Inhalt Seite 1 — Empfindsames Vorspiel zur deutschen Romantik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Erich Trunz

Le cercle de Münster“ heißt ein Buch von 492 Seiten, das der französische Germanist Pierre Brachin soeben veröffentlicht hat. Welcher Kreis ist es, den der Verfasser für so bedeutend hält, daß er über ihn ein Werk von dieser Länge einer internationalen Leserschaft vorlegt? Es ist der Kreis, der in den Jahren 1779–1806 in Münster vereinigt war und durch die Namen der Fürstin Gallitzin, des Freiherrn v. Fürstenberg und des Grafen Friedrich Leopold von Stolberg gekennzeichnet ist. Die Literarhistoriker wußten von diesem Kreis seit langem, aber es fehlte ein Werk, aus dem wir ihn kennenlernen konnten, wie wir Weimar oder Königsberg oder Berlin in diesem Zeitalter kennen. Jetzt hat der französische Gelehrte diese Lücke gefüllt, mit genauester Kenntnis und in glänzender Darstellung.

Die kleine schlesische Komtesse Amalie von Schmettau, die mit drei Jahren ihren Vater verloren hatte, wurde mit neunzehn Jahren Hofdame einer preußischen Prinzessin und heiratete mit zwanzig Jahren den russischen Gesandten im Haag, den Fürsten Gallitzin. Sie schenkte zwei Kindern das Leben, besuchte Bälle und wurde bewundert. Und dann entdeckte sie, daß sie im Grunde nichts gelernt habe, daß der Geist und die Seele darbten und daß man erst selbst erzogen sein müsse, um andere zu erziehen, Sie zog sich aus der Gesellschaft zurück und begann zu lernen: Philosophie, Naturwissenschaft, Mathemathik, Geschichte. Der niederländische Philosoph Hemsterhuis wurde ihr „Sokrates“ und sie seine „Diotima“. Hemsterhuis, eine der edelsten Gestalten der europäischen Empfindsamkeit, lehrte, daß der Mensch durch Stärke und Reichtum der Seelenkräfte das Wesen Gottes und der Menschen erfasse. Als er mit ihr Platon liest, geht seiner Schülerin eine neue Welt auf. Sie sucht weiter und gelangt zu den Lehren Rousseaus. Aber diese genügen ihr nicht als Grundlage zur Erziehung ihrer Kinder. Wo ist der Mann, der Festigkeit gibt, pädagogische Wege weist und selbst lebt, was er fordert? Sie hört von Franz von Fürstenberg, der eben beginnt, das Erziehungswesen im Fürstbistum Münster neu zu regeln, von der Volksschule bis zur Hochschule. Sie fährt nach Münster und findet nicht nur einen Pädagogen, sondern einen Grandseigneur, einen Minister, der fähig wäre, ein Königreich zu regieren, einen Mann von Zartgefühl und von Schönheit, einen religiösen und sittlichen Denker, der von sich selbst mehr fordert als von anderen. Sie ist hingerissen. Und sie zieht mit ihren Kindern nach Münster.

Fürstenberg, aus westfälischem Adel, war Domkapitular und war Minister des Fürstbischofs. Man schätzte ihn in ganz Deutschland. Man hat ihn später selbst für die Stelle des Fürstbischofs in Vorschlag gebracht. Seine Briefe an die Fürstin, die er seine „a-deo-data“ nennt, gehören zu den schönsten Briefen, die es aus dem achtzehnten Jahrhundert gibt. (Sie sind noch ungedruckt.) Die Fürstin hatte über Religion nur das gehört, was man in der Aufklärung zu hören bekam: die Bibel sei ein höchst veraltetes Buch, und Gottesdienst sei zeremoniell. Der Vater war evangelisch gewesen, die Mutter katholisch. Jetzt besinnt sie sich unter dem Einfluß der neuen Umgebung darauf, daß sie selbst katholisch sei! 1786 vollzieht sich ein Wandel in ihr. Seither ist sie aus Überzeugung Christin.

Was hier geschah, hat erst durch die Folgezeit seine Bedeutung erhalten. Im protestantischen Europa hatte sich die Geistesrichtung der Empfindsamkeit entwickelt, jenes aufgelockerte Gefühlsleben, das durch Natur, Liebe und Freundschaft im Irdischen ein Jenseitiges aufleuchten sah, und das in Ossian, Werther und Jean Pauls Romanen sich aussprach. Die alte Kirche hatte sich diesem Geiste ferngehalten; sie stand damals in Deutschland literarisch durchaus im Hintergrund. In Münster nun begegnen einander Kirche und Empfindsamkeit, in Amalie von Gallitzin wie auch in Fürstenberg. Und dann kommt der große dritte: Stolberg, der einer der Führer der empfindsamen Literatur war, und er kehrt zur alten Kirche Zurück. Immer deutlicher zeigt sich nun, wohin die Verbindung dieser Elemente führt: zur Romantik.

Das Münsterer Haus der Fürstin wurde in Deutschland bekannt als Treffpunkt des geistigen Lebens. Hemsterhuis kam oft zu Besuch, ebenfalls Fritz Jacobi. Mit Sophie von Laroche wechselte, man Briefe. Man verehrte Klopstock, dem Fürstenberg ein Angebot gemacht hatte, nach Münster zu ziehen. Neue Freunde kamen hinzu: Claudius, Lavater, Stolberg, Sailer. Und im Juli 1787 erschien in der Postkutsche von Königsberg kommend, der Magus aus dem Norden, Hamann. Er sprach mit der Fürstin über die Bibel und über Sailers Gebetbuch und mußte ihr seine eigenen Schriften erläutern. Ein Jahr später ist er in Münster gestorben. Fürstenberg stand an seinem Sterbebett, und im Garten der Fürstin Gallitzin wurde er beerdigt.

Eine Frau mußte im achtzehnten Jahrhundert nicht als Schriftstellerin oder Politikerin oder Schauspielerin tätig sein, damit man sie kannte. Persönliches Format, gesellschaftliche Sitte waren entscheidend. Frau von Stein, Caroline Schlegel, Caroline Humboldt hatten Rang, weil sie dem gelebten Leben Form gaben, weil sie der Liebe, der Freundschaft, der Kunst Stil zu verleihen verstanden. Zu diesen Frauen des achtzehnten Jahrhunderts gehört auch die Fürstin Gallitzin, und als Gestalt dieser Art hat man sie zu ihrer Zeit verehrt und aufgesucht. Ihre Kinder erzog sie zu katholischer Frömmigkeit, die sich aber – für viele deutsche Zeitgenossen neuartig und erstaunlich – mit äußerlichen Formen des Rousseauismus verband, denn sie lernten turnen und schwimmen und brauchten keine Rokokofrisuren zu tragen.