück bringen zu lassen, die Arme zu strecken, frische Brötchen zu essen und sich faul wieder zusammenzurollen, um noch etwas zu schlafen, eingehüllt in die Wärme seines Körpers.

Die Tür geht auf und helles Licht flutet in das Zimmer. Das Mädchen ist schön, klein und üppig, mit gewelltem, dunklem Haar, strahlenden Augen mit sehr langen Wimpern und glatter, warmgetönter Haut. Ihr leichtes Kleidchen wirkt sauber, köstlich und unberührbar. Sie lächelt sich in ihrem Spiegel zu, verneigt sich, versucht ihr Näschen im Profil zu sehen. Sie ist glücklich. Sie gefällt sich. Sie setzt sich auf das Bett und fängt an, sich auszuziehen. Dabei singt sie.

Das Gespenst sieht die bloßen Arme, die breiten, runden Knie. Unversehens fühlt er eine Scheu, die ihn erröten läßt unter der weißen Puderschicht. Er will sie nicht sehen, diese unschuldige Schönheit. Er schämt sich seiner eigenen Misere und des dummen Anschlags auf ein so vertrauensseliges Geschöpf. Er will nicht einmal das Rascheln der Kleidungsstücke hören, die zu Boden fallen, und in einem Aufwallen maßloser Bitterkeit kommt ihm der Wunsch zu fliehen.