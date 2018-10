Mit großem Erfolg hat sich die Frankfurter Messeleitung bemüht, für die bevorstehende Internationale Frühjahrsmesse ein noch größeres Konsumgüter-Angebot zu konzentrieren. Ein starkes Gewicht haben hier ohne Zweifel die Importwaren, und im Vordergrund der Branchen werden unter den 3500 ausstellenden Firmen (aus 32 Warengruppen) Textilien und Bekleidung stehen. Sie machen mehr als 1000 in- und ausländische Aussteller aus. Unter ihnen dürfte die Gruppe der westdeutschen Stoffdrucker große Aufmerksamkeit bei den in- und ausländischen Besuchern finden. In der Hauptsache sind es auch die Stoffdrucker, die an den „Afrika-Wirtschaftstag“ weittragende Hoffnungen knüpfen; er wird am dritten Tage der Frühjahrsmesse in Verbindung mit dem rührigen Afrika-Verein Bremen/Hamburg durchgeführt werden.

Mit dem Beginn der vom 22. bis 26. Februar währenden Messe verfügt Frankfurt nun über 16 feste Hallen und 8 Auslandspavillons, mithin über eine gesamte gedeckte Fläche von 87 000 qm. Ohne Zweifel werden die vier neuen Hallen, die ab Sonntag ihre Bewährungsprobe zu bestehen haben, einer sinnvollen Branchenzusammenfassung, einer verbesserten Übersichtlichkeit und damit einer besseren Konzentration dienen.

Erneut sprach man sich in Frankfurt für den dort propagierten Vorschlag einer deutschen Großmesse unter Mitarbeit von Hannover, Köln und Frankfurt aus, ein Vorschlag, dessen Durchführungsmöglichkeit allerdings in Hannover stark angezweifelt wird. –zke