"Das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch des Denkens) berichtet, und der Leser erhält den Eindruck, daß er von diesen Gebäuden nur mit der nötigen Aufmerksamkeit Kenntnis zu nehmen braucht, um dann alsogleich einen Ausweis in der Hand zu haben, der ihm den Eintritt in das Reich eines sicheren, Überlegenheit über die minder Gebildeten verleihenden Wissens öffnet.

Selbst an dem berühmtesten und imponierendsten unter den System Erdenkern der neueren Zeiten, an Hegel, ist aber so bemerkenswert wie das System selbst das Schicksal, das ihm sein Jahrhundert bereitet hat: zuerst bestaunt, dann bewundert, dann als absolut gültig anerkannt (sogar von Kultusministerien), dann bezweifelt, dann bekämpft und endlich, nach vier Jahrzehnten, von der öffentlichen Meinung in die Rumpelkammer geschoben. Wie konnte das zugehen? Blieb ein Auftrag unerfüllt? Ja, aber hat denn — müssen wir weiter fragen — der Philosoph einen Auftrag, abgesehen von dem Lehrauftrag, den ihm der Staat erteilt, wenn er ihn zum Professor bestellt? Hat er einen (ungeschriebenen und ungestempelten) Auftrag von irgendwoher an die Menschheit? Und wie könnte idieser Auftrag lauten? Hegel, um bei ihm als Beispiel zu bleiben, war ganz davon durchdrungen, "Wer von Gott verflucht ist, ein Philosoph zu sein ", sagte er oft von sich. Er war überzeugt, daß er "verflucht" war, der abendländischen Menschheit zu zeigen, wo sie stand, woher sie kam, wohin sie gehen konnte, was Gott war, was die Natur, was der Mensch in seinen Möglichkeiten. Dafür war ein allumfassendes, ein nahezu totales Wissen nötig, eine unablässige, gegen sich selbst kritische "Maulwurfsarbeit des Geistes" und eine Form der Aussage, die nicht die Person des Philosophen, sondern den sachlichen Inhalt seines Denkens — eben seine "Philosophie" — zu Wort kommen ließ "Die Philosophie erkennt ", "die Philosophie beweist — in solchen Sätzen, die bei Hegel häufig sind, wird Person und Lehre, Philosoph und Philosophie gleichgesetzt. Dies fand man, als Hegels Stimme verhallt war, größenwahnsinnig und vermessen. Aber da man im Jahrhundert der Wissenschaft und Technik lebte, verlangte man nun von der Philosophie, sie solle auch Wissenschaft sein, also sachlich und unpersönlich. Hegel wurde zum alten Eisen geworfen, weil er zu sehr im eigenen Namen gesprochen hatte. Die Philosophen, die nach ihm in Europa auf den Lehrkanzeln standen, mußten unbeteiligt sein (oder doch zu sein scheinen) wie die Physiker — und nur ein einziger Gegner Hegels erhob die Stimme, der den Spieß umkehrte und Hegel vorwarf, er sei zu wenig persönlich, zu "objektiv" und zu wenig "subjektiv" gewesen: der Däne Sören Kierkegaard, den erst unser Jahrhundert als Überwinder Hegels und als Propheten gegen den Glauben an die unpersönliche Wissenschaft feiert.

Daß Kierkegaard, gerade weil er so erzpersönlich und radikal "subjektiv" dachte, eine säkulare Erscheinung gewesen ist und Ahnherr jeder künftigen Philosophie, das hat als erster Karl aspers erkannt. Es war aber keine Historiker Entdeckung für die Fachwelt, sondern die Entdeckung eines klassischen Patienten durch einen Arzt, der in die Krankheit und Unruhe der Zeit Ordnung zu bringen gedachte und deswegen, wie jeder bedeutende Arzt, die Krankheit da aufsuchte, wo sie bis in die Wurzel der Existenz griff: bei den großen Leidenden, in deren Leiden sich das allgemeine Leiden spiegelt.

Karl Jaspers war Arzt, ehe er auch hauptamtlich Philosoph wurde. Er war ordentlicher Professor für Psychiatrie — eine Wissenschaft, die damals (um 1910) ganz exakt nach den Gehirnpartien suchte, deren Erkrankung jeweils die Ursache von Geisteskrankheiten sei, und so die Geisteskrankheiten eines Tages zu heilen hoffte. Jaspers erste Tat war, daß er — als Psychiater — die Unhaltbarkeit dieser "Gehirnmythologie" aufzeigte und dem Geist das eigene Recht auf Krankheit zurückgewann. Aber die "Allgemeine Psychopathologie" des Neunundzwanzigjährigen (1912) ist vor allem deshalb bis heute ein Standardwerk der medizinischen Wissenschaft geblieben, weil hier zum erstenmal mit aller energischen Geschmeidigkeit nach der unauswechselbaren eigenen Persönlichkeit des Patienten gefragt wurde, statt nach dem in Fach soundso einzuordnenden Fall X. Die Krankheit der Medizin im Zeitalter der "reinen Wissenschaft" beruhte darauf, daß der einzelne — und jeder Patient ist ein einzelner, dieser eine und kein anderer — dem vermeintlich ausnahmslosen Schema von Ursachen, Wirkungen und Gegenwirkungen, Erregern und Medikamenten also, unterworfen war. Aber war das nur die Krankheit der Medizin? War es nicht auch die Krankheit der Politik, wo man nur mit Mächten rechnete, die Krankheit des sozialen Lebens, wo man nur in Gruppen dachte, die Krankheit der Wissenschaft, die alles Individuelle vornehm vernachlässigte (so daß sogar eine "Kunstgeschichte ohne Namen" allen Ernstes für wünschenswert gehalten wurde)? Ja, war es nicht vor allem die Krankheit der Philosophie, die um 1900 ganz als "strenge Wissenschaft" getrieben wurde und es sich darum zur Ehre anrechnete, wenn sie dem einzelnen in seinen Be drängnissen, Skrupeln und Hoffnungen nichts zu sagen hatte, weil das nicht ihres Amtes sei? Nicht verwunderlich, daß der Psychiater Jaspers mit allem Mißtrauen, das Außenseitern gebührt, empfangen wurde, als er zur Philosophie hinüberwechselte — oder eigentlich nicht "wechselte", sondern einfach seine in der ärztlichen Erfahrung gewonnene Frageweise auf die auch von der "streng wissenschaftlichen" Philosophie nicht gelösten Probleme des Lebens übertrug. Porträts leidender, an eben diesen unlösbaren Problemen leidender Denker und Künstler zeichnete Jaspers — Porträts von Kierkegaard, van Gogh, Strindberg, Nietzsche —, Krankengeschichten und zugleich Exempel unerhörter Produktivität. Die stets gefährdete und, am Normalmaß gemessen, gescheiterte Ausnahmenatur als Phänomen, das für den Philosophen dringlicher ist als die Regel — hieß das nicht alle anerkannten Denkwerte, ja, alle geltenden Normen bestreiten und in der Philosophie die reine Willkür proklamieren? Die Einwände und Anwürfe blieben nicht aus, als Jaspers mit seiner "Psychologie der Weltanschauungen" (1923) einen Schritt weiter tat und allen Ideologien die absolute Verbindlichkeit absprich, auf die sie Anspruch machen. Er ordnete bestimmte Typen von Denkweisen — etwa die dogmatische, die liberale, die poetische — bestimmten Seelenhaltungen zu, aber nicht, um ihre Abhängigkeit von diesen zu demonstrieren, sondern, um zu zeigen, daß gewisse Entscheidungen, die ein Mensch in seinem Leben trifft, ihn vor gewisse Möglichkeiten stellen, zwischen denen er wiederum zu entscheiden hat und so weiter. Die wesentlichen Entscheidungen, in denen ein Mensch sein Dasein prägt, sind aber ihrerseits nicht irgendwo herzuleiten. Sie sind auch, ehe sie getroffen werden, unvorhersehbar. Oder, mit einem Wort, das Jaspers von Kierkegaard übernahm: sie machen seine "Existenz" aus. Dreißig Jahre später, also heute, ist das Wort "Existenz" abgeschliffen wie ein alte Kupfermünze. Aber die Sache, die es einmal meinte —und lange vor Sartres "Existentialismus", ja auch Jahre vor Heideggers "Existentialanalyse" meinte —, hat sich, nicht zum wenigsten dank Jasoers, durchgesetzt. Denn noch eins ist zu sagen: anckrs als jene Forscher, die, das "Genie" mit dem "Wahnsinn" vergleichend, die erschauernde Aufmerksamkeit bewundernder Leser auf die interessante Sondererscheinung lenkten, lehrte Jaspers die großen, tragischen "Ausnahmen" als Repräsentanten für alle betrachten. Der Normalmensch ist eine Konstruktion des Zeitalters der reinen Wissenschaft, die kein Individuum brauchen kann. In der Wirklichkeit kommen Normalmenschen nicht vor, darum auch keine absolut unvergleichlichen "Ausnahmemenschen". Von jedem einzelnen gilt der Satz von Kierkegaard, der aber, wenn er nicht bei Kierkegaard stünde, auch von Jaspers sein könnte: "Es ist ebenso wahr, daß jeder Mensch die ganze Menschheit repräsentiert, wie daß jeder eine Ausnahme ist Wenn eine Wahrheit, die ich finde, sich durchsetzt, muß es mir einerlei sein, ob die Nachwelt weiß, daß ich es war, der sie fand. So etwa hat Fichte sich einmal geäußert. So manche von Jaspers wiedergefundene Wahrheit hat sich durchgesetzt — nicht nur bei den Philosophen von Fach, sondern bei uns allen —, ohne daß alle wissen, daß er sie wiederfand. Der Gedanke der unauswechselbaren Einzigkeit des einzelnen Menschen, ein politisch so ungemein wichtig gewordener Gedanke, ist eine solche Wahrheit, die sogar die Philosophie verloren hatte. Der durch das Wort "Grenzstation" von Jaspers bezeichnete Gedanke der Unvermeidlichkeit freier Entscheidung in gewissen kritischen Lagen ist eine andere. Das ebenfalls von Jaspers zuerst so gebrauchte und ihm so häufig nachgesprochene Wort "Transzendenz" weist auf eine dritte Wahrheit hin: daß jeder einzelne um sich den Raum des ihn Umgreifenden spürt, in den er "übersteigt" (transzendiert), wenn er seine engste Selbstsucht hinter sich läßt. Hat Philosophie wieder einen Auftrag? Gewiß ist es nicht der, ein Lehrgebäude von unabsehbarer Standfestigkeit zu errichten. Aber die europäischen Menschen sind ratlos, Sie dürfen von der Philosophie — wenn anders diese überhaupt ein Existenzrecht haben soll — eine Orientierung erwarten. Eine Orientierung nicht über interne Fragen der Wissenschaft, sondern über das, was jeden von ihnen angeht, über ihren Standort in der heutigen Welt, über die Grenzen ihres Wollens und Erkennens, über das erlaubte Maß ihrer Hoffnungen und über das gerechte Maß ihres Leidens. Daß die Philosophie unserer Tage sich solchem Auftrag nicht ganz versagt hat, verdankt sie — und dankt so mancher, der noch Vertrauen auf ihren Rat hat — Karl Jaspers.