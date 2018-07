Inhalt Seite 1 — Konjunkturelle Belastungen des Aufschwungs Seite 2 Auf einer Seite lesen

Entscheidend für die Beurteilung der gegenwärtigen konjunkturellen Entwicklungstendenzen Westdeutschlands ist die Frage, ob die Auftriebskräfte des vergangenen Halbjahres trotz überstarker saisonaler Einbrüche von Dauer sein werden oder ob ähnlich wie in der ersten Hälfte 1952 – auch diesmal wieder mit einer starken konjunkturellen Verlangsamung gerechnet werden muß.

Jeder Vergleich der gegenwärtigen Situation der Verbrauchsgütererzeugung mit der entsprechenden Vorjahresperiode wäre voreilig und in seinen Folgerungen für die künftige Entwicklung irreführend, wenn man aus dem konjunkturellen Rückschlag der ersten Hälfte 1952 ohne weiteres auf eine ähnliche Entwicklung in den nächsten Monaten schließen würde.

Der vorjährige Rückschlag (Anfang 1952) folgte zwar auch auf eine Verbrauchsbelebung des vorangegangenen Halbjahres, diese stand aber unter einer grundsätzlich anderen konjunkturellen Konstellation. Zunächst war die Belebung in der zweiten Hälfte 1951 schwächer, d. h. im wesentlichen doch nur jahreszeitlich bedingt, vor allem jedoch stand sie noch unter dem Zeichen steigender Preise und eines im Endergebnis unbefriedigenden Umsatzes. Die zu Beginn 1952 überhöhten Lagerbestände des Handels und sein Bestreben, diese Bestände vor Erteilung neuer Aufträge abzustoßen, löste die rückläufige konjunkturelle Entwicklung der Verbrauchsgütererzeugung in der ersten Hälfte von 1952 aus. Demgegenüber ging die jetzige Verbrauchsbelegung über den saisonüblichen Anstieg weit hinaus, zeigte also durchaus konjunkturellen Charakter, und zwar als typische Mengenkonjunktur mit relativ hohen Umsätzen bei nachgiebigen und zum Teil sogar beträchtlich sinkenden Preisen. Die Dispositionen des Handels orientierten sich diesmal entsprechend weniger an Preis- als an Umsatzerwartungen. Diese Erwartungen wurden in ungleich höherem Maße als vor einem Jahr durch den Endverbrauch bestätigt. Die Lager des Handels wurden fühlbar entlastet – und zwar vor allem bei jenen Verbrauchsgütern, wie etwa Textilien, bei denen durch Preissenkungen der Verbrauchsspielraum erweitert worden war. Für den Start in 1953 war damit eine sehr viel günstigere Ausgangsbasis als im Vorjahr vorhanden.

Die im ganzen befriedigenden Schlußverkäufe des Handels und seine wiederum durch relativ hohe Umsatzerwartungen für das Frühjahrsgeschäft gesteigerten Aufträge an die Industrie deuten darauf hin, daß – im Gegensatz zum Vorjahr – in einer reichlichen Lagerhaltung kein Risiko gesehen wird. Eine Reihe von Sonderfaktoren dürfte für diese positiven Umsatzerwartungen eine gewisse Rolle spielen.

Diese relativ stabile und im Vergleich zum Vorjahr ausgeglichenere Situation des Verbrauchsgütermarktes findet im Investitionsgüterbereich leider keine Parallele und der Vorjahrsvergleich spricht hier nicht zugunsten der diesjährigen Situation. Seit einem halben Jahr tritt die Investitionsgüterindustrie konjunkturell auf der Stelle; Ende 1952 lag ihr Produktionsniveau sogar unter dem Stand der Jahresmitte 1952.

Die konsumnäheren und daher unmittelbar an der Verbrauchskonjunktur teilnehmenden Gruppen der Investitionsgüterindustrie, wie etwa die Elektroindustrie, steigerten nicht nur ihre Erzeugung, sondern konnten ihren Erzeugungszuwachs im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln. Die Gruppen Feinmechanik und Optik sowie Eisen-, Blech- und Metallwaren konnten ihre Zuwachsraten zwar nicht mehr steigern, aber doch halten. Dagegen zeigte die wichtigste Gruppe der Investitionsgüter, die Maschinenindustrie, neben dem Fahrzeugbau eine starke Abschwächung. Die Erzeugung dieser Gruppen nahm infolge rückläufiger Nachfrage im Laufe des zweiten Halbjahres 1952 ab und lag gegen Ende des Jahres erheblich unter dem Niveau der Jahresmitte.

Die unverkennbaren Schwächetendenzen in wichtigen Zweigen der Investitionsgüterindustrie sind fast ausschließlich eine Folge davon, daß auch im Investitionsgüterbereich die Nachfrage sowohl von seiten des Inlandes als auch des Auslandes nachläßt, d. h. der Käufermarkt dringt vor und stößt hierbei offensichtlich auf eine Kostensituation, die bisher der veränderten Marktsituation nicht angepaßt werden konnte. Demgegenüber ist die Anpassung im Verbrauchsgüterbereich bereits weitgehend erfolgt. Durch preisgünstige Angebote ist die Verbrauchsgüterindustrie den Bedingungen des Käufermarktes im Laufe des letzten Jahres zwar unter schmerzhaften, aber doch zum Erfolg führenden Anpassungen gerecht geworden. Hierbei erfuhr sie auch von der Kostenseite her nach Abbau der überteuerten Korea-Lager durch die verbilligte Rohstoffeinfuhr eine gewisse Entlastung.