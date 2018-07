Erregend, aber auch von einiger Verlegenheit umweht war die erste Wiederbegegnung mit Fritz von Unruh. Nach zwanzigjährigem Exil ist er aus Amerika zurückgekehrt, um endgültig in Frankfurt zu bleiben, der Stadt, in der er 1948 in der renovierten Paulskirche seine schmerzlich bewegte Festrede hielt, der Stadt, die ihm den GoethePreis verliehen hat, der Stadt auch, in der er viele Jahre lebte und in der im nationalsozialistischen Büchersturm seine Werke verbrannt wurden. Vielfältige Beziehungen also verbinden ihn mit Frankfurt. Man empfindet dort Verpflichtung und Pietät für den alternden Dichter, der seine Existenz für die Idee des Pazifismus aufs Spiel setzte und die Rastlosigkeit des Emigrantenlebens auf sich nahm. Vielleicht auch glaubt man, daß von Unruhs Erscheinung gut zu jener Feierlichkeit stimme, mit der die Stadtverwaltung die Paulskirche als Monument der Demokratie umgibt. Oberbürgermeister Kolb wies in seiner Willkommensansprache auf solche Zusammenhänge hin.

Erregend war es wohl, zu sehen und zu hören, wie der weißhaarige Friedensapostel und ehemalige Gardeoffizier in überstraffer Haltung, mit dunkelrollender, aber leicht splissiger Stimme am Rednerpult in der Aula der Universität alle Friedenswilligen der Welt zum Protest aufrief gegen die "staatsklugen Politiker" — die er nicht nannte. Den Arm zu beschwörender Geste erhoben, glich er, einige Augenblicke lang, seinem eigenen Denkmal. Dies Bild, nicht zu trennen vom Alpdruck dessen, was droht, aber auch nicht vom Bewußtsein der Nutzlosigkeit solch feierlich allgemeiner Proteste, löste Beklemmung aus. Die Älteren, die von Unruh von früher her kannten und verehrten, durchbrachen sie zwar mit herausforderndem Beifall, die meisten aber klatschten höflich verlegen. Ebenso zwiespältig, wenn auch überdeckt von festlicher Premierenstimmung, war der Eindruck bei der Uraufführung des Stückes "Wilhelmus, Prinz von Qranien". Das Schauspiel beginnt und endet mit Schlachtengetöse. Kanonendonner, Gewittersturm, Soldatengegröhl und Drommetenmusik setzen auch während der acht Bilder kaurn aus. Die Schauspieler müssen gegen die martialische Geräuschkulisse ständig anschreien oder zum mindesten überlaut reden. Das ist mehr als eine bloße regietechnische Schwierigkeit. Schrei, beschwörender Schrei, der dann und wann umschlägt in verzückte Vision, ist der Ausdruck des Stücks. Der Feldherr Philipps U, Herzog Alexander Farnese, will seinen Ruhm mit der Unterwerfung Antwerpens krönen, die zugleich der Sieg über das abtrünnige Holland und seinen Statthalter Wilhelm von Qranien wäre. Der Fanatismus eines von Philipp ausgesandten Attentäters kommt seinem Ehrgeiz zuvor: Oranien, der "Erzketzer", stirbt durch Meuchelmord. Sein Tod aber ist das Fanal für die bisher säumigen Niederländer zum Freiheitskampf: In einem malerischen Tumult von Flammen und Fahnen, Explosionen und Visionen bekennt sich die sterbende Braut des Meuchelmörders zu ihnen, sie taumelt — wie eine allegorische Figur aus Gemälden der französischen Revolution anzusehen — über die Bühne, während das Niederländische Dankgebet, das hier und da schon mal im Hintergrund grollte, heranbraust, so mächtig, daß es fast wie eine Aufforderung ans Publikum ist, mitzusingen.

Man kann, trotz allem Respekt vor Fritz von Unruh, nicht umhin, die dramaturgischen Einfalle und die stilistischen Mittel des Stücks einfältig zu nennen: Begibt sich doch Alexander mit seinen Leibzwergen, unter dem Schutz der weißen Fahne, ins Feldlager des Oraniers nach Delft, um den mit einer pikanten Andeutung und hernach massiven Behauptung über seine Gattin so zu verwirren, daß er den Widerstand aufgäbe. Natürlich verfängt diese Kriegslist (eines Macchivelii Schülers!) nicht, und es geschieht, was der Autor mit diesem Besuch eigentlich bezweckt: die beiden dozieren über ihre Prinzipien, hie Freiheit und Menschenwürde, dort Despotismus, Intoleranz, aristokratische Mißachtung des Volkes. Durch schlichte, Flucht entfernt sich Alexander wieder. Was die programmatische Aussage des Stückes vollends fragwürdig macht, ist die Wollust an der Explosion, an der Wirkung der soeben erfundenen Minenschiffe, mit der hier ein "Frieden in Freiheit" erzwungen werden soll.

Also doch Hiroshima? Der unbedingte Pazifismus, zu dem sich Fritz von Unruh noch zwei Abende vorher in der Universität bekannte, verfängt sich in Spruchbandparolen, hinter denen der Mangel an politischer und philosophischer Konzeption all zu deutlich bleibt. Er vermag zwar, die schwärmerischen Gefühle der Unkritischen, aufzuregen, aber man weiß doch zu genau, was die wert sind — wie sie sich für verschiedene Ziele entfachen lassen. Die Gestalt des greisen Fritz von Unruh, der früher einmal <:ur rechten Stunde das wirksame Wort fand, tragisch tu nennen, entspräche der Pathetik, die sein eigenes Stilmittel ist. Betrüblich, traurig ist das Mißverhältnis zwischen seiner großen, vielleicht sogar edlen Absicht und seinen unzureichenden Mitteln, weil es u :e allgemeine Hilflosigkeit ausdrückt. Man feierte den starr- und edelsinnigen Friedenskämpfer heftig, wi? zum Trost für die Schwächen seines Stückes. Man feierte auch die bemühte Inszenierung von Harry Puckwitz und die glänzende Besetzung. Paul HartJann, der den Wilhelmus mit seiner etwas gravitätischen Vornehmheit ausstattete, bekam Sond;rapp!aus. Minetti in der Rolle des dumpfen, bäurischen, glaubensbesessenen Attentäters war die interersanteste Figur — Wolfgang Znamenacek schwere in seinen Bühnenbildern in barocken Impressionen, die zum Teil recht geschickt durch eine Mischung von sinnbildlichen und naturalistischen Motiven erreicht wurden. Helene Rahms "Uraufführung Wilhelmus" — so war im Programmheft zu lesen, als das Konstanzer Stadttheater die Inszenierung des neuen Stückes von Fritz von Unruh zeigte. Daß es keine Uraufführung war; dafür sind nicht die Konstanzer verantwortlich zu machen. Ihr Intendant Kreibig, der mit bescheidensten Mitteln sozusagen am Nullpunkt wieder neu ansetzte, hatte sich seit langem der ersten Rechte vergewissert. Als freilich dann in Frankfurt ein besserer Freier auftauchte, erhielt er den Vorzug. Man vereinbarte zwar mit Kreibig eine gleichzeitige Uraufführung, ursurpierte aber dann in Frankfurt doch die alleinige, indem man Wohl noch nie ist jemand an die Geschichte mit der Frage herangetreten: Was haben die Menschen zu verschiedenen Zeiten von der Philosophie erhofft? Das ist zu bedauern. Dann hätte sich nämlich gezeigt, daß diese Frage gleich eine andere nach sich zieht: Wie sind die Menschen zu verschiedenen Zeiten mit ihrer Enttäuschung über die Philosophie fertiggeworden? Und so würde sich eine noch nie geschriebene Geschichte der Philosophie ergeben: eine Geschichte der Erwartungen und Entzauberungen, der Ansprüche und des Versagens, der Ikarusflüge in die Sonne und der Abstürze in die Nacht des Vergessenseins — kurz, eine ganz und gar menschliche Geschichte. Statt dessen geben die Bücher, die den Titel "Geschichte der Philosophie" tragen, bestenfalls einen zuverlässigen Überblick über die wechselnden und einander widersprechenden Aussagen von Männern, die sich als "Philosophen" der Anerkennung des Geschichtsschreibers erfreuen. Statt von Schicksalen wird von "Lehrgebäuden" (oder von Systemen