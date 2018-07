Norddeutscher Lloyd erhöht Grundkapital. Die Finanzierung des Anteiles der Bremer Roland-Linie am Schiffsbauprogramm 1952/54 mit insgesamt 6 Schiffen von je 10 000 t Tragfähigkeit ist nunmehr gesichert. Die vom Bund für dieses Bauprogramm geforderte Beschaffung von 20 v. H. der vertraglichen Baustimmen durch neue private Eigenmittel sind, wie Dr. Johannes Kuhlenkampff vom Norddeutschen Lloyd mitteilte, durch ein Bankenkonsortium unter Führung der Nachfolgebanken der Dresdner Bank aufgebracht worden. Diese Mittel wurden einer zu diesem Zweck von der Roland-Linie gegründeten „Orlanda-Reederei GmbH“ in Bremen zur Verfügung gestellt. Das neue Unternehmen soll mit dem Norddeutschen Lloyd verschmolzen werden. Voraussetzung hierfür sei jedoch die endgültige Kapitalfestsetzung beim Norddeutschen Lloyd, die nicht vor 1956 möglich sein dürfte. Bisher ist eine vorläufige Umstellung des Grundkapitals von 45 Mill. RM 1:1 auf 45 Mill. DM erfolgt, unter Einsetzung eines Kapitalentwertungskontos in Höhe von 37,16 Mill. DM. Zur Vorbereitung und Sicherstellung der Verschmelzung der beiden Firmen soll das Grundkapital des Norddeutschen Lloyd unter Ausschluß des gesetzlichen Bezugsrechtes der Aktionäre um bis zu 15 Mill. DM erhöht werden. Den Gesellschaftern der Orlanda-Reederei GmbH wird ein Bezugsrecht dergestalt eingeräumt, daß je 1200,– DM Geschäftsanteile der Orlanda gegen je 1000 DM neue Lloyd-Aktien umgetauscht werden können. Zur Beschlußfassung über die Kapitalerhöhung hat der Norddeutsche Lloyd eine ao. Hauptversammlung zum 23. März einberufen. Wie Dr. Kuhlenkampff mitteilte, erfordert das Bauprogramm 1952/54, an dem die Roland-Linie mit 6 Schaffen, darunter 3 kombinierte Fracht-Fahrgastschiffe und 3 Frachtschiffe, beteiligt ist, über die beiden vorangegangenen Bauprogramme hinaus, daß 20 v. H. der vertraglichen Bausumme durch neue haftende Eigenmittel der Reedereien aufgebracht werden.

Linienbauprogramm der Hapag gesichert. Die Hamburg–Amerika Linie, deren Flottenbestand zur Zeit 9 Schiffe mit zusammen 32 500 BRT beträgt, wird nach Indienststellung aller Neubauten in den Jahren 1953 und 1954 mit 27 Schiffen von zusammen 155 000 BRT wieder Liniendienste nach allen Weltteilen unterhalten. Ein Bankenkonsortium unter Führung der Norddeutschen Bank AG und der Hamburger Kreditbank AG hat für die Finanzierung des sogen. Linienbauprogramms 1952/54 der Hapag einen Betrag von 21 Mill. DM zur Verfügung gestellt, das sind rd. 20 v. H. der veranschlagten Bausumme. Diese zunächst als Kredit gegebenen Mittel werden nach endgültiger Neufestsetzung des Grundkapitals der Hapag – voraussichtlich 1955 – zu einem Bezugskurs von 120 v. H. in neue Hapag-Stammaktien umgewandelt werden. Eine Erhöhung des Grundkapitals der Hapag um 17,5 Mill. DM für den Zeitpunkt nach der endgültigen Kapital-Neufestsetzung ist nach Ansicht der Hapag-Verwaltung damit bereits Jetzt als gesichert zu betrachten,

Die HV der Howaldtwerke AG, Hamburg, hat beschlossen! das Vermögen des Kieler Werkes der Howaldtwerke in die dem Bund nahestehende Gesellschaft „Kieler Hütte AG“ einzubringen. Die Kieler Hütte AG hat ihren Namen in „Kieler Howaldtwerke AG“ geändert. Die Betriebe der Howaldtwerke in Hamburg und in Kiel werden in Zukunft als getrennte selbständige Aktiengesellschaften geführt. Das Hamburger Werk firmiert „Howaldtwerke Hamburg AG“, Hamburg. Eine Veränderung im Aktienbesitz ist nicht eingetreten.

Turbinen-Tanker für Liberia. Die Atlantic Petroleum Carriers LTD in Monrovia (Liberia) hat der AG Weser, Bremen, den Bau von vier Tankern mit zusammen 18 000 tdw übertragen. Es handelt sich um Einschrauben-Schiffe, die als Antriebsmaschinen Dampfturbinen mit Untersetzungsbetrieben von Brown Boveri erhalten.

Einigung über Hoesch-Entflechtung. Mit allen an der Hoesch-Entflechtung beteiligter Interessenten ist nunmehr eine Einigung erzielt worden. Ausgegliedert wird nur die Altenessener Bergwerks AG mit den Zechengruppen Altenessen und Radbod (Kohlenförderung etwa 3,8 Mill. t jährlich und 0,88 Mill. t Kokserzeugung). In die als Obergesellschaft neu zu gründende Hoesch-Werke AG, Dortmund, sollen als Tochtergesellschaften die Hoesch-Bergwerks-AG, Dortmund, die Westfälische Hütten AG, Dortmund, sowie einige kleinere verarbeitende Gesellschaften eingegliedert werden. Die restlichen Beteiligungen des Altkonzerns sollen in einer sogen. Industrieverwaltungs AG mit Sitz in Dortmund abgewickelt werden.

Erzkontor Ruhr G.m.b.H. gegründet. Vier große Gruppen der eisenschaffenden Industrie, nämlich die Hoesch A.-G. Dortmund, die Klöckner-Holding, Nordwestdeutsche Hütten-Bergwerksverein A.-G Duisburg, die Mannesmann-A.G., Düsseldorf, und die Hüttenwerke Rheinhausen-A.-G Rheinhausen haben gemeinsam die „Erzkontor Ruhrgesellschaft mit beschränkten Haftung“ mit Sitz in Essen gegründet. Das Stammkapital beträgt 120 000 DM. Als Geschäftsführer wurden zunächst bestellt der AR-Vors der Hüttenwerk Rheinhausen A.-G., Bruno Fugmann und das Vorstandsmitglied der Nordwestdeutschen Hütten- und Bergwerksverein-A.-G., Dr. Gerhard Schröder. Die Gesellschaft soll mit der Zeit die Aufgabe übernehmen, die Erz-Versorgung der ihr angeschlossenen Hüttenwerke auf eine einheitliche Linie zu bringen. Die Haupttätigkeit dürfte sich dabei auf die Verteilung der Importerze erstrecken.

Die Industriekreditbank AG, Düsseldorf, hat zum 27. Februar 1953 eine HV einberufen, die über die Erhöhung des Grundkapitals von bisher 18 Mill. DM um 36 Mill. DM auf 54 Mill. DM Beschluß fassen soll. Die Erhöhung erfolgt durch Ausgabe neuer Inhaber-Aktien zum Kurse von 105 v. H. gegen Einbringung einer mit 3 v. H. verzinslichen Ausgleichsforderung seitens der „Deutsche Industriebank“, (früher Berlin), jetzt Düsseldorf. Außerdem wird der HV der bereits bekannte Abschluß für das Geschäftsjahr 1951/52 (31. 3.) vorgelegt der Vorschlag sieht die Verteilung einer Dividende von 4 v. H. auf das alte Aktienkapital vor.