Es war nicht von ungefähr, daß der Präsident des größten amerikanischen Überseeluftverkehrsunternehmens, Mr. Juan P. Trippe von den Pan American World Airways, in Bonn einen Orden um den Hals gehängt bekam. Schließlich war er es, der nach mancherlei Gerüchten über ein bevorstehendes Agreement mit der holländischen KLM oder der ebenfalls amerikanischen TWA bei der Aktiengesellschaft für Luftverkehrsbedarf in Köln die schwierige Frage der Materialbeschaffung – zumindest für den Anlaufzeitraum des neuen deutschen Luftverkehrs – mit überlegener Verhandlungstaktik zur beiderseitigen Befriedigung löste. Er schlug damit nicht nur seinen amerikanischen und holländischen Konkurrenten, die beide ebenfalls glaubten, während der nächsten Jahre direkten oder indirekten Einfluß auf den deutschen Luftverkehr zu gewinnen, aus dem Felde, sondern er besiegte gleichzeitig auch die seit Monaten in Bonn und Köln antichambrierende britische Flugzeugindustrie, die mit ihren modernen Propellerturbinen- und reinen Turbinen-Verkehrsflugzeugmustern anfänglich keinen ungünstigen Stand zu haben schien. Daß aus diesen Gründen alle drei, die KLM, die TWA und die britische Flugzeugindustrie auf die PAA und vielleicht auch auf ihre vormaligen deutschen Verhandlungspartner etwas böse sind, das erstaunt niemanden.

Was suchte der deutsche Luftverkehr? Zunächst Gebrauchtmuster, da eine Erstausrüstung mit neuen Maschinen bei Lieferzeiten bis zu zweieinhalb und drei Jahren nicht in Frage kommen konnte. Diese Gebrauchtmuster aber sollten a) noch für mindestens drei Jahre im internationalen Luftverkehrskonzert konkurrenzfähig sein, b) sich auf zwei verschiedene Typen beschränken (zweimotorig für Kurz- und Mittelstrecken, viermotorig für Langstrecken), deren Motorausrüstung dieselbe ist, und c) unter dem geringstmöglichen Devisenaufwand erworben werden.

Nun befindet sich die PAA – wie viele andere Luftverkehrsgesellschaften auch – im gegenwärtigen Zeitpunkt inmitten des ersten Stadiums der Um- und Neuaufrüstung ihres Flugzeugparkes, was im gleichen Maße, da Neulieferungen erfolgen, eine gewisse Vakanz unter den älteren, aber immerhin noch nicht veralteten Mustern der Gesellschaft erwarten läßt. Dies allein wäre noch nicht ausschlaggebend gewesen. Da aber gleichzeitig Mr. Trippe einen großen internationalen Hotelkonzern errichtet, um seine Fluggäste in aller Welt sozusagen immer „zu Hause“ zu wissen, ergaben sich für seine wie für die deutschen Bestrebungen sehr günstige Aspekte, die das Geschäft rasch zu einem vorläufigen Abschluß brachten.

Demnach wird also die Aktiengesellschaft für Luftverkehrsbedarf zunächst drei (später mehr) repräsentative Hotels in Frankfurt am Main, Wiesbaden und Hamburg (darunter in Frankfurt das seit Jahren beschlagnahmte Carlton-Hotel am Hauptbahnhof) gegen D-Mark erwerben und diese Gebäude den Pan American World Airways gegen zweimotorige Mittelstreckenflugzeuge CONVAIR 240 aus dem Karibischen Flugpark der Gesellschaft und gegebenenfalls auch gegen Langstreckenflugzeuge D C – 6 (4) überlassen. Amerikanische Touristen-Luftreisende werden in Zukunft in amerikanisch-deutschen Hotels ihre Holidays verbringen, während die kommende deutsche Luftverkehrsgesellschaft ihren Fluggästen deutsch-amerikanische Flugzeuge für ihre Reise über den Atlantik zur Verfügung stellen wird. Man sage nicht, daß Tauschgeschäfte in jedem Falle unreell sein müßten...

Es ist freilich in diesem Zusammenhang bedauerlich, daß diese wirklich (für Herrn Schäffer) erfreuliche Planung über die vorhandenen internen Spannungen innerhalb der AG für Luftverkehrsbedarf nicht hinwegzutäuschen vermag. Die Exponenten des Staates, der Wirtschaft und der Länder scheinen drei Pole zu bilden, zwischen denen keine harmonische Zusammenarbeit im Interesse der großen Konzeption möglich ist, wie sie ein Verkehrsunternehmen, das mit 150 Mill. DM Stammkapital zu rechnen beabsichtigt, verfolgen muß. Man spricht von Rücktrittsgedanken des stellvertretenden AR-Vorsitzenden Dr. Knipfer, dem gleichzeitigen Leiter der Abteilung Luftfahrt des BVM, die allerdings in Bonn strikt dementiert werden. Ob zu Recht oder Unrecht – das wird erst die Zukunft erweisen – scheinen sowohl der wirtschaftliche wie technische Planungsteil des Unternehmens und die Länder Dr. Knipfer vor allem vorzuwerfen, daß die von ihm vertretene starke Majoritätspolitik des Bundes, die sich zunehmend in einer ausgesprochenen Intoleranz gegenüber anderen Meinungsäußerungen zeige, die Ursache sei für die ungewöhnliche Zurückhaltung des westdeutschen Privatkapitalmarktes. Denn auch die Vortragsreisen, die der AR-Vorsitzende Dr. Weigelt und das Vorstandsmitglied Dipl.-Kfm. Bongers unternahmen, um die Stimmung innerhalb der westdeutschen Wirtschaft „luftverkehrsfreundlich“ zu gestalten, hatten nicht den notwendigen Erfolg, so daß es letzten Endes doch bei einer großen Auslandsanleihe bleiben wird. Sie allerdings steht in scharfem Widerspruch zu der von Dr. Seebohm (und Dr. Knipfer) seit Jahr und Tag vertretenen, aber in falscher Taktik angewandten, Finanzstrategie, daß die Hereinnahme von ausländischem Kapital in den deutschen Luftverkehr überhaupt nicht in Frage komme. Man sagt, Dr. Knipfer habe Dr. Seebohm falsch beraten, und daraus würden sich gewisse Konsequenzen ergeben. Wir glauben, es wäre richtiger, wenn auch die Abteilung Luftfahrt des BVM sich ausschließlich den ihr übertragenen Verwaltungsaufgaben widmen würde und die Bearbeitung aller rein wirtschaftlichen und auch wirtschaftspolitischen Fragen des zukünftigen deutschen Luftverkehrs (selbst unter Aufrechterhaltung der finanziellen Majorität des Staates) getreu dem Grundsatz „Schuster bleib – bei deinen Leisten“ jenen überließe, die auf Grund ihrer Erfahrungen und ihrer persönlichen Beziehungen dazu besser geeignet erscheinen. G. C. A.