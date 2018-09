Inhalt Seite 1 — Der Stein ist im Rollen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im letzten Herbst wurde der schon namhafte Autor eines neuen deutschen Romans von seinem nicht minder namhaften Verleger vor eine nicht angenehme Entscheidung gestellt: die Kalkulation habe ergeben, daß das Buch bei einer normalen Erstauflage von 5000 im Laden über zwanzig Mark kosten müsse. Da aber zwanzig Mark, käuferpsychologisch gesehen, die Höchstgrenze für den Absatz von Romanen ist, sei zu befürchten, daß der Roman liegen bleibe. Was war zu tun? Es blieb nichts, als daß der Autor sich mit einem geringeren Prozentsatz von Honorar abfand. Er tat es – und wurde für seinen Mut belohnt, denn der Roman erlebte schon bis Weihnachten eine Auflage von 12 000.

So knapp muß heute bei Büchern gerechnet werden. Unkosten und Kaufkraft harmonieren noch keineswegs. Anders gesagt: die Kauflust übertrifft noch immer die Kaufkraft, wenigstens für Bücher, die verlegerisch Wagnisse sind. Die Taschenausgaben (Typ ro-ro-ro) haben da zwar heilsam gewirkt und manchen Bücherfreund zum Käufer werden lassen, ohne den Markt der Leinenbände zu stören. Aber es bleibt das Problem der Leinenbände. Sie sind, an der Kaufkraft gemessen, zu teuer – obwohl die Gewinnspanne der Verlage weit schmaler ist als früher. Unter die Zehnmarksgrenze zu kommen, das wäre nötig. Aber wie?

Es gibt schon jetzt einige Reihen von Standardpreisen zwischen sechs und acht Mark, die „Kiepenbücher“, die „Lilienbücher“, die „Wohlfeilen Krüger-Ausgaben“, und eine weitere Reihe steht bevor: für sechs Mark achtzig wird in dem dafür gegründeten Verlag „5. Fischer & Co.“ der neue Thomas Mann und manches andere von Neuheitsreiz zu haben sein. Das Wettrennen um die zugleich erschwingliche und hochwertige Novität wird dem Buchjahr 1953 sein Gesicht geben.

Noch lange bevor der Ausgang abzusehen ist, tritt aber ein anderes Projekt hervor, dessen Wirkung explosiv sein könnte: der Münchener Verlag Kurt Desch legt für alle deutschen Bücherkäufer ein Abonnement auf. Unter der Marke „Welt im Buch“ soll allmonatlich ein neues Buch von literarischem Rang in anspruchsvoller Ausstattung (holzfreies Papier, Ganzleinenband mit Goldprägung, mehrfarbiger Schutzumschlag) für nicht mehr als drei Mark achtzig denjenigen zur Verfügung stehen, die sich zur Abnahme einer Jahresserie verpflichten. Mit Remarques „Are de Triomphe“ (bis jetzt für 6,80 DM zu kaufen) beginnt es am 1. April. Dann folgen lockende Titel von Plievier, Robert Neumann, Hermann Kesten, Thyde Monnier und anderen, darunter auch manche Ersterscheinung.

Das Unternehmen bringt schon jetzt die Beteiligten in erwartungsvolle Unruhe. Kommt es in Gang (woran die wenigsten zweifeln), könnte ein Einbruch in den Buchmarkt die Folge sein, der alle – Verleger, Buchhändler und Autoren – zwänge, ganz anders zu disponieren als bisher.

Den Buchhändler fragen wir zuerst. Denn von ihm hängt es ab, wie tief der Einbruch dringt und wie er abgefangen werden kann. Denn im Unterschied von den bisherigen Buchgemeinschaften, die ja den Buchhandel umgehen und sich direkt an den Käufer wenden, ist „Welt im Buch“ eine „Buchgemeinschaft für den Buchhandel“. Der Abonnent wird durch den Buchhändler geworben, bestellt bei ihm, bekommt sein Monatsbuch von ihm und zahlt an ihn. Dem Buchhändler gewährt Kurt Desch den üblichen Rabatt. Eine Umsatzsteigerung, die ins Gewicht fallen könnte, wenn der Buchhändler die Werbung großzügig aufzieht. Wird er das tun? Er hätte manche Kosten in die Werbung und Abwicklung zu investieren, aber, das brauchte ihn nicht zu schrecken, wenn seine Abonnenten ihm zusätzlichen Umsatz brächten. Aber werden sie das? Können sie und wollen sie außer dem Abonnementsbuch noch so viel andere Bücher kaufen wie bisher? Wird nicht der Umsatz des Übrigen um so viel sinken, als er sich im Abonnement hebt, oder gar um noch mehr?

Das sind die Sorgen und Zweifel des Ladenbuchhandels (nicht die des reisenden Buchhändlers, der gewiß mit heller Freude die „Welt im Buch“ in seinen Musterkoffer aufnehmen wird). Es müssen auch die Sorgen und Zweifel der deutschen Autoren sein – derjenigen, die nicht auf der Liste bei Desch stehen. Ihre neuen Bücher werden nach wie vor mit Müh und Not eben unter der Zwanzigmarksgrenze zu halten sein, denn billiger geht’s nun einmal nicht bei ersten Auflagen. Sinken aber nun nicht ihre Aussichten auf Verkauf der kleinen Auflage? Werden die Verleger (außer Desch) nicht noch vorsichtiger sein müssen bei der Annahme von Manuskripten und beim Eingehen von Verträgen? Gewiß kann auch jetzt schon nur derjenige Verleger in größerem Umfang Wagnisse mit neuen Autoren eingehen, der in seiner übrigen Produktion genug „milchende Kühe“ hat, die seinen Umsatz fundieren, und es ist wohl nicht zu befürchten, daß die führenden deutschen Verleger – nun gleich auf Nummer Sicher umstellen. Aber schon eine merkliche Einengung ihres Spielraums für Initiative könnte manche Hoffnung zuschanden machen.