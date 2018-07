Auch nach dem Inkrafttreten der Ermäßigung des berüchtigten „Kriegszuschlages“ auf Schaumwein von drei auf eine Mark war der Bundesfinanzminister nicht ganz davon überzeugt, daß mit dieser Steuerermäßigung auch wirklich die angestrebte Umsatzsteigerung erreicht werden würde. Jetzt aber dürften ihn handfeste Zahlen überzeugt haben. Der Verband Deutscher Sektkellereien stellte fest, daß der Sektumsatz sich im November v. J. gegenüber dem Vergleichsmonat in 1951 um 69 und im Dezember sogar um 89 v. H. erhöhte. Die Einkäufe der Sektkellereien in den deutschen Weinbaugebieten – und darauf kam es im wesentlichen an – beliefen sich im letzten Quartal 1952 auf 46 300 hl; sie lagen damit erheblich über dem Einkauf des gesamten letzten Weinjahres (1. 8. 1951 bis 31. 7. 1952), in dem er nur 42 700 hl erreicht hatte.

Der vom Bundesfinanzminister befürchtete Mißbrauch der Sektsteuerermäßigung ist nicht eingetreten; es wurde festgestellt, daß vielmehr der Durchschnittserlös je Flasche, der im Dezember 1951 bei 5,10 DM lag, z. B. im Oktober 1952 auf 4,94 und im November sowie Dezember auf 4,92 DM gesunken ist. Insgesamt wurden von den westdeutschen Sektkellereien im November und Dezember v. J. 3 712 728 Flaschen Sekt (zu je einem Liter) abgesetzt. Inder Vergleichszeit 1951 waren es kaum 2,031 Mill. Flaschen. Die Ausweitung des Sektumsatzes hat nach dem Fortfall des überhöhten „Kriegszuschlages“ erfreulicherweise auch zu einer Produktionssteigerung bei den Zulieferanten geführt. Darüber hinaus bleibt festzustellen, daß die Schaumweinpreise auch weiterhin eine sinkende Tendenz aufweisen.

Wir finden, daß dieser Erfolgsbericht nun endlich auch Herrn Schäffer überzeugen muß und Veranlassung sein sollte, in der seit Jahr und Tag erfolglos debattierten Kaffee Steuer Senkung den längst fälligen Entschluß zu ihrer Einführung zu treffen. Das gilt ebenfalls für die Tabaksteuersenkung. Müssen wir auf die billigen Zigaretten wirklich noch bis zum Sommer warten? we.