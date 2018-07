Die Investitionshilfe nähert sich langsam ihrem Ende. Am 21, April wird die letzte Runde angeläutet, nachdem der wirtschaftspolitische Ausschuß des Bundestages den Antrag der Föderalistischen Union vor kurzem ablehnte, die vierte Rate unter den Tisch fallen zu lassen. Bisher, das heißt bis zum Stichtag Ende Januar, sind insgesamt 538 Mill. DM Investitionshilfe aufgebracht worden, in der ersten Rate 169 Mill. DM, in der zweiten 181 Mill. DM und in der dritten 188 Mill. DM. Die Stundungen, die sich bis vor kurzem auf 280 Mill. DM beliefen, sind in der Zwischenzeit auf 224 Mill. zurückgegangen. Demgegenüber hat das Kuratorium für 933 Mill. DM Investitionshilfe-Vorhaben geplant, von denen 856 Mill. rechtsverbindlich bewilligt sind.

Das Loch in der Investitionshilfe soll jetzt durch die weiter eingehenden Stundungsbeträge und durch die vierte Investitionshilferate geschlossen werden. Allen skeptischen Prognosen zum Trotz wird die von der Wirtschaft zugesagte Milliarde damit erreicht werden, zumal man auch aus der letzten Investitionshilferate mit einem Aufkommen von knapp 200 Mill. rechnet.

In den nächsten Tagen wird die Industriekreditbank in Düsseldorf mit der Ausgabe von Zwischenquittungen für die bisher geleistete Investitionshilfe beginnen. Die Quittungen werden wahrscheinlich lombardfähig sein, zumindest jedoch bis zum Zeitpunkt, in dem mit der Wertpapierausschüttung begonnen wird. Als endgültigen Termin der Ausschüttung nennt man in Bonn den Monat Juni; immerhin sollen die ersten Ausschüttungen in Höhe von 100 bis 140 Mill. möglichst schon im März erfolgen. Es wird an zwölf Emissionen gedacht, zwischen denen gewählt werden kann. Um insbesondere den kleinsten Aufbringungspflichtigen zu helfen, soll so verfahren werden, daß sie praktisch die vierte Investitionshilferate durch die Rückgabe der erhaltenen Wertpapiere abdecken können. Von insgesamt 127 000 Aufbringungspflichtigen werden auf diese Weise wahrscheinlich über 80 000 in die Lage gesetzt, die vierte Rate damit „indirekt“ abzudecken.

Ein besonderes Problem bildet allerdings noch die Kurspflege der ausgegebenen Wertpapiere, auf die gesteigerten Wert gelegt werden soll. Offensichtlich denkt man an ein Bankenkonsortium, das gegebenenfalls bei absinkendem Kurs die im Rahmen der Investitionshilfe ausgegebenen Wertpapiere durch eine vorübergehende Aufnahme stützt. gg