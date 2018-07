Das bisherige Einkommensteuerrecht hat es von jeher verstanden, die Löcher im Zaun abzudichten, durch die der unredliche Steuerpflichtige Aufwendungen seiner privaten Sphäre in das Gebiet der steuerlich abzugsfähigen Ausgaben hineinmogeln wollte. Der einsichtige Steuerzahler hatte sogar Verständnis dafür, daß der Staat nicht teilnahmslos zusehen kann, wenn „Geschäftsfreunde“ glaubten, ihre Abschlüsse in einer Luxusbar begießen zu müssen oder wenn ein kleiner Handwer-

ker es für wirtschaftlich notwendig hielt, sich einen Wagen zuzulegen, der die seiner Kunden weit in den Schatten stellte. Aber das für typische Sonderfälle in letzter Zeit statuierte Ausnahmerecht ließ doch immer noch klar den alten Grundsatz bestehen, daß die Souveränität des Unternehmers erhalten blieb hinsichtlich der Gestaltung seines Betriebes. Art und Umfang der Betriebsausgaben bestimmte er allein – ganz gleich, ob sie unmittelbar oder auch nur mittelbar mit dem Betrieb zusammenhingen. Waren die Aufwendungen durch den Betrieb veranlaßt, so konnte niemand deren Abzugsfähigkeit bestreiten.

Das soll jetzt anders werden: Aufwendungen, die nach Inkrafttreten der „Kleinen Steuerreform“ gemacht werden, gelten nur insoweit als Betriebsausgabe, als sie „bei wirtschaftlicher Führung des Betriebes unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung nicht als unangemessen anzusehen sind“. Der Unternehmer weiß also bei Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht, über welchen Teil des im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes er verfügen kann; das wird sich erst bei der vielfach nach Jahren durchgeführten Betriebsprüfung und vielleicht nach Abschluß eines sich daran anschließenden Rechtsmittelverfahrens herausstellen. Zweifellos werden hierzu noch Durchführungsbestimmungen ergehen, die der Gefahr einer Lähmung der Unternehmer-Initiative in gewissem Umfange vorbeugen. Aber dennoch wird jeder Unternehmer damit rechnen können, daß ihm z. B. die Kosten für eine Groß Werbung, die zwar zu dem gegenwärtigen Umfange seines Unternehmens in keinem angemessenen Verhältnis steht, von der er sich aber einen Erfolg verspricht, auf den Gewinn geschlagen werden.

Diese neue Generalklausel liegt auf einem Wege, der nicht mit grünen Bäumen der Hoffnung, sondern mit Pferdefüßen markiert ist. Der auf diesem Wege ängstlich einherschreitende Unternehmer wird durch jeden dieser Pferdefüße daran erinnere daß ihm der Staat nicht nur noch immer, sondern sogar in noch größerem Maße als bisher Mißtrauen entgegenbringt. E. R.