Der Autor dieser Erzählung ist vielleicht die interessanteste Erscheinung unter den österreichischen Romanciers der Gegenwart. Sein Name wurde erst vor wenigen Jahren bekannt durch den Roman „Die Strudlhofstiege“, der die Plattform einer mehrbändigen Romandichtung „Die Dämonen“ bildet, an deren Vollendung der siebenundfünfzigjährige Dichter noch arbeitet. Ein psychologisch unterbauter, merkwürdig skurriler Realismus, der sich auch im sprachlichen Ausdruck widerspiegelt, gibt der Prosa Heimito von Doderers ihr unverwechselbares Gepräge.

Die tiefblau gassenlang gezogene Himmelsfahne spricht Abwesendes aus, Weite der Hügel und Wälder vor der Stadt, in den Farben doch hier dargestellt durch zwei angegoldete Bäume in einem Hof, der dem Auge im Vorbeieilen einen tieferen Einblick öffnet als die sonst abweisend im Grau fortlaufenden Fronten der Häuser. Der Herbst in der Stadt saugt und zieht nach allen Richtungen. Das geht bis zu einer Art Drohung. Das Jahr neigt sich und grausam zugleich zeigt es seinen schönsten Schein. Gerade im Herbst, und nicht nur konventioneller Maßen im Frühling, geschieht aus einer gewissen Aufgejagtheit viel Unbesonnenes durch Menschen, die in ihrer augenblicklichen Verengung doch die Nachbarschaft des genauen Gegenteiles spüren.

In der Flucht aus einer solchen, im tiefsten Grunde wirklich schmerzvollen Verfassung will Mary etwas Gutes tun, schon deshalb, weil sie gestern was Böses getan hat, das sich allerdings auch ganz harmlos als faux-pas, als Ausrutscher titulieren ließ: nämlich einer Freundin ihrer Mutter dumm widersprochen, obwohl sie vermöge einer seit Kindertagen währenden Erfahrung hinlänglich hätte wissen können, wie dumm jene Freundin sei. Ganz abgesehen davon, daß die Mama es gelegentlich geradezu sagte... „Das Politische ist die letzte, die böseste Verflachung des Menschen“ – diesen Satz von Franz Blei hatte ihr guter Mann erst vorgestern in der Selbstbiographie jenes Schriftstellers entdeckt, zu ihrer beider Freude. Und das dumme Gespräch mit der Dummen war ein politisches Gespräch gewesen. Augenblicklich aber sagte ihr der zitierte Satz – rein gar nichts. Wo war sie seit gestern abend hingeraten? Sie konnte nicht einmal den eigenen gemachten Fehler einsehen ...! Darum also mußte sie jetzt etwas Gutes tun.

Sie eilte beschleunigter einer ihr entgegenhumpelnden kegelstumpfartigen Gestalt entgegen, eine Gabe für den armen Krüppel schnell bereit machend. Was beschwor sie da, was entlud sich jetzt?! Sie hatte hier mehr noch gekränkt als gestern abend die alte Dame! Das „Nein“, welches jener unbekannte Verwachsene ausstieß und unaufhörlich wiederholte, war kein Wort, es war ein Geschrei, das Geschrei eines Verletzten, und er streckte abwehrend die Hände gegen sie aus, auch als er zehn Meter schon entfernt war, mit seinen krummen Gliedern krampfhaft schnell sich bewegend, so schnell er nur konnte: immer noch waren seine Arme erhoben. Gerade in diesen Augenblicken hörte Mary die Lerche, weit entfernt davon, zu wissen, daß es eine Lerche sei: sie empfand nur ein kleines aber heftiges Scharren, Stoßen und Flattern im linken Ohre, wandte den Kopf, sah sich dicht vor einer Tierhandlung, die außen Käfig neben Käfig in der Sonne hängen hätte, und einer dieser Käfige, winzig klein, aus ein paar Brettchen bestehend und mit Holzstäben vorne, war bis in das letzte Winkelchen ausgefüllt vom verzweifelten Toben des darin gefangen gehaltenen Wesens und ging davon in stoßweisen Wellen über. Jetzt erkannte Mary, daß dies eine Lerche sei. Als sie nach dem Verlassen des Geschäftes mit dem gekauften Käfig samt darin tobendem Vogel wieder auf die Gasse getreten war, wandte sie sich eilends nach links, erst ohne Ziel, ratlos, an den Häuserfronten emporsehend, hinter denen Menschen saßen, die sich auf nichts eingelassen hatten ... Dann hörte sie die Straßenbahn und wußte nun, daß sie in die Stadt mußte, in die innere Stadt, in den Stadtpark, um dort das Tier – dessen wildes Lärmen, wenn möglich, noch heftiger geworden war – in Freiheit zu setzen.

In ihre dichte Befangenheit drang ein Mißfallen, welches sie erregte, sehr spät erst ein, aber hier an der Haltestelle, wo sie mit ihrem kleinen Käfig unter anderen Wartenden stand, mußte sie sich bald in Fesseln der Feindschaft fühlen. „Was ist das für ein armes Tier, das Sie darin eingesperrt halten?“, fragte ein älterer Mann, an dem vorbei sie aber in den Waggon einsteigen konnte. Sie mußte sich setzen, sie konnte nicht mehr stehen, nicht aus Müdigkeit, sondern recht eigentlich wegen der Last eines Unternehmens, dessen sie sich unterfangen hatte, das aber jetzt schon und noch lange vor dem Erreichen des fest ins Auge gefaßten Zieles (das der Stadtpark darstellte) über ihre Kräfte zu gehen begann. Hinter ihr betrat jetzt der Frager von vorhin den Wagen, und obwohl er nichts mehr sagte, brachte er die ganze Komplikation hier herein. Sie wäre sonst vielleicht noch unbemerkt geblieben?! Nun aber sahen erst zwei, dann fünf und mehr Menschen auf den geräuschvollen Käfig. Es half nichts, sie mußte in den Stadtpark gelangen! „Wissen Sie nicht, daß Sie da eine Tierquälerei begehen?“ „Haben Sie zu Hause wenigstens einen größeren Käfig?“ „Ein Lercherl gehört überhaupt nicht in einen Käfig, sondern in Gottes freie Natur“, sagte einer mit brotfarbenem Barte laut und breit. Sie begriff plötzlich nicht, daß bei solcher allgemeiner Anteilnahme der Tierhändler hatte unbehelligt bleiben können. Oder besaß er ein Vorrecht? Als eine Art bestallte und sachverständige Person? Nun, sie wollte ja sprechen, erklären; aber sie durfte sich auf nichts einlassen. Die Lerche mußte in den Stadtpark. Sie konnte auch bald gar nicht mehr sprechen. Zuerst wäre es vielleicht noch möglich gewesen. Aber die Mauer des Mißverständnisses wuchs zu rasch. Der halbe Waggon baute daran, durcheinander redend, man hätte sie jetzt nicht mehr recht zu Worte kommen lassen, das fühlte Mary. Sie stieg aus. „Da müßte eine Anzeige an den Tierschutzverein gemacht werden, das wäre so ein Fall.“

Mehr hörte sie zunächst nicht. Bald aber alles von neuem und sozusagen noch einmal von vorne angefangen. Hier an der Haltestelle begann es zunächst ganz klein mit der Bemerkung eines Buberls an der Hand seines Vaters: „Schau Vater, das arme Vogerl möcht heraus.“ Der Vater musterte Mary, aber er gehörte wohl zu jenen, bei welchen das Bestreben, sich in nichts einzulassen, die Neigung zur Selbstdarstellung überwiegt. Er schwieg, der Vater, wenn auch mißbilligend. Mary aber mußte hier umsteigen, um bis zum Stadtpark zu fahren, und also hieß es wieder einen Waggon betreten. Ihre Verfassung war geändert, weil sie diesmal im voraus auf sich nahm, was nicht ausblieb. Der Vogel tobte unaufhörlich im Bauer. Sie verließ doch zwei Haltestellen vor dem Stadtpark schon die Straßenbahn und ging zu Fuß. Sie hatte es nicht ganz aushalten können und hätte es doch ganz aushalten sollen, in aller Ruhe, das fühlte sie jetzt, da sie gesammelter war. Sie hätte bleiben müssen, nachdem es nun einmal geschehen war, daß sie sich eingelassen. Erst im sogenannten Kinderpark, bei dem Anblick der Sandfläche des Spielplatzes und der einzelnen Bäume im Herbstgold kam ihr zu Bewußtsein, daß sie den Vogel ja ebensogut gleich bei der Tierhandlung hätte freilassen^ können, dort war doch irgend ein kleiner öffentlicher Garten gewesen oder ein Hof mit ein paar Bäumen. Auf einen von diesen hätte sich die Lerche sicher geschwungen und von da schon ihr Weiterkommen gefunden. Es war, als sänken irgendwelche Schachtelfächer oder Wände rund um sie in sich zusammen und sie stände wieder frei.

Nun fingerte sie an dem Verschluß des Gitters und bemerkte dabei nicht eine kleine blonde Anwesenheit vor ihr, erst, bis ein Stimmchen mehrmals bittend, ja flehentlich sagte: „Bitte, bitte, schenken Sie mir das Vogerl, wenn Sie’s eh auslassen wollen!!“ Es war wieder ein kleiner Bub. „Nein“, sagte sie, „ich will ihn nicht auslassen, ich schau nur, ob gut zu ist.“ Sie fühlte durchaus klar, daß sie’s nun bis zum Ende durchzuführen habe, auch mit Härte, wenn es sein mußte, und ging davon.

Auf einem biegenden Weg, allein, zwischen Büschen, öffnete sie den Käfig. Zunächst geschah gar nichts. Im Käfig wurde es, nachdem das Gitter herabgeklappt war, durch eine Sekunde vollkommen stille. Dann schwirrte die Lerche heftig hervor und zog sogleich in einer ganz steilen Bahn aufwärts gegen den Himmel, während Mary, nachblickend, von der verkehrten Vorstellung erfüllt war, sie sei fehl am Orte oder in einer falschen Rolle, denn eigentlich hatte der entschwindende Vogel sie selbst aus einem Käfig entlassen.