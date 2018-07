Das B& rsenpublikum ging auch nach der Schaffung des Gemeinsamen Marktes für Kohle und Eisen nicht aus seiner Keserve heraus. Wenn die Kufse dennoch im allgemeinen behauptet blieben, ist das gelegentlichen Aüsl ndskaufen zu verdanken, die an manchen Tagen eine wirksame Kursstütze bildeten. Das war vor allem bei den I G Farben Werten der Fall. Auf dem Moatanmarkt gingen die Abschläje über zwei Punkte nicht hinaus! Ilseder Hütte waren mit ihrem Gewinn von 3Vs Punkten ein Sonderfall. In Hannover wurdsn ferner Conti Gummi von 120 auf 122 v. H herabgesetzt leachtung fanden die Aktien der Braunschw Hann. Hypothekenbank, die von 43 auf 48 v. Hanzogen, während der übrire Bankenmarkt sich auf der bisherigen Linie bewegte. Wie lestgeSahten die Situation gegenwärtig ist, veranschau lichte te" Tateaer TriaS iseltet " so erfreuliche Nachrichten ! die finanzielle Sicherstellung der Neubauprogramme bei den großen Reedereien Hapag und Lloyd keine Bewegung in diesen Papieren hervorriefen. Wenn auch die endgültige Umstellung bei beiden Gesellschaften noch im Dunkeln liegt und hier in nächster Zeit keine Klarheit zu erwarten ist, so sollte doch die Bedeutung der zugesagten Kredite für das Weiterleben der Reedereien nicht unterschätzt werden. Allerdings ist die augenblickliche Frachtenlage nicht geeignet, Optimismus hervorzurufen.

im übrigen zeigt es sich, daß bei einigen Unternehmen die Rückschläge, die dem Korea Boom folgten, in der Bilanz für 1952 ihren Niederschlag finden werden. Gesellschaften, wie Vereinigte Jute und Jute Bremen, die beide für 1951 noch 6 v. H. Dividende zahlten, werden vermutlich ohne Rendite bleiben. Die Kurse sind dementsprechend. Ver, Jute: zu Beginn 1952 161 v. H, heute 80 v. H ! Jute Bremen: zu Beginn 1952 143 v. H, heute 75 v. H, Auch bei der Rhein. Kunstseide ist keine Dividende zu erwarten.

Bei den Brauereien ist man für das neue Geschäftsjahr bislang optimistisdi, denn die Ausstoßzahlen liegen auf Vorjahrshohe. Da selbst die Pessimisten nicht mit einer ähnlich ungünstigen Witterung wie im Vorjahr in Norddeutschland rechnen, kann das Geschäft eigentlich nur besser ausfallen Die Brauerei Akti<n sind deshalb bemerkenswert stabil. Am Rentenmarkt ergaben sich kaum Veränderungen. Lediglich die 8v. H. Bayerschätze, das führende Rentenpapier, wurde um einen halben Punkt niedriger angeboten. Zuteilungsrechte und Neugirosamrrtelanteile der RM Werte faUebeii weiterhin gefragt, Mit gemischten Gefühlen sieht der Börsenhandel der 200 Mill. DM Lastenauscleichsanleihe entgegen, die dem laufenden Geschäft weitere Mittel entzieht. Da man nicht glaubt, daß der Betrag voll im Publikum unterzubringen ist, fürchtet man die sanfte Gewalt", die auf Banken und Versicherungen ausgeübt weiden könnt ndt