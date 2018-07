Auf dem Marktplatz werden, sie geteilt: die Frauen und Kinder werden in die Kirche abgeführt und die Männer in die Scheunen, wo sie von rasch zusammengestellten Exekutionskommandos erschossen werden ... Doch hören wir die Zeugen, die im Prozeß von Oradour in Bordeaux ausgesagt haben. Da trat ein junger Mann von sechzehn Jahren in den Zeugenstand, Roger Godfrin, damals am 10. Juni 1944 war er noch keine acht Jahre alt, ein Kind, das sich mit seinen beiden wenig älteren Schwestern und anderen Kindern in der Schule befand. „Ein deutscher Soldat kam und schrie ‚Raus!‘“, 50 begann er seine Aussage und fuhr fort: „Ich wußte, wie die Deutschen sind, denn ich hatte es oft gehört, und darum wollte ich mit den Schwestern flüchten, aber sie begannen gleich zu weinen, da bin ich allein davongelaufen durch das Feld. Ein Deutscher schoß auf mich, ich ließ mich unwillkürlich fallen und stellte mich tot. Er kam, stieß mich mit dem Fuß an und ging wieder fort. Ich dachte plötzlich an die Worte meiner Mutter: Si tu vois les boches, va te cacher dans le bois qui est derriere le cimitière. Ich lief auf dieses Wäldchen zu, wieder pfiffen ein paar Kugeln an mir vorbei, ich warf mich hinter eine Hecke, hinter der schon Madame Octavie, die Nichte des Bäckers, lag. Dann stiegen plötzlich Leuchtraketen im Ort auf, ich bekam große Angst und lief hinunter zur Glane. Ein Hund folgte mir, die ganze Zeit schoß die SS auf uns und tötete schließlich den Hund. Ich hätte schreckliches Herzklopfen, aber dann bin ich doch durch den Fluß hindurch und habe mich auf der anderen Seite im Wald versteckt, wo mich am Abend jemand aus dem Nachbardorf fand.“

Ein anderer, früherer Bewohner von Oradour, M. Hyvernand, erzählt: „Ich war in Limoges und kam spät am Abend heim. Ganz Oradour war eine qualmende Trümmerstätte. In der Kirche nackte, in Qualen verrenkte Frauen, verbrannte Kinder. Ich fand die Leiche meiner Schwester halb verkohlt und meinen kleinen Neffen, dem alle Glieder abgeschossen waren. Seit jenem Tage bin ich ganz allein auf dieser Welt, ich habe damals meine ganze Verwandtschaft verloren, wir lebten alle zusammen, 13 Familienmitglieder, unter einem Dach.“

Und da ist in der langen Kette der Zeugen und Hinterbliebenen von Oradour, die immer wieder berichten, wie sie dort Vater, Mutter, Großmutter, Schwester oft alle Neffen und Nichten verloren haben, ein junger Franzose, Armand Senon, der damals mit einem geschienten Bein zu Bett lag und dem es noch gelang, in die Felder zu flüchten. Er beginnt seinen Bericht mit der Bemerkung, die Mutter habe, als die ersten schweren Wagen durch den Ort fuhren, zu ihm gesagt: Man pauvre Petit, les boches sont là. Ils vom nous tuer. Und da an diesem Tage wurde nun tatsächlich das, was jahrelang Propaganda gewesen war, Wahrheit: Wenn die boches, die Deutschen, kommen, dann werden sie uns töten! Sie kamen und töteten sie, die Bürger eines friedlichen kleinen Ortes, 642 Menschen in zwei Stunden. Der zuständige Polizeioffizier aus Limoges, der sich später bemühte, die Toten zu identifizieren, berichtet, wie in der Kirche große Haufen von Asche und Leichen bis zu Tischhöhe gestapelt waren und dazwischen verstreut einzelne Glieder, kleine Kinderhände, verkohlte Schädel...

Wie das alles geschah, das erzählte Madame Rouffranche, die einzige Überlebende aus dem Massaker in der Kirche. Todesangst hatte ihr, als die Schreie um sie herum allmählich verstummten und das Feuer immer mehr um sich griff, die Kraft gegeben, ein hohes Fenster zu erklimmen, den Draht loszureißen und herauszuspringen. Draußen, von fünf Schüssen getroffen, gelang es ihr dann, sich hinter eine Hecke zu schleppen, wo man sie am Tag darauf fand. „Nachdem wir in der Kirche eingeschlossen worden waren“, so begann Madame Rouffranche, „und lange und von ungewisser Angst erfüllt gewartet hatten, kamen zwei SS-Leute, die einen Kasten trugen, aus dem weiße Schnüre heraushingen. Sie stellten ihn auf zwei Stühle vor dem Altar und entfernten sich wieder. Plötzlich gab es eine gewaltige Detonation und sehr viel Rauch, der uns fast erstickte. Schrecklich war das Schreien und das verzweifelte Durcheinander. Einige SS-Leute drangen nun wieder in die Kirche ein und begannen in die blutende, schreiende, zerfetzte Menge mit Maschinengewehren zu schießen. Meine achtzehnjährige Tochter wurde von Schüssen getötet, die durch das Fenster drangen. Und dann schleppten sie Holz herbei, warfen es auf die Toten und die Halbtoten und steckten es an. Sie verfolgten alle, die sich noch bewegen konnten, bis in die letzten Winkel der Sakristei. Man muß nicht vergessen, Herr Präsident, daß mehr als die Hälfte lebend verbrannt sind.“ Und sie fügte hinzu: „Auch die Babys – das kleinste war damals zehn Tage alt.“