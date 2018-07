Inhalt Seite 1 — Die Bremse der hohen Kreditkosten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die deutsche Ausfuhr von Investitionsgütern gestaltet sich schwierig; das gilt vor allem für den Maschinenbau. Bei ihm hat sich die Wettbewerbslage gegenüber, der ausländischen Konkurrenz erheblich verschlechtert, seitdem der Korea-Boom abgeklungen ist. Insbesondere kann das Ausland längere Zahlungsziele anbieten als die deutsche Exportwirtschaft, die nach wie vor darüber klagt, daß ihr nicht gleichgünstige Refinanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen wie ihren Wettbewerbern.

Diese Klage ist an sich alt. Die Bank deutscher Länder ist bereits vor längerer Zeit hier in die Bresche gesprungen, indem sie für die Finanzierung von mittelfristigen und langfristigen Exportgeschäften einen Notenbankkredit in Höhe von 600 Mill. DM eingeräumt hat. Als vor mehr als einem Jahr dieser Plafonds nahezu ausgeschöpft war, stellte ein Konsortium der Außenhandelsbanken der für die Finanzierung von Exportaufträgen neu gegründeten Ausfuhrkredit AG einen Kredit von 250 Mill. DM zur Verfügung. Tatsächlich haben die beiden Plafonds ausgereicht, um allen an die Ausfuhrkredit AG herangetragenen Anträgen, soweit sie den bankmäßigen Anforderungen genügten, zu entsprechen. Im vergangenen Jahre wurden die Plafonds niemals völlig ausgeschöpft. Es war entgegen anders lautenden Klagen stets Raum für das Unterbringen kommender Geschäfte vorhanden.

Dieses äußerlich recht freundlich aussehende Bild ist jedoch trügerisch. Die Kreditnachfrage wird nicht durch die an Deutschland herantretenden Kaufwünsche des Auslandes, sondern lediglich durch realisierte Geschäfte bestimmt. Diese aber ließen sich erheblich vermehren, wenn die Kreditkosten, vor allem bei langfristigen Ausfuhrgeschäften, geringer wären.

Über den Plafonds der Notenbank laufen vor allem mittelfristige Kredite, da die Bank deutscher Länder auf einen möglichst schnellen Umschlag Wert legen muß. Sie vermag als Geldinstitut gar nicht anders zu handeln. Die Kredite werden zu 1,5 v. H. über dem Diskontsatz abgerechnet. Sie kosten damit heute 5,5 v. H. Das ist immer noch etwas mehr als das, was die Industrie in den Hauptwettbewerbsländern bei sich zu Hause zahlen muß, was aber nicht gar so schlimm ist, da bei mittelfristigen Geschäften kleine Zinsdifferenzen keine sehr erhebliche Rolle spielen. Ein Unterschied von 1–2 v. H. auf einem Kredit mit einer Laufzeit von 1–2 Jahren erhöht die Gesamtkosten nicht so stark, als daß hierüber, ein einigermaßen rentierliches Geschäft scheitern müßte.

Das eigentliche Problem liegt bei den langfristig gen Ausfuhrgeschäften, die in erster Linie mit Konsortialmitteln finanziert werden. Hier betrugen aber die Zinskosten bisher 7,5 v.H. und jetzt immer noch 7 v. H. Das ist im Verhältnis zu den Kreditkosten, die heute in Deutschland üblicherweise in Frage kommen, zwar recht wenig, im Verhältnis zum Ausland aber sehr viel. Hier können bei langen Laufzeiten Kostendifferenzen entstehen, die nicht mehr im Preis auszugleichen sind. Solche Geschäfte kommen dann nicht zustande und werden daher auch gar nicht an die Ausfuhrkredit AG herangetragen.

Den Banken kann man kaum einen Vorwurf machen. Sie sind nicht in der Lage, bessere Konditionen anzubieten, da sie ja ebenfalls für ihre Termineinlagen, besonders wenn Sonderkonditionen gewährt werden, recht erhebliche Sätze zu zahlen haben. Hier liegt ein echtes Problem. Es kann nicht durch guten Willen oder durch administrative Maßnahmen, sondern nur durch eine auf Kostensenkung gerichtete Wirtschaftspolitik gelöst werden.

Nicht minder ins Gewicht fällt, daß die Hausbanken, durch die diese Geschäfte laufen, ihrer Kundschaft die entsprechenden Kredite auf deren allgemeine Kreditlinie anrechnen müssen. Auch hier werden die Banken, die die Sicherheit der ihnen anvertrauten Gelder nicht außer acht lassen können, gar nicht, anders handeln dürfen. Das aber kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß dadurch die Exporteure, vor allem mittlere Unternehmen, in eine üble Klemme geraten. Ein Fabrikant wickelt vielleicht einen großen Auftrag in ein oder zwei Jahren ab, um dann weitere zwei Jahre auf den Eingang seines Geldes zu warten. In dieser Zeit aber muß er seine Fertigungsanlagen anderweitig ausnutzen; dazu braucht er seinen vollen Kredit.