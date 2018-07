Seit drei Monaten läuft vor dem Landgericht in Stuttgart der Bürkle-Prozeß. Die Stadt hatte sich an ihn gewöhnt und die Millionen als uneinbringlich abgeschrieben, die die Städtische Sparkasse durch leichtsinnige Kreditgewährung im Bürkle-Skandal eingebüßt hat. Plötzlich jedoch geriet der Prozeß in eine neue Phase und enthüllte eine weit größere Tragödie, die die Bevölkerung in Aufregung versetzte: die Tragödie des Sparkassendirektors Martin Richter.

Neben dem Fabrikanten Bürkle, der des Betrugs, der Untreue, der Bestechung und des Konkursverbrechens beschuldigt wird, ist in dem Prozeß auch der stellvertretende Direktor der Städtischen Spar- und Girokasse, Martin Richter, angeklagt. Dieser Martin Richter, ein stiller Mann von etwas über 60 Jahren, war Bürkle bei der Erlangung seiner Millionenkredite behilflich gewesen. Was schlimmer ist, er hatte von Bürkle 12 000 DM angenommen, was der Staatsanwalt als Bestechung bezeichnet. Jetzt kämpft er seit drei Monaten vor dem Gericht um Freiheit und Ehre. Und diesen Kampf hat er nun verloren, noch ehe der Prozeß zu Ende ist.

Es war der 29. Verhandlungstag im Bürkle-Prozeß, als sich der Erste Staatsanwalt plötzlich erhob und den Vorsitzenden bat, Richter noch einmal zu seinem beruflichen Werdegang vernehmen zu dürfen: „Ich habe Grund zu der Annahme, daß der Angeklagte uns nicht die ganze Wahrheit gesagt hat.“

Martin Richter erzählte noch einmal, wie am Beginn seiner Vernehmung, er habe die Volksschule besucht, nachher eine kaufmännische Lehre absolviert und von 1908 bis 1917 bei einer Berliner Firma gearbeitet.

Vors.: „Haben Sie wirklich Kaufmann gelernt? Waren Sie nicht in einer Steinmetzlehre?“

Angekl. (blaß, aber ruhig): „Nein, Kaufmann.“

Vors.: „Wo ist das Original Ihres Zeugnisses über diese Zeit?“