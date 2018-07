Inhalt Seite 1 — Deutschland bezahlt seine Schulden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die große Zahlungsbilanzkrise der dreißiger Jahre ließ deutlicher als je zuvor die innere Verhaftung aller internationalen Schuldverpflichtungen im Transferproblem erkennen. Nicht, daß man das nicht schon vorher gesehen hätte, man hatte jedoch die Gültigkeit dieser Erkenntnis nur für politische Schulden anerkannt. So heißt es noch im Young-Gutachten: „Der Dienst dieser mobilisierten Teile der Annuitäten soll eine endgültige absolute und unbedingte internationale Verbindllichkeit im gewöhnlichen finanziellen Sinne des Wortes darstellen.“ Es wäre müßig und ungerecht, heute noch über den Dawes- und den Young-Plan zu rechten. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen daß durch die Privatisierung der politischen Reparationsschuld ein guter Teil der Probleme entstanden sind, die in London einer Regelung entgegengeführt werden mußten. Die große Zahlungsbilanzkrise der dreißiger Jahre entstand, weil das internationale Recht die inneren Zusammenhänge zwischen Transfer- und Schuldzahlungsverpflichtungen nicht berücksichtigt. Im Grunde ist das auch heute noch (d. h. bis zur Ratifizierung des Londoner Abkommens) der Fall. 1933 glaubte die deutsche Regierung, diese Probleme nur dadurch lösen zu können, daß sie sich vom Rechtsboden entfernte und den Weg der Konversionskasse einschlug. Es ist das persönliche Verdienst des Leiters der deutschen Delegation, Hermann Abs, daß er zielbewußt eine Rechtsentwicklung anstrebte, in der eine Brücke zwischen Transfermöglichkeiten und Schuldverpflichtungen geschlagen ist, und es ist den Gläubigervertretern noch anzurechnen, daß sie auf diesem Wege, wenn auch nur zögernd und oft genug widerstrebend, gefolgt sind.

Hierfür war Voraussetzung, daß zuerst einmal ämtliche Zahlungsverpflichtungen festgestellt wurden. Es war dies eine Arbeit, die in ihrem Endergebnis zu erschreckenden Zahlen kam, da, wie die Dinge liegen, ja nur noch die Passivaseite der deutschen Auslandsverpflichtungen besteht. Das deutsche Auslandsvermögen ist als Reparationsleistung den deutschen Eigentümern entzogen worden. Die Vorkriegsschulden betrugen nach Abs etwa 13,5 Mrd. DM. Über die Höhe dieser Beträge bestand keine Einigkeit, was vor allem auf die Goldmarkklausel zurückzuführen ist. Es wurden eine Reihe von Abstrichen vorgenommen. Man einigte sich in London auf eine Vorkriegsschuld in Höhe von 7,3 Mrd. DM. Hinzu kommt die von 16 Mrd. DM auf 7 Mrd. DM reduzierte deutsche Nachkriegsschuld aus der Auslandshilfe der Besatzungsmächte. Das ist der Teil der Verpflichtungen gegenüber dem Auslande, der in London geregelt wurde.

Daneben aber bestehen bzw. sind im Entstehen begriffen: Reparationsleistungen an Israel in Höhe von 3,5 Mrd. DM, individuelle Restitutionsforderungen, die von Abs auf ebenfalls 3,5 Mrd. DM geschätzt werden, das in Deutschland gelegene Ausländervermögen von mindestens 7 Mrd. DM, dessen Erträge in Höhe von 300–400 Mill. DM bis jetzt noch nicht transferiert werden können. Dazu kommen weitere, bis jetzt unbekannte, ihrer Höhe aber aller Voraussicht nach beträchtliche Verpflichtungen aus dem Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und aus dem EVG-Vertrag. Das alles sind politisch und kommerziell begründete Zahlungen, die in Zukunft einmal die deutsche Zahlungsbilanz belasten werden.

Es ist zweifellos einer der bedenklichsten Punkte in der Londoner Konzeption, daß hier nur ein zwar wesentlicher, aber nicht ausschlaggebender Teil der Gesamtzahlungsverpflichtungen der Bundesrepublik geregelt wurde. Es wird nicht einfach sein, alle kommenden Verpflichtungen, wie z. B. die Liberalisierung des Kapitaldienstes, gemäß dem Liberalisierungskodex der EZU so zu ordnen, daß Diskriminierungen einzelner Gläubigergruppen vermieden und die Transfermöglichkeit der deutschen Wirtschaft nicht überspannt wird. In dieser Hinsicht hat man sich in London nicht auf die Höhe der Pariser Sachverständigenkonferenz von 1929 (Young-Plan) zu erheben vermocht. Diese empfahl, daß mit Wirkung vom Tage des Inkrafttretens des Young-Plans ab Deutschlands frühere Verpflichtungen vollständig durch die in diesem Plan festgelegten Verpflichtungen ersetzt werden.

Das gilt um so mehr, als alle Forderungen aus der Kriegszeit in London aus der Diskussion ausgeklammert wurden. Sie fallen unter den Komplex der Reparationsverpflichtungen. Es ist offensichtlich, daß, wenn aus diesem Bereich neue erhebliche Anforderungen an Deutschland herantreten sollten, damit der Londoner Regelung die Grundlage entzogen würde. Der Leiter der deutschen Delegation hat deshalb in der Schlußsitzung mit aller Deutlichkeit und mit allem Ernst erklärt, daß, wenn noch Forderungen unter dem Titel „Reparationen“ gegen Deutschland erhoben werden sollten, die zu Zahlungsverpflichtungen führen, Deutschland nicht in der Lage sein würde, das Schuldenabkommen zu erfüllen. Die Gläubiger und der Dreimächteausschuß haben von dieser Erklärung lediglich Kenntnis genommen, ohne allerdings zu widersprechen.

Bei der Feststellung der deutschen Vor- und Nachkriegsschulden, der Zinssätze und der Tilgungsbeträge wurde die durch die Kriegs- und Nachkriegsereignisse geminderte deutsche Zahlungsfähigkeit berücksichtigt. Es wurden jährliche Gesamtzahlungsverpflichtungen vereinbart, die für die Vorkriegsschuld während der ersten fünf Jahre ungefähr 340 Mill. DM und später etwa 360 bis 380 Mill. DM betragen. Hierbei konnte nicht außer acht gelassen werden, daß die deutschen Zahlungsverpflichtungen dort am größten sind, wo der Transfer am schwersten ist und die Schuld dort am kleinsten, wo am leichtesten gezahlt werden kann. Hierbei hätten sich die Verpflichtungen gegenüber dem Dollarraum als das schwerste Hindernis für die Realisierung des Abkommens erwiesen. Die Amerikaner waren aber keineswegs gewillt, eine Schlechterstellung ihrer eigenen Bürger in Kauf zu nehmen.

Eine Verbindung zwischen dem Transfer-Problem und den Schuldverpflichtungen wurde im Londoner Abkommen dadurch hergestellt, daß auf die Zusammenhänge zwischen der Außenhandelsgestaltung und der deutschen Fähigkeit, Zahlungen zu leisten, hingewiesen worden ist. Das am 27. Februar zur Unterzeichnung anstehende Regierungsabkommen zwischen der Bundesrepublik und den drei Mächten enthält eine Konsultativklausel, nach der die Vertragspartner das Recht haben, im Falle, daß es zu ernsthaften Schwierigkeiten bei der Durchführung des Abkommens kommt, neue Besprechungen, gegebenenfalls unter Hinzuziehung von Sachverständigen internationaler Institutionen, herbeizuführen. Es handelt sich nicht um eine Transferklausel, die eine administrative Behandlung auftretender Schwierigkeiten zuläßt, sondern es ist lediglich die Möglichkeit geschaffen worden, aus den starren Bindungen des internationalen Privatrechts herauszubrechen und zu politisch und wirtschaftlich tragbaren Lösungen zu gelangen. Das aber ist der wesentliche Fortschritt gegenüber der Schuldnersituation, vor der Deutschland 1933 gestanden hat.