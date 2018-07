Nach neunjähriger Schweigepause waren die drei Braunkohlengesellschaften der Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG, Essen, wieder auf dem Plan erschienen. Am 10. Februar hatten die Rheinische AG für Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation AG, Köln, und die Braunkohlen- und Briketwerke Roddergrube AG, Brühl, am 11. Februar die Braunkohlen – Industrie AG „Zukunft“, Weisweiler, ihre oHY für die Jahre von 1944 bis 1950 durchgeführt. Auf der HV von Rheinbraun entwickelte sich eine lebhafte Debatte, in deren Verlauf mehrmals die geringe Publizität der Gesellschaft bemängelt wurde. Von dem 120 Mill. DM 1:1 umgestellten AK von Rheinbraun sind 63 v. H. konzerngebunden, 8 v. H. in einem geschlossenen, dem Konzern nahestehenden Besitz und rund 29 v.H. als weitverbreitetes Anlagepapier gestreut.

Die Braunkohlenaktien galten seit jeher als goldumrändert, und auch bei den freien Aktionären liegen vielfach jahrzehntelange Besitze vor. Von den 214 000 in der oHV anwesenden Stimmen äußerten sich 430 bis 468 gegen die verschiedenen Punkte der Tagesordnung, darunter gegen die 1:1-Umstellung und gegen die Neuwahl von Bankier Carl Frhr. v. Oppenheim in den AR. Die Opposition bestand mithin aus knapp 10 v. H. der freien Aktionäre.

Die Aktionäre bemängelten, daß die Bilanz nicht durchsichtig genug sei, nicht die Reserven bei einzelnen Wertansätzen erkennen lasse, eine übertrieben große Vorsicht bei der Aktivierung und eine nicht sinnvolle Passivierung des Lastenausgleiches vorliege und daß die Verwaltung die Bilanzunterlagen nicht, wie gesetzlich vorgeschrieben, 14 Tage vor der HV, sondern erst acht Tage vor der HV zur Verfügung gestellt habe, was eine „Überrumpelung der Fremdaktionäre“ darstelle.

Es ist sehr schwer, nach so vielen Jahren noch festzustellen, ob die während des Krieges vorgenommene Aufstockung des Kapitals von 72 auf 120 Mill. RM und bei Roddergrube von 36 auf 72 Mill. RM als vollwertiger Vorgriff aufgefaßt werden kann, so daß jetzt die vielfach enttäuschend wirkende Umstellung von 1:1 zu verantworten ist. Für die Verwaltung argumentierte der AR-Vorsitzer Dr. Hellberg, viele Jahre lang Generaldirektor der Braunkohlengruppe, sehr überzeugend. Er sagte, daß die Umstellung nur im Zusammenhang mit der Lastenausgleichsbelastung, die für die Firma 136,9 Mill. DM betrage, betrachtet werden könnte. Zwei Drittel dieses Lastenausgleiches müsse aus der Substanz des Unternehmens aufgebracht werden. 81,4 Mill. DM wurden passiviert. Bei einer niedrigeren Dotierung dieser Rücklage hätte ein höherer Anteil des Lastenausgleiches aus dem laufenden Ertrag gezahlt werden müssen. Das bedeute eine erhebliche Steigerung der Körperschaftssteuer, die bei der sehr gedrückten Preislage für Braunkohle nicht zu erwirtschaften sei. Rlt.